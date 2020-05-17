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В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных. ФОТОрепортаж

В субботу, 16 мая, в центре Варшавы состоялась забастовка предпринимателей, которые требовали полной отмены ограничений на функционирование экономики, введенных в связи с эпидемией коронавируса, и предоставление большей помощи бизнесу со стороны государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, власти Варшавы официально не разрешили ее проведение, а затем полиция объявила манифестацию нелегальной, применила силу к протестующим и задержала 380 из них.

По информации представителя полиции польской столицы Сильвестра Марчака, всего вчера было задержано более 380 протестующих, 150 оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд. Пять человек арестованы за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.

Как известно, протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Впрочем полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным. Ранее власти Варшавы не позволили проводить мероприятие. Это решение поддержали окружной и апелляционный суды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин". ФОТОрепортаж

Требование полиции разойтись протестующие игнорировали и пытались группами пройти дальше. Тогда полиция начала задерживать людей. Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). Но полиция заблокировала движение на подступах к нему.

Одним из задержанных оказался и сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Польский законодатель утверждал, что против него применяли силу и препроводили в полицейский автомобиль, несмотря на предупреждения, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет. Полиция убеждает, что действовала в рамках закона, а Бурого задержали не зная, что он сенатор польского парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маршалок Сената РП Томаш Гродзкий назвал в Twitter задержания Бурого незаконным и призвал правительство страны "не применять насилия к предпринимателям"

Свое возмущение действиями полиции в отношении протестующих выразил также мэр Варшавы Рафал Тшасковський, которого 15 мая выдвинули кандидатом в президенты Польши. В Twitter он написал, что не согласен с агрессией полиции против предпринимателей. Он подчеркнул, что "полицейская дубинка не может быть аргументом правительства, нужен диалог, а не насилие". На это сразу ответила варшавская полиция, которая подчеркнула, что "выбирает методы, которые являются адекватными ситуации, и в них нет места политике".

Забастовку предпринимателей организовал один из кандидатов в президенты Польши Павел Танайно.

Как известно, из-за пандемии коронавируса правительство Польши в середине марта ввело ограничительные меры, в частности и в экономике страны. Несмотря на то, что польская власть приняла две программы мер по защите малого, среднего и крупного бизнеса от последствий кризиса, предприниматели считают их недостаточными и требуют большей помощи и скорейшего размораживания экономики страны.

В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 01
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 02
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 03
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 04
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 05
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 06
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 07
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 08
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 09
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 10
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 11
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 12
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 13
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных 14

Фото Reuters

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня

Автор: 

карантин (16729) Польша (8409) протест (5857) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Не забывай упомянуть платить ли НеЛох пособия по безработице и освобожден ли от налогов бизнес и как бубочка сделал карантинное : Пррррр...
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17.05.2020 14:39
+22
Просте питання: в Варшаві закрили метро? І взагалі десь у Європі чи Америці (крім України) метро закрили???
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17.05.2020 14:39
+20
Вы фсьо врьоти! Карантин и закрытие границ только в Украине и его задумал "Бубочка", чтобы узурпировать власть!!!
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17.05.2020 14:34
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https://censor.net/user/228197 Не так. Если закон преступный, то его выполнять нельзя.
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17.05.2020 15:29 Ответить
_Ну товарищ, явно видно, не различает право - первооснову и суть, и закон - формальную производную от права. И законен может быть вовсе неправовым - незаконным. Можно любой закон написать, бумага всё стерпит. Например о сжигании всех евреев в печах... У гитлеровской Германии тоже ведь "законы" были. Только я вот что скажу: дерьмо это собачье, а не законы, если они используются во вред народу! В преамбуле к Конституции США на этот счёт очень хорошо сказано!
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17.05.2020 15:56 Ответить
Сравнивать фашистскую Германию 30гг 20ст.
и демократическую Польшу 20гг 21 века может только демагог.
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17.05.2020 16:46 Ответить
Не було в Німеччині законів "про сжиганіє іврєєв в пєчах". Брехати негарно.
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17.05.2020 21:40 Ответить
_Был закон о запрете медицинских опытов над, видите ли, сабачками, а вместо них проводите опыты на евреях. И они таки проводили, суки. Так что отак от.
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17.05.2020 23:35 Ответить
Нонсенс. В правовом государстве преступных законов не бывает.
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17.05.2020 16:36 Ответить
А правовые государства бывают? В реальности, я имею в виду.
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17.05.2020 17:02 Ответить
Польша ещё ничего не показала,Президент Польши может заплатить за свой волюнтаризм,это ему так не пройдет
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17.05.2020 15:27 Ответить
Как ему заплатить, решат граждане Польши на выборах.
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17.05.2020 16:48 Ответить
Ганьба, що і в Польші ще залишилося комуняцьке насліддя, мусорська наволоч.
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17.05.2020 14:54 Ответить
Не забывай про эффект толпы разжигаемый провокаторами, когда ситуация полностью выходит из под контроля.
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17.05.2020 14:57 Ответить
Ага,девочки побитые, наверное толпой нападали на полицейских,особенно мужик с конституцией вообще зверюга
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17.05.2020 15:17 Ответить
Не побитые девочки, а наглотавшиеся газа. Газ у них видать забористый.
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17.05.2020 15:23 Ответить
Посмотри лучше,там видно как полицейские ломают людей,значит и девочек били тоже,а газом добавили
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17.05.2020 15:34 Ответить
Где ты видишь хоть на одном фото, что бы по асфальту мозги валялись?
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17.05.2020 16:02 Ответить
Он себе это представил. Впечатлительный очень, но однобоко. Забитые умирающими людьми реанимации его бы не впечатлили.
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17.05.2020 16:25 Ответить
Посмотрел лучше и увидел там надпись, которую ты просмотрел: "пошел на***, кацап"
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18.05.2020 15:39 Ответить
Когда полиция требует прекратить незаконное шествие, то надо выполнять либо самому, либо полиция заставит выполнить требование законной силой. Если при этом, нарушая закон, прикрываться брошюрой конституции, то бить будут палкой по заднице. Даже если вы прикроете задницу брошюрой конституции. Вы лично можете считать, что это удар по конституции. Но полиция имеет в виду вполне конкретную задницу нарушителя.
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17.05.2020 16:23 Ответить
Вообще-то это народ источник власти. Государство существует для народа, а не наоборот.
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17.05.2020 17:04 Ответить
Так вот законная власть, источником которой есть народ, выполняет его волю ликвидировать эпидемию, не допуская её распространение. И принуждает к этому кучку непонятливых.
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17.05.2020 19:31 Ответить
Вообще-то это народ источник власти. Государство существует для народа, а не наоборот.
Где вы такого нанюхались? Государство - это инструмент элиты для управления плебсом в своих ест интересах, но - по возможности. В качестве зрелищ, чтоб плебс был доволен, раньше устраивали гладиаторские бои, а теперь - выборы.
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17.05.2020 21:19 Ответить
мде. трамп падла раздал людям, лишившимся работы, по 1300 до конца этой истерии. а поляки цивилизованные. палкой по морде и в наручники.
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17.05.2020 14:57 Ответить
А чего ты ждал? Любая власть суть насилие.
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17.05.2020 15:04 Ответить
В Польше все, кто нуждается, получают прожиточный минимум. А кто кроме минимума хочет БМВ и плюёт на противоэпидемические мероприятия, того наказывают разными способоми. Общество обязано себя защищать. И оно делает это не эффектно, но эффективно.
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17.05.2020 16:17 Ответить
Gratulerer med dagen Norge!!
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных - Цензор.НЕТ 8548

Sevodnja denj nezavisimosti u vashih druzei.
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17.05.2020 15:08 Ответить
Норвежці прогнулися під мігрантами
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17.05.2020 16:53 Ответить
А шо б ви вибрали: бути живим-здоровим чи шкурні інтереси підприємців?
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17.05.2020 15:14 Ответить
Человека нужно не только лечить но и кормить. От голода загнуться можно быстрее, чем от ковида. Меня на этой неделе спонсировал деньгами знакомый врач. Но не у всех есть хорошие знакомые.
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17.05.2020 15:48 Ответить
Це ти за місяць епідемії з'їв все зароблене? В тебе 10 дітей?
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17.05.2020 16:14 Ответить
https://censor.net/ua/user/228197, у моих клиентов нет денег. Трясутся над каждой копейкой. А у тебя много денег ?
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17.05.2020 17:12 Ответить
Есть столько, сколько заработал.
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17.05.2020 18:15 Ответить
А шо б ви вибрали: бути живим-здоровим чи шкурні інтереси підприємців?
А деньги откуда, чтоб сидеть дома и быть живым-здоровым?
Кстати, бути живим-здоровим - разве это не явно шкурный интерес? особенно если сидеть на деньги, снятые с промышленности.
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17.05.2020 21:26 Ответить
Закон суров, но это Закон. Если эпидемия, то массовые мероприятия запрещены. Для всех. Вышел бы не сенатор, а президент - и его бы ЗАСТАВИЛИ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН.
Все, кто участвовал, будут оштрафованы полицией. Все, кто был без масок, получат дополнительные штрафы от санэпидслужбы. Все, кто оскорблял полицию, получат дополнительно условное тюремное заключение. Все, кто сопротивлялся физически, пойдут в тюрьму.
Действия или бездействие как протестантов, так и полиции, каждая секунда - будут публично расследованы. Так есть и будет.
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17.05.2020 15:15 Ответить
Знаешь , с чего начались проблемы у царя - батюшки и царской семьи? Вовремя хлеб не завезли, и бабам кормить детей было нечем. Власть может и допроситься. Хреново будет всем, но не так обидно.
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17.05.2020 15:50 Ответить
В Польше давно нет царя и недостатка хлеба. Потому что законы соблюдаются, а власть выбирается народом. А не обнуляется или проскальзывает на крови майдана.
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17.05.2020 16:10 Ответить
Дело в том, что никакой эпидемии нет.
Для болезней этой группы чтобы назвать хотя бы с натяжкой эпидемией должно было заразиться минимум 20% населения. Не знаю сколько там в польше, но в мире ( с корректировкой на количество дней) на сеоодняшний день должно было бы заразиться около 400 млн, шоб это считалось эпидемией. А заразилось в 100 раз меньше!
Проблема высосана из пальца и популистами- дебилами у власти доведена до абсурда.
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17.05.2020 17:50 Ответить
Зачем мне спорить с идиотом, до которого не доходит элементарная вещь, что если бы не было беспрецедентных карантинных мер планетарного масштаба, то заболевших было бы на порядки больше.
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17.05.2020 18:11 Ответить
Полные бред, а бы даже сказал абсолютный бред.
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17.05.2020 23:49 Ответить
Уже весь мир что это Туфта раскрученная до Небес дебилами мирового масштаба
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17.05.2020 15:18 Ответить
Это не дебилы..а жесткие прагматики..расчеты показывали, что идет циклическая жопа в экономике...чтобы избежать всякого рода опасностей для мирового капитала и была придумана и раскручена в СМИ эта херня...а как теликозависимые обхезались как от чумы, то и ввели жесткие меры...в результате чего дерьмократия превратилась в диктатуру в один день
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17.05.2020 21:09 Ответить
як приємно зустріти адекватну людину! нехай це на просторах інтернету .але коли читаєш адекватний пост то аж душа радіє.і розумієш що ще не все втрачено і ти не один!Дякую і жму Вам руку!
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17.05.2020 22:03 Ответить
Это не мне...это экономистам этого форума из разных стран...это они писали что, по циклам идет огромная жопа еще в январе....а я не понял какая именно
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17.05.2020 23:12 Ответить
Пандемия мозгов тупых,это тоже эпидемия коммуняцкого быдла...
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17.05.2020 15:19 Ответить
Нет такого Закона,Самоизоляция.Если есть Пандемия,то должно вводится Чрезвычайное Положение,а не директива Кабмина Долбодятлы
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17.05.2020 15:21 Ответить
Уявляю який гвалт здійняла би агресивна меншість з порохоботів, якби схожий протест у схожий спосіб розігнали в Києві.
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17.05.2020 15:23 Ответить
_Лупить мирных граждан руками служащей власти (не народу, конечно) своры неприлично. Это - агрессия государства против народа. Народ имеет право ответить агрессору тем же.
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17.05.2020 15:28 Ответить
Справа в тому, що у випадку коли після послаблення карантину Польшу здолає медична і соціальна криза як в Італії, США чи Росії - жоден з протестувальників не візьме на себе відповідальність за це, а заховається і знову почне вимагати якихось дій від тієї ж влади.
Тому застосування сили владою на упередження зараз є виправданим.
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17.05.2020 15:32 Ответить
Хватит нести свой бред про лоховирус
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17.05.2020 15:35 Ответить
наотвечали уже, сейчас живут в резервациях лнр днр. Гребанная Раша устроила по всей Европе "протесты", так шо кушайте или дышите и не обляпайтесь
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17.05.2020 15:44 Ответить
да ладно, вышли selbstständige ))) беднейший слой немецкого населения))) - бедных там нет- просто попандос небольшой, а не хочется им в денежку попасть- получили трендюлей и заткнулись. В школе надо было хорошо учиться- тогда и проблем было бы поменьше.
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17.05.2020 16:33 Ответить
А вот и первый козлорогий копытцами выстукивает, папалил свою контору. Грамоте надобно было обучаться и газетки почитывать. Вашего брата "путя пАмаги" два дня как расшифровали. Бегают в "русский магАзин" на тайные соброния или в секты рпц, а потом и короновирус поколено. А чувырлом свою маму нызывай, которая тебя так вот воспитала.
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17.05.2020 17:07 Ответить
Лупить мирных граждан руками служащей власти (не народу, конечно) своры неприлично.

Любое государтво, любая власть основана на положении: или делай как велят или заставят, вплоть до убийства. Также любая власть - это тн "стационарный бандит", те система изымающая средства у населения и перераспределяющая их, не забывая себя любимого. Это функциональные определения, формы реализации могут быть разными, а суть не меняется. А прилично-неприлично рассматривают после, вначале решают эффективно/неэффективно. Вот если сделали эффективно, то потом можно и о приличиях.
Типичный пример применения: расстрел Бонапартом картечью роялистов - противников режима. Первое применение картечи против толпы в Европе.
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17.05.2020 21:37 Ответить
Гы, я думал, что бубочка самый тупой, а ты - еще тупее.
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17.05.2020 15:32 Ответить
Уметь научится житьь по Конституции это большое искусство,а не КВНить всякую Чушь подхваченную Вадимом Рабиновичем из Москвы. 11 марта этого года.Дайте Рабиновичу звание ХЕРой УРКаины
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17.05.2020 15:26 Ответить
Здоровым Изоляция,что для Душ и Тел кастрация....
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17.05.2020 15:30 Ответить
Не знаю даже, винить людей в их глупости и наивности, любителей теорий заговоров, или понять и простить?..
Не все способны пользоваться гуглом самостоятельно, хотябы почитать, шо такое ВОЗ. Вот и получается, что из-за таких недалеких персонажей, страдают все остальные.
Масоны с рептилоидами куда интересней, правдоподобней, вот прям ответ на все вопросы, большей, "лишней" информации, в голове держать не надо, если голова вообще приспособлена к анализу, а не только кушать...
То давайте я подкину вам другую, альтернативную теорию заговора, а может и не теорию, она кстати тоже многое объясняет и сходится в прочих действиях: Прошла инфа, что европейцы жалуются на активацию рос пропаганды, которая разгоняет смуту на европейских ресурсах в сети. А дестабилизация -- идея икс ботоксного маразматика, ну вы сами знаете, так что всё сходится.
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17.05.2020 15:36 Ответить
Сегодня Путин заявил, что "Россия - это не страна, а цивилизация". И что они будут развивать беспилотные самолёты, генетику и образование. Вот в таком наборе. Понятно ли геополитикуму уровень маразма и опасности нового Адольфа?
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17.05.2020 18:23 Ответить
Понимают на том же уровне, что и перед Второй Мировой, после первой, надеясь, что само как-то утрясется.
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17.05.2020 18:31 Ответить
Судя по тому, что Польша покупает десятки F-35 и строит суперсовременную оборонительную инфраструктуру, а Германия позавчера выдала резкое и неоднозначное заявление, что ядерное оружие НАТО останется на её территории и дальше - ЭТИ всё-таки понимают. Я спрашиваю о некоторых других. Италии, а также... Нет, пожалуй только Италии. Больше лояльных к ***** не наблюдается.
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17.05.2020 19:39 Ответить
Ерунда это всё и проблемы глобально не решает. Всё так же хотят отсидеться, продолжая флиртовать по северным потокам. Было бы желание, без единой капли крови, раху можно обанкротить, но на столько сильные санкции даже не обсуждаются.
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18.05.2020 04:36 Ответить
Надо реально мыслить. Рашка обанкротится сама по себе, как совок. Именно таким же способом. И это неизбежно. А банкротить быстро - невозможно. Потому что пока есть что продавать, Китай, Иран, Индия и мелочь вроде всяких венесуэл будут покупать. Подешевке, потому будут. Блокада невозможна - рядом Китай, через него - Индия. Ну и т.д. Этого хватит, чтобы подкармливать псов, зубами поддерживающих подштанники *****.
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18.05.2020 17:49 Ответить
"ботоксний маразматік" такий же актор як і наш. Россія так само як і Україна вже давно не самостійна. І ніякої конспірології тут немає. Це ви, легіони, вложуєте людям в вуха брехню, і чорне видаєте за біле.
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18.05.2020 10:53 Ответить
Маячня.
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18.05.2020 17:49 Ответить
Молодцы.А некоторые из них не кричали "Доколе?"
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17.05.2020 15:43 Ответить
Ха-ха! Скот не хочет чтобы его чипировали в очко и взбунтовался. Но скот поставили в стойло прислужники рептилоидов. И правильно! Скотомасса должна знать свое стойловое место! Сказано чипировать, значит чипировать! А то, что через жопу вас чипировать всех будут, то уже издержки высоких технологий.
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17.05.2020 16:23 Ответить
https://censor.net/user/335402 все смертны. И ты тоже.
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17.05.2020 17:13 Ответить
Всё правильно- не возмещаете ущерб из-за карантина, будьте готовы к протестам. "Денег нет, но вы держитесь" не канает.
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17.05.2020 16:28 Ответить
Свободные люди везде протестуют. Кроме совковых баранов.
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17.05.2020 16:33 Ответить
Только у нас не их сльозоточивым газом что то никто не разганял, как в Европе!))
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17.05.2020 20:55 Ответить
Это гнусный и вызывающий акт агрессии власти против народа.
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17.05.2020 16:36 Ответить
Любому, особенно авторитарному, режиму лучше, чтобы запуганное население сидело дома и ни в каких массовых мероприятиях не участвовало.
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17.05.2020 17:46 Ответить
100% без маскалей не обошлось. Во фраеции жилети проснулись, все как по команде.
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17.05.2020 16:38 Ответить
Они и не засыпали, даже в начале карантина бунтовали.
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17.05.2020 17:54 Ответить
Ивропа!
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17.05.2020 17:04 Ответить
А как у тебя в куйлостане с демократией?И чего прячешься за чужим флагом?Барин запретил?😂🌷
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17.05.2020 17:19 Ответить
И мифических европейских "ценностях".
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17.05.2020 17:23 Ответить
«Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, в итоге не получает ни того ни другого» - Томас Джефферсон
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17.05.2020 17:29 Ответить
Тримаю за поляків кулаки. Сподіваюсь, що вони дадуть собі раду
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17.05.2020 17:43 Ответить
Почему молчит наш МИД и все мировое сообщество?
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17.05.2020 18:00 Ответить
Польша вставай!
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17.05.2020 18:38 Ответить
Это взбунтовалась на порядок более благополучная в экономическом плане по сравнению с разграбленной Украиной Польша. Каково нашим людям карантинить?
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17.05.2020 18:58 Ответить
А нашим страйкарям Зеленський дозволив столики поставити біля Офісу Президента, а виявляється можна було робити, як в Европі - розігняти сльозогінним газом! А кажуть у нас влада не лояльна до мітингуючих! От як приймуть нас в Евросоюз, як ми хочемо, тоді, щоб не кричали, що вас розганяють газом, оскільки то буде по-европейски!))
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17.05.2020 20:52 Ответить
Дик у нас протестувальники ж зберігали дистанцію між собою і не ломилися в двері Банкової...
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17.05.2020 20:54 Ответить
Так і поляки не мали наміру вломуватися в Будинки уряду! Просто несанкціонована акція була, як і у нас. Але їх там швидко розігнали, а якщо б в нас таке зробили, то вже би було "смороду" від політичних лузерів, що Зеленський то тиран?
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17.05.2020 20:59 Ответить
Нормальный поиск баланса между требования контролировать пандемию карантинными мерами (других пока нет), экономикой вообще и эконом положением отдельных групп. Теперь этим случаем воспользуются полит конкуренты власти, это будет давить на власть, власти будут думать о будущих выборах и договариваться итд. Нормальный процесс, а занесло слегка.... бывает.
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17.05.2020 21:44 Ответить
плитка такая, что и не по-швыряешь...
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18.05.2020 07:27 Ответить
виглядають роги козломордих
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18.05.2020 10:27 Ответить
Ця подія показує, що Польща теж колонія, а не незалежна держава. Схоже, що вже вся наша планета під глобальним управлінням.
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18.05.2020 10:31 Ответить
Чекаємо на Мошиаха.
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18.05.2020 10:36 Ответить
Нахрена этим животным маски, если они их носят на подбородке?
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18.05.2020 10:48 Ответить
Они#же#дети - куда смотрят эуропейцы? Хермания уже выразила своё обеспокоенность?
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18.05.2020 13:27 Ответить
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