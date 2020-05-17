В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных. ФОТОрепортаж
В субботу, 16 мая, в центре Варшавы состоялась забастовка предпринимателей, которые требовали полной отмены ограничений на функционирование экономики, введенных в связи с эпидемией коронавируса, и предоставление большей помощи бизнесу со стороны государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, власти Варшавы официально не разрешили ее проведение, а затем полиция объявила манифестацию нелегальной, применила силу к протестующим и задержала 380 из них.
По информации представителя полиции польской столицы Сильвестра Марчака, всего вчера было задержано более 380 протестующих, 150 оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд. Пять человек арестованы за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.
Как известно, протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Впрочем полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным. Ранее власти Варшавы не позволили проводить мероприятие. Это решение поддержали окружной и апелляционный суды.
Требование полиции разойтись протестующие игнорировали и пытались группами пройти дальше. Тогда полиция начала задерживать людей. Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). Но полиция заблокировала движение на подступах к нему.
Одним из задержанных оказался и сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Польский законодатель утверждал, что против него применяли силу и препроводили в полицейский автомобиль, несмотря на предупреждения, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет. Полиция убеждает, что действовала в рамках закона, а Бурого задержали не зная, что он сенатор польского парламента.
Маршалок Сената РП Томаш Гродзкий назвал в Twitter задержания Бурого незаконным и призвал правительство страны "не применять насилия к предпринимателям"
Свое возмущение действиями полиции в отношении протестующих выразил также мэр Варшавы Рафал Тшасковський, которого 15 мая выдвинули кандидатом в президенты Польши. В Twitter он написал, что не согласен с агрессией полиции против предпринимателей. Он подчеркнул, что "полицейская дубинка не может быть аргументом правительства, нужен диалог, а не насилие". На это сразу ответила варшавская полиция, которая подчеркнула, что "выбирает методы, которые являются адекватными ситуации, и в них нет места политике".
Забастовку предпринимателей организовал один из кандидатов в президенты Польши Павел Танайно.
Как известно, из-за пандемии коронавируса правительство Польши в середине марта ввело ограничительные меры, в частности и в экономике страны. Несмотря на то, что польская власть приняла две программы мер по защите малого, среднего и крупного бизнеса от последствий кризиса, предприниматели считают их недостаточными и требуют большей помощи и скорейшего размораживания экономики страны.
Фото Reuters
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и демократическую Польшу 20гг 21 века может только демагог.
Где вы такого нанюхались? Государство - это инструмент элиты для управления плебсом в своих ест интересах, но - по возможности. В качестве зрелищ, чтоб плебс был доволен, раньше устраивали гладиаторские бои, а теперь - выборы.
Sevodnja denj nezavisimosti u vashih druzei.
А деньги откуда, чтоб сидеть дома и быть живым-здоровым?
Кстати, бути живим-здоровим - разве это не явно шкурный интерес? особенно если сидеть на деньги, снятые с промышленности.
Все, кто участвовал, будут оштрафованы полицией. Все, кто был без масок, получат дополнительные штрафы от санэпидслужбы. Все, кто оскорблял полицию, получат дополнительно условное тюремное заключение. Все, кто сопротивлялся физически, пойдут в тюрьму.
Действия или бездействие как протестантов, так и полиции, каждая секунда - будут публично расследованы. Так есть и будет.
Для болезней этой группы чтобы назвать хотя бы с натяжкой эпидемией должно было заразиться минимум 20% населения. Не знаю сколько там в польше, но в мире ( с корректировкой на количество дней) на сеоодняшний день должно было бы заразиться около 400 млн, шоб это считалось эпидемией. А заразилось в 100 раз меньше!
Проблема высосана из пальца и популистами- дебилами у власти доведена до абсурда.
Тому застосування сили владою на упередження зараз є виправданим.
Любое государтво, любая власть основана на положении: или делай как велят или заставят, вплоть до убийства. Также любая власть - это тн "стационарный бандит", те система изымающая средства у населения и перераспределяющая их, не забывая себя любимого. Это функциональные определения, формы реализации могут быть разными, а суть не меняется. А прилично-неприлично рассматривают после, вначале решают эффективно/неэффективно. Вот если сделали эффективно, то потом можно и о приличиях.
Типичный пример применения: расстрел Бонапартом картечью роялистов - противников режима. Первое применение картечи против толпы в Европе.
Не все способны пользоваться гуглом самостоятельно, хотябы почитать, шо такое ВОЗ. Вот и получается, что из-за таких недалеких персонажей, страдают все остальные.
Масоны с рептилоидами куда интересней, правдоподобней, вот прям ответ на все вопросы, большей, "лишней" информации, в голове держать не надо, если голова вообще приспособлена к анализу, а не только кушать...
То давайте я подкину вам другую, альтернативную теорию заговора, а может и не теорию, она кстати тоже многое объясняет и сходится в прочих действиях: Прошла инфа, что европейцы жалуются на активацию рос пропаганды, которая разгоняет смуту на европейских ресурсах в сети. А дестабилизация -- идея икс ботоксного маразматика, ну вы сами знаете, так что всё сходится.