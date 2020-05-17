На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области на одном из полигонов вблизи Мариуполя, несмотря на сильный ветер, артиллеристы подразделений операции Объединенных сил тренировались уничтожать цели с помощью аэроразведки, а также поражать условного противника на большом расстоянии с закрытых огневых позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Начальники артиллерии военных частей обменялись боевым опытом и ознакомились с техническими цифровыми новинками, предназначенными для более эффективного применения артиллерии в бою. Для занятий на полигоне развернули несколько локаций.

На первой, на базе одной из бригад из состава оперативно-тактической группировки "Восток", офицерам-артиллеристам продемонстрировали порядок ведения огня с закрытых огневых позиций с применением беспилотных летательных аппаратов.

С помощью полученных координат с квадрокоптера "Фантом", минометчики точно высчитывают вражеские цели и уничтожают условную группу пехоты врага.





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На другой локации свои навыки демонстрируют пушкари. С применением новейшей артиллерийской баллистической станции командиры высчитывают скорость полета снаряда и, несмотря на сильный ветер, осуществляют точный выстрел. Внимание артиллеристов акцентировали и на применении новых подходов (методики) определения отклонения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола пушки.







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Во время учений артиллеристы вели стрельбу из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 100-мм пушки МТ-12 "Рапира" и миномета калибра 120 мм.