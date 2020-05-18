Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО
Министр юстиции Денис Малюська отведал обед, привезенный из Киевского следственного изолятора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська сообщил на своей странице в Facebook.
"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе.
Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду", - написал он.
Министр добавил, что намерен периодически проводить такую проверку.
"Чувствую, что питание в СИЗО улучшится", - резюмировал министр.
Фото: Малюська/Facebook
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на тюрьме(зоне) - просто КУРОРТ (почти за малюськой)
ну так для смеха ...и поменяй ото все местами...
и да! не совсем к теме...но про кулинарию - как там...велюровый Тищенко... еще лепит котлетки докторам ?...понтовики-затейники-пиарщики...
ЗЫ. знаю человека, который год просидел на Лукьяне, и как там кормят, и чем там живут рассказывал от первого лица.. Малюська врет как дышит!
Да вы, батенька, оптимист: лет 10-15 точно придётся.
В год на содержание всех заключенных Украина тратит почти 2,5 миллиарда гривен.
примерно 45 тысяч грн в год на человека