На Донетчине артиллеристы Объединенных сил провели стрельбы с использованием аэроразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Донецкой области на одном из полигонов вблизи Мариуполя, несмотря на сильный ветер, артиллеристы подразделений операции Объединенных сил тренировались уничтожать цели с помощью аэроразведки, а также поражать условного противника на большом расстоянии с закрытых огневых позиций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Начальники артиллерии военных частей обменялись боевым опытом и ознакомились с техническими цифровыми новинками, предназначенными для более эффективного применения артиллерии в бою. Для занятий на полигоне развернули несколько локаций.
На первой, на базе одной из бригад из состава оперативно-тактической группировки "Восток", офицерам-артиллеристам продемонстрировали порядок ведения огня с закрытых огневых позиций с применением беспилотных летательных аппаратов.
С помощью полученных координат с квадрокоптера "Фантом", минометчики точно высчитывают вражеские цели и уничтожают условную группу пехоты врага.
На другой локации свои навыки демонстрируют пушкари. С применением новейшей артиллерийской баллистической станции командиры высчитывают скорость полета снаряда и, несмотря на сильный ветер, осуществляют точный выстрел. Внимание артиллеристов акцентировали и на применении новых подходов (методики) определения отклонения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола пушки.
Во время учений артиллеристы вели стрельбу из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 100-мм пушки МТ-12 "Рапира" и миномета калибра 120 мм.
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и учитесь себе на здоровье..
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей:
За слезы наших матерей,:
За нашу Родину - огонь, огонь! (с)
тренировались на нас
почему не ответить адекватно
По состоянию на 23 июля 72-я отдельная механизированная бригада, 79-я отдельная аэромобильная бригада (без сводного пулеметно-гранатометного взвода), 2-я батальонная тактическая группа 24-й отдельной механизированной бригады, батальонно-тактическая группа 28-й отдельной механизированной бригады, механизированная рота, самоходно-артиллерийская батарея 51-й отдельной механизированной бригады, вторая и третья гаубичные артиллерийские батареи 55-й отдельной артиллерийской бригады, прикрывавшие границу на участке Изварино - Кумачово, были фактически измучены систематическими обстрелами реактивными системами залпового огня и артиллерийскими системами с территории Российской Федерации, и находились отрезанными от основных сил Сектора Д. Поставка продовольствия и боеприпасов в районы сосредоточения подразделений была невозможна.
Кроме того, задачу по перекрытию государственной границы в Секторе Д выполняло сводная тактическая группировка "Граница" под командованием генерал-майора Биньковского О.А. в составе подразделений Государственной пограничной службы Украины и частей Южного ОТО Национальной гвардии Украины, находившихся в таком же состоянии и, начиная с 13 июля, систематически подвергавшихся обстрелам с территории Российской Федерации с использованием артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Используя высоту Саур-Могила, противник постоянным артиллерийским огнем отрезал наши подразделения от всех видов снабжения. Самыми опасными были массовые артиллерийские обстрелы с территории России и пограничной украинской территории, куда регулярно выдвигались русские батареи. Любые попытки перемещения подразделений в этом районе мгновенно накрывались мощным ракетно-артиллерийским огнем и были осложнены плотным минированием не только коммуникаций, но и больших территорий.
Организовать эффективное инженерное обустройство позиций наших войск на территории, сложенной тяжелыми почвами, без инженерной техники и большого количества взрывчатых веществ, оказалось невозможным. Доставить необходимые материалы и технику, а главное использовать ее в условиях постоянных обстрелов также было невозможно.
Все приведенные факторы привели к угнетенному морально-психологическому состоянию личного состава.
Ситуация требовала немедленного их вывода из зоны поражения артиллерией с территории Российской Федерации.
Ну написали же - "сильный ветер"... Ну отнесёт этот ветер случайно снаряды к сепарам...
Ну так как нас учили дедушка Путин? "Они заблудились!"?