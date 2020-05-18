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Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская. ФОТО

Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко Эльдар Магомедов открыл офис партии Шария в Ривном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook волонтерки, активистки и администратора городского дома культуры Ривного Натальи Лозовской.

"Два товарища. Два одногруппника. В универе на режиссуре играли отрывок, где Эльдар брал взятку, а Саша кричал: "Измена". Прошло время. Санька - Ангел Небесной Сотни, который седьмой год держит наше небо. Эльдар - открывает офис штаба Шария в Ривном. Какой-то слишком правдивой показалась эта их студенческая сценка… За таких "братьев" Храп отдал жизнь?", - уточняет она.

Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская 01

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Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская 02
Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская 03

Отметим, что герой поста - Эльдар Магомедов - оставил под ним комментарии. В частности, мужчина обвинил автора во лжи и заявил, что она не имела права выносить эту историю в люди и делать такие сравнения.

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову

Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская 04

Напомним, одним из последних убитых "Беркутом" на Майдане 20 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни был ривненчанин Александр Храпаченко. Он учился в Ривненском государственном гуманитарном университете на кафедре театральной режиссуры, увлекался туризмом, любил путешествия, занимался скалолазанием, зарабатывал промышленным альпинизмом. Похоронен 23 февраля 2014 года в Ривне на кладбище "Новое" наряду с другими погибшими Героями Небесной Сотни.

В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля. Мужчину подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

Читайте также: Вуйчич извинился за то, что пророссийский пропагандист Шарий купил и использовал его видео

Автор: 

пропаганда (3675) Ровно (529) Небесная Сотня (414) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+45
Раніше ті прихильники Шарія ховалися, а тепер відкривають офіси. Що трапилося, зебіли?
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18.05.2020 00:12
+27
Не, ну когда жители села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского, стало понятно, что и Западной Украине хана. Мудрый народ добровольно уничтожает свою державу. Она ему просто не нужна. А тут какое-то Ривне. Там сам бог велел офису партии шария открыться. Грустно. Хорошая страна могла бы быть...(((
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18.05.2020 01:48
+25
Ельдар Магомєдов мабуть корінний рівнянин
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18.05.2020 00:05
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Страница 2 из 2
Якщо це так, це дуже гарна новина.
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18.05.2020 01:18 Ответить
Максимум Шарій має 3% голосів, які подібні ОПЗЖ.
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18.05.2020 01:30 Ответить
Ху із Шарій ??? Не треба ліпити з лайна цукерку !!! Лайно, це матеріал суто московських скульпторів 1!))
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18.05.2020 01:23 Ответить
Но кто -то же здесь позволяет такому происходить .Не арсен борисыч случайно ?
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18.05.2020 01:29 Ответить
Рожа продажная, на чужих поступках свою жопу продвигает. Мерзко. Окучивание населения идет по плану, скоро все обиды забудутся....
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18.05.2020 01:33 Ответить
Не, ну когда жители села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского, стало понятно, что и Западной Украине хана. Мудрый народ добровольно уничтожает свою державу. Она ему просто не нужна. А тут какое-то Ривне. Там сам бог велел офису партии шария открыться. Грустно. Хорошая страна могла бы быть...(((
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18.05.2020 01:48 Ответить
Там на ленте народ хорошо по шариёвцу прошёлся...
Чувак, наверняка, теряется в сомнениях о своей ориентации.
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18.05.2020 01:49 Ответить
Все кто ворует бойтесь Шария
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18.05.2020 02:25 Ответить
Ты что,своему сцарьку путыну с дружками угрожаешь? Ну ты смельчак.)
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18.05.2020 04:35 Ответить
Уже енуковища боялись, потом зеленскава, теперь будем бояться шария. Отакие мы боязненные!
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18.05.2020 09:17 Ответить
Ой, только не надо это ватное продажное и брехливое гавно продвигать под лозунгами "против воровства". Шмарий - человек без принципов, какое там "кто ворует"...
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18.05.2020 13:26 Ответить
Шариков удаляет мои к нему вопросы о том, почему в его суждениях рос пропаганда воспринимается за чистую монету, но именно наши постоянно во всём врут. Вот ляпнет что-то *****, да или Киселёв -- истина в первой инстанции. Но при этом каков молодец, пенсионерам продукты покупает, коррупционеров ловит, вот так и хочется ему во всём поверить, консерва кремлевская
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18.05.2020 04:50 Ответить
Шарий не просто консерва-кремлевский сюрстрьоминг. В последние пару недель несет какую то хрень сепарско расейскую в особо извращенном виде.
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18.05.2020 07:41 Ответить
Нічого не розумію? Як можна щось спільне мати з особою "Шарієм" та ще й поряд його фото на стіні вивішувати Державний прапор України? Це що, прикол на "політичні "теми. Шарій -засвічений агент спецслужб РФ. Це провідник у нас в Україні диверсантської агентурної роботи. Вся ця " партія Шарія" лише прикриття для цього. Його місце за гратами,як ворожого агента та "гібридного падлюки". Де наше СБУ та РНБО? Чергову " офіційну диверсантську команду" даємо утворити серед нас?
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18.05.2020 05:35 Ответить
Какие они украинцы видно хотя-бы по тому, как чучело флаг украинский вверх ногами держит
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18.05.2020 05:35 Ответить
Замість укріплення державності та консолідвції народу та усіх патріотичних сил,ми продовжуємо при допомозі уряду плодити антидержавні та антиукраїнські елементи на намшому життєвому просторі? Одні державу захищають,інші її пробують постійно розвалити і при цьгму самі в цьому їм допомагаємо. Ось що значить ВІДСУТНіСТЬ ДЕРЖАВНОГО ПІДХОДУ В ПИТАННЯХ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ,ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ і ДЕРЖАВНОСТІ. гЕТЬ ЦЕ БИДЛО з УКРАЇНИ !
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18.05.2020 05:41 Ответить
"Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская."

Лихо закрученный сюжет.
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18.05.2020 05:43 Ответить
Це не просто "партія". Це наш програш за Україну і наш життєвий простір,наш спокій,нашу цивілізацію. Якщо чужий до держави " Україна" відкриває тут "охвіс" - це вже ознака того,що Україна увійшла в режим " реверсу" від цивілізації до лайна московії. Якщо такі" офіси" є вже у нас,значить нас вже не має!
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18.05.2020 05:46 Ответить
Скажи мне, кто такой Шарий, и я скажу, кто ты.
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18.05.2020 06:08 Ответить
куля в голову змінить уподобання цього виродка...навіть якщо буде пущена через задницю... а заодно стане попередженням для таких самих безмозгих пристосуванців.
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18.05.2020 06:17 Ответить
"Здивували"... МІЙ "колишній одногрупник" зараз у "прокуратурі ЛНР" "трудиться"... Так в чому моя вина, що його, колись, у мою навчальну групу включили?... Так і статус Храпаченка не має стосунку до вчинків цього "мурла"...
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18.05.2020 06:26 Ответить
Бачиш, яка червинка в тобі була. Добре, що ти сам зізнався, але місцеві "товариші" все одно тепер будуть зневажати.
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18.05.2020 12:44 Ответить
Ну, нарешті... І де б ще "кацапський попихач" "висрався"? А я зранку написав коментар, і думаю : "І хто ж з цих "гімноїдів" не поліниться "штани стягнуть" і "кактус накласти"? ... Ну не може буть, щоб хоч один якусь капость не упхнув!... Виявляється - ти... Як казав у Булгакова Кот Бегемот, "Поздравляю Вас, сударь, обосрамшись!...".
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18.05.2020 13:41 Ответить
Бачу , справжній українець : "гіМноїдів" , а не "гіВноїдів" .
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18.05.2020 14:09 Ответить
Я "черкас"!!! Предок сотником був, у Максима Кривоноса!!!
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18.05.2020 14:40 Ответить
Не бачу, щоб я тут обісравшись, але спроба дещо розбавити дебільнувату статтю не спрацювала. Це вже ж такий тут контингент.
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18.05.2020 17:03 Ответить
Нічого дивного... Як кажуть мої земляки, "Своє гімно не смердить...". Ти -"серонувши", а тобі воно "фіалками пахне"...
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18.05.2020 18:17 Ответить
Почему петушарий в гейропе живет? Он что гей?😮
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18.05.2020 06:56 Ответить
Я даже как-то сомневаюсь, что он в Европе, уж слишком тяготит к ватникам ))
Кто мир повидал, за ****** не пойдут.
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18.05.2020 08:58 Ответить
)(уйло таким хорошо платит. Очень хорошо. Думаю он уже много раз миллионер. Именно благодаря куйлу.
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18.05.2020 09:26 Ответить
Племінник кумпля мого кума виявився зрадником, завтра мене викликають на допит
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18.05.2020 07:03 Ответить
Не вижу я никаких противоречий. Все люди разные, одни любят, другие не любят таких Шариёв. И Небесная сотня, тоже не из инкубатора, кто то из них погибал, за то, что бы у людей была возможность, открывать офисы оппозиционных партий. А, что же тогда есть демократия и свобода?
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18.05.2020 07:16 Ответить
Так Шмарія дебело башляє ФСБ. А на грошовий огоньок завсєгда злітаються всякі вошки-блошки-мантавошки
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18.05.2020 07:23 Ответить
А собственно, является ли Шарий обвиняемым в Украине, и если да то по какой статье? Доказано ли, что его "башляет ФСБ", и если да, то откуда у него разрешение открывать свою политическую партию, а раз уж такая партия существует, то на каком основании ему нельзя открывать офис его партии в Ривно?
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18.05.2020 07:37 Ответить
І - що?
Мало ким можуть бути колишні одногрупники.
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18.05.2020 07:42 Ответить
Представляю себе как Шарий ржет со своих пустоголовых последователей в Украине... Думаю, что иначе как лохами он их не считает. Не, ну конечно на камеру он так никогда не скажет, но втихоря просто угорает с них. Тут даже не сам Шарий противен, а вот эти последователи - они просто мерзость. Это такой маркер, шо писец. Поэтому пусть эта партия побудет пока, пусть все твари проявятся. Мы их всех запомним.
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18.05.2020 07:45 Ответить
Всех педошариков переписывать. Будут вторые на лишение гражданства после членов партии зажиддя. Маятник еще никому отменить не удалось.
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18.05.2020 08:29 Ответить
Я думаю мешканці Рівного проведуть з цим посібником беркутівців і російських окупантів виховну бесіду.
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18.05.2020 08:30 Ответить
Він того і чекає, бо саме з невдоволення мешканців, нарізає сюжети для свого ефіру. Голосніше всіх кричить про демократію, свободи і права, за для поширення повної протележності, яка суне на країну з боку кремля.
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18.05.2020 09:05 Ответить
А де ж реакція так званих патріотів ? чи знову промовчать коли українофоби ведуть активний наступ.
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18.05.2020 08:41 Ответить
Эльдар Магомедов ... Этим все сказано.
Надеюсь Ривне не потерпит у себя продажно-ватные партии и это чебурек осознает свою ошибку.
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18.05.2020 09:06 Ответить
Очередное надувное изделие №2
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18.05.2020 09:46 Ответить
Это не братья, это продажные чурки.
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18.05.2020 09:51 Ответить
Чувствую, на следующих выборах избавимся от клоуна и плавно выберем бородатого педофила. Зебилы наголосуют.
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18.05.2020 10:11 Ответить
Или унылого опзЖопца Бойку
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18.05.2020 10:13 Ответить
напишіть адресу того охвісу, аби люди, йдучи повз, могли плюнути у вікно.
а собаки - двері обісцять
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18.05.2020 10:27 Ответить
Ой, а чем вам Шарий лучше Киселя или Соловья?
Одного гнезда птенчики!
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18.05.2020 10:33 Ответить
Он опаснее. Те открытые московиты, а этот - пытается мимикрировать под "я за Украину".
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18.05.2020 13:29 Ответить
это не надолго наверное это открытие .чурка видать нюх потерял ...
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18.05.2020 10:34 Ответить
Треба розібратись звідкіля в цього огидного гризла український паспорт,який він чорт ельдар тільки дискримінує.
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18.05.2020 11:12 Ответить
Мене завжди живувало чому у Рівному, місті західної України живе так багато маскалькомовного населення з радянським світоглядом
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18.05.2020 11:20 Ответить
Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко Эльдар Магомедов открыл офис партии Шария в Ривном Источник: https://censor.net/p3196084

Скурвитись може люба людина, рідше нація яккацапи. А шарій виродок якого треба депортувати до Паращі
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18.05.2020 11:36 Ответить
депортувати до Паращі, на основании не любви?
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18.05.2020 16:28 Ответить
На основаниії - Г.НДОН по відношенню до України, так зрозуміло?
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18.05.2020 17:15 Ответить
Любовьь, не любовьь, закон как ромашка. Ваша демократия не лучше чем в России.
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18.05.2020 18:27 Ответить
То не тобі вирішувати, та і що ти там знаєш зальотний.
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18.05.2020 18:45 Ответить
А собственно, является ли Шарий обвиняемым в Украине, и если да то по какой статье? Доказано ли, что его "башляет ФСБ", и если да, то откуда у него разрешение открывать свою политическую партию, а раз уж такая партия существует, то на каком основании ему нельзя открывать офис его партии в Ривно?
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18.05.2020 19:38 Ответить
Х.йло і г.ндон твій шарій - це кожен Українець скаже
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18.05.2020 22:03 Ответить
А как ты к мультику Масяня относишься? Масяня тоже не хуже Шария, влияет на мозги. Так, нет?
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18.05.2020 22:50 Ответить
Волонтеры и активисты "в законе" могут быть только у Пети и ко
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18.05.2020 12:29 Ответить
Еще одни пособники путина, твари
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18.05.2020 12:32 Ответить
Привіт, хто завалив малого? Краще 2 трупа і кролік,порох,серий,веталь і тд при владі??
+380(96)683-6287 ПП Ваня
https://rivnevideo.com/
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https://www.facebook.com/MrPPVanya
[email protected]
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18.05.2020 12:51 Ответить
Не пастух я однокласнику своему.
Один мой однокласник, по слухам, уехал в мasкву и стал КГБешником.
И шо? Мы с ним и в школе были по разные стороны и неприятней него
я, пожалуй, в классе никого и не припомню. Спартсмэн был, *ля, а
я его на олимпиадах по математике, физике и химии бил.
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18.05.2020 13:21 Ответить
Недовго простоїть охфіс,хтось пляшку кине і морду начистить.
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18.05.2020 14:00 Ответить
Кто? Старые патриоты продались, новые, ну не знаю где? Страшно думать, что ещё не родились.
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18.05.2020 15:07 Ответить
Слава Герою Олександру Храпченко і Вічна Пам'ять.
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18.05.2020 14:06 Ответить
На фоне всеобщего разочарования в имеющихся партиях во власти, не удивлюсь, если люди проголосуют за Шария даже больше, чем в прошлый раз. Образ оклеветанного диссидента явно играет ему на руку.
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18.05.2020 14:07 Ответить
ну да, сначала слуга народа, теперь пророссийский блогер, какой он в черта дессидент, радуется жизни и развлекается над тупыми хохлами, которые президента украинца не могут выбрать
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18.05.2020 17:21 Ответить
Даже тут половина комментов содержит упоминание, что он типа педофил или агент фсб. Эти "умники" даже не подозревают, что таким нелепым образом выставляют себя пустословами и только повышают его рейтинг.
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18.05.2020 20:25 Ответить
Ну, тут все зразу зрозуміло, подивіться на лице Героя України і на їб*ло цього викидня.
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18.05.2020 14:29 Ответить
Спрашивала и ещё спрошу: где делись "патриотические" силы, которые бегали против Порошенко?
Шарий, коломойский, портнов, лукаш, бондаренко, усик, ломаченко, гордон, поклонская, кузьмин, венедиктова, бабиков, ермак, вся шобла сн и опзж и прочее дерьмо, которых зеленский принимает снимая санкции. Мало?
А может вы просто продажные шкуры, которые любят Украину за деньги?
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18.05.2020 15:05 Ответить
Рівне Луцьк Чернівці. Міста малоросів за гроші не то шо матір свою почку продадуть більше голосів відали за Янека і Зеленського Нічого дивного в цьому нема просто Ганьба.
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18.05.2020 19:14 Ответить
Невже ВСЯ, ВСЯ державна машина не може заборонити "партію" руцькага сепара? Я не можу зрозуміти? Невже ВСЕ у них так гладко???
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18.05.2020 20:41 Ответить
Згорить той офіс чи не згорить?
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18.05.2020 21:48 Ответить
Нада павтаріть 2 мая ! Нізабудімніпрастім !
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18.05.2020 22:02 Ответить
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