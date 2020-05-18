Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская. ФОТО

Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко Эльдар Магомедов открыл офис партии Шария в Ривном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook волонтерки, активистки и администратора городского дома культуры Ривного Натальи Лозовской.

"Два товарища. Два одногруппника. В универе на режиссуре играли отрывок, где Эльдар брал взятку, а Саша кричал: "Измена". Прошло время. Санька - Ангел Небесной Сотни, который седьмой год держит наше небо. Эльдар - открывает офис штаба Шария в Ривном. Какой-то слишком правдивой показалась эта их студенческая сценка… За таких "братьев" Храп отдал жизнь?", - уточняет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Партия Шария" пытается через суд получить из бюджета Украины более 3,2 млн гривен





Отметим, что герой поста - Эльдар Магомедов - оставил под ним комментарии. В частности, мужчина обвинил автора во лжи и заявил, что она не имела права выносить эту историю в люди и делать такие сравнения.

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову

Напомним, одним из последних убитых "Беркутом" на Майдане 20 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни был ривненчанин Александр Храпаченко. Он учился в Ривненском государственном гуманитарном университете на кафедре театральной режиссуры, увлекался туризмом, любил путешествия, занимался скалолазанием, зарабатывал промышленным альпинизмом. Похоронен 23 февраля 2014 года в Ривне на кладбище "Новое" наряду с другими погибшими Героями Небесной Сотни.

В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля. Мужчину подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

Читайте также: Вуйчич извинился за то, что пророссийский пропагандист Шарий купил и использовал его видео