Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская. ФОТО
Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко Эльдар Магомедов открыл офис партии Шария в Ривном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook волонтерки, активистки и администратора городского дома культуры Ривного Натальи Лозовской.
"Два товарища. Два одногруппника. В универе на режиссуре играли отрывок, где Эльдар брал взятку, а Саша кричал: "Измена". Прошло время. Санька - Ангел Небесной Сотни, который седьмой год держит наше небо. Эльдар - открывает офис штаба Шария в Ривном. Какой-то слишком правдивой показалась эта их студенческая сценка… За таких "братьев" Храп отдал жизнь?", - уточняет она.
Отметим, что герой поста - Эльдар Магомедов - оставил под ним комментарии. В частности, мужчина обвинил автора во лжи и заявил, что она не имела права выносить эту историю в люди и делать такие сравнения.
Напомним, одним из последних убитых "Беркутом" на Майдане 20 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни был ривненчанин Александр Храпаченко. Он учился в Ривненском государственном гуманитарном университете на кафедре театральной режиссуры, увлекался туризмом, любил путешествия, занимался скалолазанием, зарабатывал промышленным альпинизмом. Похоронен 23 февраля 2014 года в Ривне на кладбище "Новое" наряду с другими погибшими Героями Небесной Сотни.
В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля. Мужчину подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.
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Чувак, наверняка, теряется в сомнениях о своей ориентации.
Лихо закрученный сюжет.
Кто мир повидал, за ****** не пойдут.
Мало ким можуть бути колишні одногрупники.
Надеюсь Ривне не потерпит у себя продажно-ватные партии и это чебурек осознает свою ошибку.
а собаки - двері обісцять
Одного гнезда птенчики!
Скурвитись може люба людина, рідше нація яккацапи. А шарій виродок якого треба депортувати до Паращі
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Один мой однокласник, по слухам, уехал в мasкву и стал КГБешником.
И шо? Мы с ним и в школе были по разные стороны и неприятней него
я, пожалуй, в классе никого и не припомню. Спартсмэн был, *ля, а
я его на олимпиадах по математике, физике и химии бил.
Шарий, коломойский, портнов, лукаш, бондаренко, усик, ломаченко, гордон, поклонская, кузьмин, венедиктова, бабиков, ермак, вся шобла сн и опзж и прочее дерьмо, которых зеленский принимает снимая санкции. Мало?
А может вы просто продажные шкуры, которые любят Украину за деньги?