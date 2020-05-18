Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО

Министр юстиции Денис Малюська отведал обед, привезенный из Киевского следственного изолятора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе.

Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду", - написал он.

Министр добавил, что намерен периодически проводить такую проверку.

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"Чувствую, что питание в СИЗО улучшится", - резюмировал министр.

Фото: Малюська/Facebook