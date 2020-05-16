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ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках. ФОТОрепортаж

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста - начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК).

По предварительной информации, чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме $1300.

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ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках 01
ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках 02
ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках 03
ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках 04
ГБР поймало двух чиновников Одесской таможни на систематических взятках 05

Автор: 

взятка (6158) Одесская область (3563) таможня (1958) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+4
Так везде и все ставленики от клоуна возглавляют и работают, других уже за год нет
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16.05.2020 13:19
+4
Тільки двох митників спіймали? Беріть одразу всіх і ви не помилитеся!
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16.05.2020 13:26
+3
поймали -отпустили , поймали -отпустили . У нас такая национальная игра уже 30 лет . А картохи с поля дерни - в тюрьму родимый !
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16.05.2020 13:24
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Так везде и все ставленики от клоуна возглавляют и работают, других уже за год нет
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16.05.2020 13:19 Ответить
так ето показательное задержание
просто нанимают людей их типа задерживают делают фотки и все по домам
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16.05.2020 13:24 Ответить
Проблема не в ставленниках от клоуна или соевого, проблема в жлобярской Хохлятской натуре.
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16.05.2020 15:01 Ответить
А при шоколадном 12 апостолов на таможне работали?
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16.05.2020 15:24 Ответить
поймали -отпустили , поймали -отпустили . У нас такая национальная игра уже 30 лет . А картохи с поля дерни - в тюрьму родимый !
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16.05.2020 13:24 Ответить
Тільки двох митників спіймали? Беріть одразу всіх і ви не помилитеся!
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16.05.2020 13:26 Ответить
Скоро какой-то судья купит новую машину
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16.05.2020 13:52 Ответить
Ничего им не будет, бабло с них собьют и будут они работать дальше.
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16.05.2020 14:03 Ответить
Танунах, укр.таможенники систематически честные люди. Им просто с жёнами везёт.
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16.05.2020 14:16 Ответить
Потом одесские таможенники поймают ГБР на постановочных задержаниях одесских таможенников. Украина как страна чудес из приключений наевшейся грибов Алисы.
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16.05.2020 14:19 Ответить
Ловят, а никого не сажают, до сих пор Луценкам заносят?
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16.05.2020 14:35 Ответить
"Не верю!" (с)
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16.05.2020 14:57 Ответить
Любой, хотя бы раз проезжавший мимо украинских таможен, не мог не видеть так называемые таможенные поселки, образованные из храмов и усадеб рядовых инспекторов и их начальства. О какой борьбе с воровством на границе можно говорить, если вы нам показываете дюжину сотенных бумажек и двух жирных арестованных сволочей, в то время, как стоит вам оглянуться вокруг - и вы обнаружите неопровержимые свидетельства поголовной коррупции на всех уровнях таможни!
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16.05.2020 15:20 Ответить
Когда лазареву поймаете на взятках?
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16.05.2020 16:35 Ответить
Ого,хоч на 100 дол попався ,чи на 1000 гривнях?
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16.05.2020 16:43 Ответить
какой свин откормленный!!
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16.05.2020 16:45 Ответить
Смехота,а почему только двоих назначили взяточниками,ну хотябы пятерых для количесва и масштабности.Кино с этими зеленухами
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16.05.2020 23:04 Ответить
 
 