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Саперы уничтожили на Хмельнитчине артснаряд времен Второй мировой войны, найденный в реке "черными" археологами, - ГСЧС. ФОТО

Саперы уничтожили на Хмельнитчине артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 мая в 12:25 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте, уничтожили 76-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Этот взрывоопасный предмет был обнаружен накануне "черными" археологами в реке Волк вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района", - сказано в сообщении.

Саперы уничтожили на Хмельнитчине артснаряд времен Второй мировой войны, найденный в реке черными археологами, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

Отмечается, что дальность разлета осколков такого снаряда до 700 м.

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Всего с начала года пиротехники уничтожили 1563 боеприпасов разных марок и калибров времен Второй мировой войны.

Все боеприпасы находились в боевом состоянии и несли угрозу для людей и были успешно уничтожены.

боеприпасы (2336) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4965) сапер (135)


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Топ комментарии
+6
на фото не снаряд 76 мм...
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18.05.2020 08:32
+4
А може водолаз маленький?
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18.05.2020 08:42
+4
какие там черные археологи))) обычные металлисты!!
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18.05.2020 08:51
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хтось всеж на премію Дарвіна не претендує...)
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18.05.2020 07:58 Ответить
на фото не снаряд 76 мм...
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18.05.2020 08:32 Ответить
А може водолаз маленький?
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18.05.2020 08:42 Ответить
І я про це... Там, як мінімум, 122 мм... (якщо не 152). Якийсь гаубичний... Але щось короткуватий - я таких і не зустрічав ... У Другу світову навіть у гаубичних снарядів співвідношення довжини з діаметром снаряду було іншим - вони були довші... То, на фото, може буть взагалі снаряд часів Першої світової (У румунів і мадяр такого мотлоху залишалося багато на початок Другої світової...).
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18.05.2020 09:07 Ответить
это танковый выстрел
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18.05.2020 14:11 Ответить
Танк який? Наскільки мені відомо, танки ІС-2, з гарматою калібру 122 мм, практично, на території СРСР, не воювали, бо пішли широкою серією у війська лише у вересні 1944 року. А те, що то - не снаряд калібру 76, 85 мм, радянські, чи 88 мм - німецький, видно по фото...
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18.05.2020 14:38 Ответить
Это "чёрные археологи" нашли снаряд в реке и не стали трогать (они со всеми находками так поступают?) или нашли и как золотую рыбку бросили обратно?
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18.05.2020 08:42 Ответить
Умиляет эмблема полиции на водолазном костюме. Нужный элемент экипировки. Кста, первому космонавту на шлеме СССР писали не для того чтобы инопланетяне были в курсе, а при неудачной посадке наши сельчане на вилы не подняли чудище этакое. Потом вошло в традицию.
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18.05.2020 08:46 Ответить
Это клапан. Дерёвня.
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18.05.2020 12:14 Ответить
какие там черные археологи))) обычные металлисты!!
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18.05.2020 08:51 Ответить
Вообще-то нашли и сами вызвали саперов. И при чем здесь черная археология - обычные копачи. Никак чиновничее ворье не успокоится пока и на их скромный зароботок лапу не наложит, поэтому такими громкими статьями ни о чем делают нормальным людям черный имидж.
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18.05.2020 12:11 Ответить
Вообще-то, правильно называть "военные археологи", но журналюгам это сложно.
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18.05.2020 13:18 Ответить
48 -ми линейная гаубица первой мировой .
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18.05.2020 19:15 Ответить
 
 