ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках. ФОТОрепортаж

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста - начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК).

По предварительной информации, чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме $1300.

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