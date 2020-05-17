Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы стоматологических клиник во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - отмечается в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной Минздравом, посещать стоматологию во время карантина можно только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей). Ожидать на прием можно вне помещения.

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В стоматологии должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работники перед началом работы - измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками. Записывать пациентов можно с интервалом не менее 15 минут, во время записи и в день приема необходимо опросить пациента.

Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента необходимо провести уборку. Из кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.





Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

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24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.