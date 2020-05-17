Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж
Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский" вернулись в Украину.
Они прилетели в аэропорт "Борисполь" сегодня, 17 мая, эвакуационным рейсом из Лиссабона, сообщает пресс-служба МОН.
Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.
"Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции ", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Отмечается, что полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.
Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца - дольше всего в истории стации, сообщили в министерстве.
Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Действуй дома" и будут находиться дома на самоизоляции.
В Антарктиде ученые выполняли мультидисциплинарные исследования, в частности изучали: изменения климата (непрерывные измерения ведутся с 1947 года); изменения уровня моря, его солености и температуры; состояние и динамику "озоновой дыры"; влияние изменений климата на ледники и снегонакопления в регионе; космическую погоду (солнечная активность, магнитные бури, гигантские грозы в верхней тропосфере и т.п.); состояние околоземной плазмы; горные породы; состояние ледников; антарктические микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы;) флору (в частности, единственные цветы Антарктиды - колобантус и десшампсия, антарктические мхи и лишайники) гнездования доминиканских чаек и поморников; популяции пингвинов дженту и адели в качестве индикатора состояния запасов криля в Южном океане; популяции китов (в частности, методом фотоидентификации) состав антарктических почв.
"И зимовальный, и сезонный отряды блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов", - отметил Дикий.
Как сообщалось, зимовальный отряд 24-й Украинской антарктической экспедиции отправился на станцию "Академик Вернадский" в конце марта 2019 года. Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один не дотерпел немного до возвращения, глупая смерть.
Все равно, напрасно укоротил себе жизнь
По данным директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, сейчас (12.05.2020) в центре пытаются выяснить, есть ли шансы доставить на станцию другого повара (несчастный самоубийца был квалифицированным поваром и многолетним арктическим вахтовиком) - возможно, с иностранным ледоколом, который будет скоро проходить у острова Галиндез. Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть сложно - сама экспедиция добиралась до станции больше месяца.
В Национальном антарктическом центре пока не знают, когда именно смогут доставить тело (Василия Омеляновича, 35 лет) в Украину - надеются, что смогут вывезти его со станции в течение месяца.
просто сама украинская станция в Антарктиде называется "Академик Вернадский"
по пути заглянул в "вики" прочитать про судно "Академик Вернадский" (спущен на воду в 1968), в 70-х совершил кругосветку, с 2006 - на приколе в Одессе, а 2010 - отправили на металлолом в Индию
Благозвон толковал: не беда;
Так бывает, когда, как народ говорит,
В южном море "снаркуют" суда. (с)
Может это как з космосом,бабки отмывают,а никто туда не летает.А нам показуют "мультики".
Ясно, що їздять туди і гинуть там зовсім не для того, щоб заглядати в сраки пінгвінам.
что суровыми полярниками в привычном понимании их можно назвать с большой натяжкой. Станция им.Вернадского находится в северной части Антарктического полуострова, который соседствует с Ю.Америкой через пролив Дрейка. 65-я параллель ю.ш. - это даже не заполярье. Климат в этом районе самый мягкий во всей Антарктиде - средняя температура в июле (самый холодный месяц) -5°С. А в январе +2°С.
Кстати сегодня там около 0 , небольшой снег.