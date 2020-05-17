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Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж

Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский" вернулись в Украину.

Они прилетели в аэропорт "Борисполь" сегодня, 17 мая, эвакуационным рейсом из Лиссабона, сообщает пресс-служба МОН.

Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

"Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции ", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования. ФОТО

Отмечается, что полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца - дольше всего в истории стации, сообщили в министерстве.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Действуй дома" и будут находиться дома на самоизоляции.

Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 01
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 02
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 03
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 04
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 05
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 06
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 07
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 08
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 09
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 10
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 11
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 12
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 13
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 14
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский 15

В Антарктиде ученые выполняли мультидисциплинарные исследования, в частности изучали: изменения климата (непрерывные измерения ведутся с 1947 года); изменения уровня моря, его солености и температуры; состояние и динамику "озоновой дыры"; влияние изменений климата на ледники и снегонакопления в регионе; космическую погоду (солнечная активность, магнитные бури, гигантские грозы в верхней тропосфере и т.п.); состояние околоземной плазмы; горные породы; состояние ледников; антарктические микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы;) флору (в частности, единственные цветы Антарктиды - колобантус и десшампсия, антарктические мхи и лишайники) гнездования доминиканских чаек и поморников; популяции пингвинов дженту и адели в качестве индикатора состояния запасов криля в Южном океане; популяции китов (в частности, методом фотоидентификации) состав антарктических почв.

"И зимовальный, и сезонный отряды блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов", - отметил Дикий.

Как сообщалось, зимовальный отряд 24-й Украинской антарктической экспедиции отправился на станцию ​​"Академик Вернадский" в конце марта 2019 года. Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

Автор: 

Антарктида (106) экспедиция (18) полярники (39)


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Топ комментарии
+7
Приїхали в заражену зону.
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17.05.2020 13:36
+4
хтось може пояснити .для чого адекватним .розумним і повністю здоровим людям оці намордники?
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17.05.2020 13:33
+4
для когось , ці засоби мають іншу назву . Цей випад звучить, як образа за вашу ж безпеку .Іноді думайте , що написати на хайпі .
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17.05.2020 15:53
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С возвращением.
Один не дотерпел немного до возвращения, глупая смерть.
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17.05.2020 13:31 Ответить
(тот бедняга, со сменившей их другой экспедиции...и пока не знают как тело доставить домой)
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17.05.2020 13:34 Ответить
Я понял, что с этой.
Все равно, напрасно укоротил себе жизнь
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17.05.2020 13:39 Ответить
///
По данным директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, сейчас (12.05.2020) в центре пытаются выяснить, есть ли шансы доставить на станцию другого повара (несчастный самоубийца был квалифицированным поваром и многолетним арктическим вахтовиком) - возможно, с иностранным ледоколом, который будет скоро проходить у острова Галиндез. Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть сложно - сама экспедиция добиралась до станции больше месяца.
В Национальном антарктическом центре пока не знают, когда именно смогут доставить тело (Василия Омеляновича, 35 лет) в Украину - надеются, что смогут вывезти его со станции в течение месяца.
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17.05.2020 13:46 Ответить
Нашли подземные базы нацистов и супероружие третьего рейха?
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17.05.2020 14:01 Ответить
Один ангар с летающей тарелкой (в ремонте).
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17.05.2020 16:16 Ответить
а до оккупации Кріма-с Ватастополя судно ходило...
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17.05.2020 17:34 Ответить
простите, какое судно?
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17.05.2020 17:37 Ответить
По моему оно так и называлось-Вернадский...Небольшое, ледового класса.
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22.05.2020 15:03 Ответить
а! не понял...
просто сама украинская станция в Антарктиде называется "Академик Вернадский"
по пути заглянул в "вики" прочитать про судно "Академик Вернадский" (спущен на воду в 1968), в 70-х совершил кругосветку, с 2006 - на приколе в Одессе, а 2010 - отправили на металлолом в Индию
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22.05.2020 15:17 Ответить
хтось може пояснити .для чого адекватним .розумним і повністю здоровим людям оці намордники?
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17.05.2020 13:33 Ответить
Приїхали в заражену зону.
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17.05.2020 13:36 Ответить
для когось , ці засоби мають іншу назву . Цей випад звучить, як образа за вашу ж безпеку .Іноді думайте , що написати на хайпі .
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17.05.2020 15:53 Ответить
я про свою безпеку подбаю сам.Я Є ВІЛЬНА ЛЮДИНА і НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗАСТАВЛЯТИ МЕНЕ НОСИТИ НАМОРДНИК!
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17.05.2020 22:06 Ответить
Харэ заражать пингвинов
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17.05.2020 13:36 Ответить
співчуття твоїм рідним.
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17.05.2020 13:46 Ответить
Был нередко с рулем перепутан бушприт.
Благозвон толковал: не беда;
Так бывает, когда, как народ говорит,
В южном море "снаркуют" суда. (с)
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17.05.2020 13:43 Ответить
Ледяной Барьер должен быть разрушен.А там еще много новых земель
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17.05.2020 13:47 Ответить
Тоді готуй ковчег.
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17.05.2020 13:56 Ответить
Гитлер туда вроде попал на подводных лодках.("Новая Швабия")А экспедиции адмирала Берда(США) в 46-47 г.г. НЛО дало мандюлей.
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17.05.2020 14:09 Ответить
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" - Цензор.НЕТ 8879
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17.05.2020 14:12 Ответить
я вот тоже думаю, какого х... и за какие деньги они там делали.
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17.05.2020 14:18 Ответить
Вопрос конешно интересный.
Может это как з космосом,бабки отмывают,а никто туда не летает.А нам показуют "мультики".
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17.05.2020 14:29 Ответить
Довгий список досліджень, які нікому нах не потрібні.
Ясно, що їздять туди і гинуть там зовсім не для того, щоб заглядати в сраки пінгвінам.
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17.05.2020 14:21 Ответить
Узнали, шо закончилась эпоха бидности)))
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17.05.2020 14:35 Ответить
При всём уважении к труду специалистов, работающих на станции, надо понимать,
что суровыми полярниками в привычном понимании их можно назвать с большой натяжкой. Станция им.Вернадского находится в северной части Антарктического полуострова, который соседствует с Ю.Америкой через пролив Дрейка. 65-я параллель ю.ш. - это даже не заполярье. Климат в этом районе самый мягкий во всей Антарктиде - средняя температура в июле (самый холодный месяц) -5°С. А в январе +2°С.
Кстати сегодня там около 0 , небольшой снег.
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17.05.2020 20:17 Ответить
Зато там часто такие штормы, что куда там атлантическим ураганм.
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17.05.2020 21:33 Ответить
Грохнули повара, тепер повернулися. А слідчі дії коли будуть проводити? Вбивці мають бути покарані.
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18.05.2020 00:23 Ответить
 
 