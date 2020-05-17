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На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области на одном из полигонов вблизи Мариуполя, несмотря на сильный ветер, артиллеристы подразделений операции Объединенных сил тренировались уничтожать цели с помощью аэроразведки, а также поражать условного противника на большом расстоянии с закрытых огневых позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Начальники артиллерии военных частей обменялись боевым опытом и ознакомились с техническими цифровыми новинками, предназначенными для более эффективного применения артиллерии в бою. Для занятий на полигоне развернули несколько локаций.

На первой, на базе одной из бригад из состава оперативно-тактической группировки "Восток", офицерам-артиллеристам продемонстрировали порядок ведения огня с закрытых огневых позиций с применением беспилотных летательных аппаратов.

С помощью полученных координат с квадрокоптера "Фантом", минометчики точно высчитывают вражеские цели и уничтожают условную группу пехоты врага.

На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 01
На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 02

Также смотрите: Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 03

На другой локации свои навыки демонстрируют пушкари. С применением новейшей артиллерийской баллистической станции командиры высчитывают скорость полета снаряда и, несмотря на сильный ветер, осуществляют точный выстрел. Внимание артиллеристов акцентировали и на применении новых подходов (методики) определения отклонения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола пушки.

На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 04
На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 05
На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 06

Смотрите также: Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки 07

Во время учений артиллеристы вели стрельбу из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 100-мм пушки МТ-12 "Рапира" и миномета калибра 120 мм.

Автор: 

армия (8495) оборона (5204) военные учения (3457) артиллерия (634)


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Топ комментарии
+10
а нельзя ли полигон перенести под Авдеевку? или Пески? или как его... Орехово (Золотое)
и учитесь себе на здоровье..
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17.05.2020 18:53
+7
Тогда уж сразу - в мААскфу, туда, где у русни дохлый сифилитик лежит.
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17.05.2020 19:04
+5
Россия снайперов навезла на Донбасс. Нужно противодействие против снайперов! Было бы хорошо Байрактарами там зачищать! Разведка воздушная нужна с телевизорами.
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17.05.2020 18:58
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Досі степ гуде луною..
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
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17.05.2020 18:50 Ответить
а нельзя ли полигон перенести под Авдеевку? или Пески? или как его... Орехово (Золотое)
и учитесь себе на здоровье..
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17.05.2020 18:53 Ответить
Может в Киев?
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17.05.2020 18:54 Ответить
Тогда уж сразу - в мААскфу, туда, где у русни дохлый сифилитик лежит.
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17.05.2020 19:04 Ответить
ваше предложение классное! (только главнокакбыкомндующему оно совсем не понравиться)))) он в глаз сморель - конец....(войне) видаль )))))
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17.05.2020 19:16 Ответить
То коричневое отверстие, в которое главнокакбыкомандующий смотрель, как бы вовсе не было глазом
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17.05.2020 19:19 Ответить
а я ж и на писал - глаз...а не глаза )))) как бы ... )))
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17.05.2020 19:20 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2020 18:54 Ответить
А на пушку не опасно залезать?
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17.05.2020 18:57 Ответить
Нормалёк. Мэри верит в чудеса, Мэри едет в небеса! (с)
На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки - Цензор.НЕТ 9420
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17.05.2020 19:06 Ответить
Россия снайперов навезла на Донбасс. Нужно противодействие против снайперов! Было бы хорошо Байрактарами там зачищать! Разведка воздушная нужна с телевизорами.
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17.05.2020 18:58 Ответить
У нас пока по старинке, времен ВМВ, чучела солдат выставляют из окопов приманивания рашснайперов выдать стрельбой свою огневую позицию...Байрактары на передовой только снятся..
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17.05.2020 20:22 Ответить
Артиллеристы, Вова дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей:
За слезы наших матерей,:
За нашу Родину - огонь, огонь! (с)
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17.05.2020 19:04 Ответить
забыли как курсанты с России
тренировались на нас
почему не ответить адекватно
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17.05.2020 19:06 Ответить
чого раніше не питав..?
По состоянию на 23 июля 72-я отдельная механизированная бригада, 79-я отдельная аэромобильная бригада (без сводного пулеметно-гранатометного взвода), 2-я батальонная тактическая группа 24-й отдельной механизированной бригады, батальонно-тактическая группа 28-й отдельной механизированной бригады, механизированная рота, самоходно-артиллерийская батарея 51-й отдельной механизированной бригады, вторая и третья гаубичные артиллерийские батареи 55-й отдельной артиллерийской бригады, прикрывавшие границу на участке Изварино - Кумачово, были фактически измучены систематическими обстрелами реактивными системами залпового огня и артиллерийскими системами с территории Российской Федерации, и находились отрезанными от основных сил Сектора Д. Поставка продовольствия и боеприпасов в районы сосредоточения подразделений была невозможна.
Кроме того, задачу по перекрытию государственной границы в Секторе Д выполняло сводная тактическая группировка "Граница" под командованием генерал-майора Биньковского О.А. в составе подразделений Государственной пограничной службы Украины и частей Южного ОТО Национальной гвардии Украины, находившихся в таком же состоянии и, начиная с 13 июля, систематически подвергавшихся обстрелам с территории Российской Федерации с использованием артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Используя высоту Саур-Могила, противник постоянным артиллерийским огнем отрезал наши подразделения от всех видов снабжения. Самыми опасными были массовые артиллерийские обстрелы с территории России и пограничной украинской территории, куда регулярно выдвигались русские батареи. Любые попытки перемещения подразделений в этом районе мгновенно накрывались мощным ракетно-артиллерийским огнем и были осложнены плотным минированием не только коммуникаций, но и больших территорий.
Организовать эффективное инженерное обустройство позиций наших войск на территории, сложенной тяжелыми почвами, без инженерной техники и большого количества взрывчатых веществ, оказалось невозможным. Доставить необходимые материалы и технику, а главное использовать ее в условиях постоянных обстрелов также было невозможно.
Все приведенные факторы привели к угнетенному морально-психологическому состоянию личного состава.
Ситуация требовала немедленного их вывода из зоны поражения артиллерией с территории Российской Федерации.
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17.05.2020 19:14 Ответить
На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки - Цензор.НЕТ 2661
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17.05.2020 19:11 Ответить
Если этим ВОИНАМ дать команду ФАС!! - порвут даже вяликую и немогучую армию *********.
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17.05.2020 19:16 Ответить
Якщо "порохобот" то не є образа, то нема проблем. Мені це навіть приємніше, ніж хтось назве мене "зелебот". Ото дійсно образа. Так що, хлопче, не переймайся!
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17.05.2020 19:19 Ответить
Ребята, а что вам стоит провести учения поближе к линии фронта?
Ну написали же - "сильный ветер"... Ну отнесёт этот ветер случайно снаряды к сепарам...
Ну так как нас учили дедушка Путин? "Они заблудились!"?
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17.05.2020 19:39 Ответить
Война идет уже больше чем ВМВ , а наушники для артиллеристов и минометчиков до сих пор купить не в состоянии , как и сто лет назад пацаны руками ужи закрывают.
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17.05.2020 19:45 Ответить
Учения это всегда гуд.лучше конечно на кацапо-фашистах отрабатывать навыки!
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17.05.2020 20:01 Ответить
Слава Героям!!! смерть москалям!!!!
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17.05.2020 22:45 Ответить
Боги войны, желаю побольше вам поубивать дыровских сепаров и рашистских ихтамнетов на Донбассе!!!
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18.05.2020 10:07 Ответить
 
 