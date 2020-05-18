Саперы уничтожили на Хмельнитчине артснаряд времен Второй мировой войны, найденный в реке "черными" археологами, - ГСЧС. ФОТО

Саперы уничтожили на Хмельнитчине артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 мая в 12:25 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте, уничтожили 76-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Этот взрывоопасный предмет был обнаружен накануне "черными" археологами в реке Волк вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района", - сказано в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что дальность разлета осколков такого снаряда до 700 м.

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Всего с начала года пиротехники уничтожили 1563 боеприпасов разных марок и калибров времен Второй мировой войны.

Все боеприпасы находились в боевом состоянии и несли угрозу для людей и были успешно уничтожены.