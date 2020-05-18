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Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО

Министр юстиции Денис Малюська отведал обед, привезенный из Киевского следственного изолятора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе.

Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду", - написал он.

Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень 01

Министр добавил, что намерен периодически проводить такую проверку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве. ФОТОрепортаж

"Чувствую, что питание в СИЗО улучшится", - резюмировал министр.

Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень 02

Фото: Малюська/Facebook

Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень 03

Минюст (1750) СИЗО (1361) еда (352) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+26
хай привикає.
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18.05.2020 13:26
+9
Шоб ты весь остаток своей жизни так так питался.
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18.05.2020 13:28
+9
А МАКАРОНЫ ?
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 874
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18.05.2020 13:29
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хай привикає.
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18.05.2020 13:26 Ответить
В СІЗО теж ЛОХторат є !!))
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18.05.2020 13:34 Ответить
я об этом то же подумал..
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18.05.2020 13:42 Ответить
Шоб ты весь остаток своей жизни так так питался.
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18.05.2020 13:28 Ответить
Ах Моська знать она сильна....это сироты... дети поволжья...
на тюрьме(зоне) - просто КУРОРТ (почти за малюськой)
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18.05.2020 13:44 Ответить
когда ты там будешь сидеть - тебе все замечательное будет!)))
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18.05.2020 13:28 Ответить
а з морди вчасно чорну ікру змахнув і хамоном відригнув пітор...
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18.05.2020 13:28 Ответить
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 761
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18.05.2020 13:28 Ответить
А МАКАРОНЫ ?
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 874
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18.05.2020 13:29 Ответить
бензин ослиной мочой нефиг было бадяжить.
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18.05.2020 13:30 Ответить
С катлеткой?
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18.05.2020 13:42 Ответить
С катлеткой з "Велюра" треба "притаранити".
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18.05.2020 18:04 Ответить
Сизо теперь на голодном пайке, один раз министра накормили.
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18.05.2020 13:29 Ответить
У зелені показуха і піар понад усьо.
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18.05.2020 13:30 Ответить
Просто було в кого їм вчитися. Скоро також почнуть стрічки перерізати при відкритті чергового туалету, як "папєрєднік".
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18.05.2020 13:36 Ответить
Так рвется перебраться в СИЗО,что надо дать ему такую возможность.
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18.05.2020 13:32 Ответить
Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды, и перебросили через колючку? Или как порядочные через наркотрафик?
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18.05.2020 13:40 Ответить
В того Малюські якась нездорова прив"язаність та увага до тих всіх сізо,тюрем і зеків...Правда,його фізіономія,на якій Ламброзо помітив би всі признаки дегенеративності і виродження немов створена щоб урізноманітнити інтер"єр тюремної камери...
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18.05.2020 13:40 Ответить
Якась зацикленнісь і є. Може це на якомусь генетичному рівні?
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18.05.2020 18:06 Ответить
да он и по виду и по уму даже на дебила не тянет...
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18.05.2020 13:41 Ответить
Вниз головой пробовал??
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18.05.2020 13:41 Ответить
а теперь проверь что подают "слугам" в столовке и судьям-прокурорам в буфетах...
ну так для смеха ...и поменяй ото все местами...
и да! не совсем к теме...но про кулинарию - как там...велюровый Тищенко... еще лепит котлетки докторам ?...понтовики-затейники-пиарщики...
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18.05.2020 13:41 Ответить
это какое-то наказание Господнее!. Министр юстиции упоротый имбецил!
ЗЫ. знаю человека, который год просидел на Лукьяне, и как там кормят, и чем там живут рассказывал от первого лица.. Малюська врет как дышит!
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18.05.2020 13:44 Ответить
Депутатам Слуг и их правительству надо бы регулярно такую еду есть) лет так по 3, по 5))
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18.05.2020 13:45 Ответить
тяга к стяжательству у зекоманды в крови. это каким-же нужно быть жадным, чтобы обожрать зэков? думает, такой, хоть на шару пожру, даром штоле я министр...
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18.05.2020 15:24 Ответить
"...борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду".

Да вы, батенька, оптимист: лет 10-15 точно придётся.
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18.05.2020 13:46 Ответить
Мудрий! Потихенько звикає, не те що генпридурок юга!
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18.05.2020 13:48 Ответить
Конечно улучшиться, но порция теперь уменьшиться...
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18.05.2020 13:49 Ответить
то що...у зеків "пітаніє". як у діпутатів?
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18.05.2020 14:00 Ответить
А носки пробовал ребятам стирать?
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18.05.2020 14:02 Ответить
Осталось попробовать вазелин, малютка...
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18.05.2020 14:03 Ответить
Ещё одна заботливая бубочка.
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18.05.2020 14:15 Ответить
может чувствует что, готовится? не всем же Мартинами Борманами быть
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18.05.2020 15:26 Ответить
"А компот?" (с)
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18.05.2020 14:19 Ответить
Ребята не шумите. Это его работа. И делает он ее неплохо. Знаю по знакомым, у которых произошел рейдерский захват...
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18.05.2020 14:22 Ответить
И это называется борщом? Писец
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18.05.2020 14:38 Ответить
отобрали для падлы у какого-то вертухая судочки, что жена готовила старалась
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18.05.2020 15:21 Ответить
На подконтрольной украинской территории функционирует 148 пенитенциарных учреждений, в которых содержится 55 430 человек.

В год на содержание всех заключенных Украина тратит почти 2,5 миллиарда гривен.
примерно 45 тысяч грн в год на человека
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18.05.2020 18:12 Ответить
кто то из гл. вертухаев успел в последний момент мясо для дома и минюста сбросить в перловый котел , а на борщ картоха и капуста уехали раньше.
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18.05.2020 19:13 Ответить
отправьте его туда на 5 лет
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19.05.2020 11:26 Ответить
 
 