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Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура. ФОТО

Разоблачен гражданин, который имеет двойное гражданство - Республики Молдова и Российской Федерации, лейтенант в запасе ВС РФ, пытавшийся провезти два автобуса с людьми из России в Украину в обход карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Указанный гражданин РФ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач" пытался подкупить ст. лейтенанта Госпогранслужбы, начальника отделения инспекторов пограничной службы "Могилев-Подольский". Таким образом иностранец надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины вне действующих ограничений карантина, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Гражданин Российской Федерации разоблачен и задержан во время передачи суммы неправомерной выгоды в размере 50 тыс. российских рублей украинском офицеру-пограничнику, предмет преступления изъят.

16.05.2020 суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

18.05.2020 обвинительный акт в совершении иностранцем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, направлен в Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области.

Санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура 01
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура 02

Автор: 

взятка (6158) граница (5269) россия (95502) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+17
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3687
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18.05.2020 13:34
+14
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7769
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18.05.2020 13:35
+14
мразь кацапо-фашисткая!
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18.05.2020 13:35
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угадайте что решит наш самый гуманный в мире.
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18.05.2020 13:33 Ответить
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7769
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18.05.2020 13:35 Ответить
Московская городская дума приняла поправки в закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил самоизоляции и других требований режима повышенной готовности. С 15 мая документ обязывает всех москвичей мужского пола сбрить растительность на лице, чтобы она не помогала распространению коронавируса.
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18.05.2020 13:41 Ответить
https://twitter.com/molchalyga

https://twitter.com/molchalyga Марина Молчанова

Москвичку, прикованную в постели оштрафовали за нарушение самоизоляции.
Женщина просто не смогла установить приложение "Социальный мониторинг".
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18.05.2020 13:46 Ответить
Пйотр з кумедним прізвищем Пєєєєрвий, здається, теж наказав кацапам відстригти бороди.
Цікаво, цей закон москводури поширюється на попів?
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18.05.2020 13:53 Ответить
і шо то за "люди"?...к стєнкє фсбешну тварюку!
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18.05.2020 13:34 Ответить
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3687
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18.05.2020 13:34 Ответить
мразь кацапо-фашисткая!
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18.05.2020 13:35 Ответить
о, истеричные вопли опущенного Муссолини поциентика, опять в эфире.
рассказывай, что у вас там случилось с Дуче?
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18.05.2020 14:05 Ответить
Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що вже у вівторок депутати можуть прийняти закон про громадянство, яким планують узаконить паспорти, видані в ОРДЛО.
Про це нардепка https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1857108887756921 написала на своїй сторінці в Фейсбук.
За її словами, у разі прийняття законопроєкту на виборах можна буде голосувати навіть з російськими паспортами. Із ними можна буде пройти й до Верховної Ради України.
«Турборежим» в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», - повідомила нардеп.
Вона підкреслила, що в порядку денному також є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».
«Такий собі черговий крок в стилі «треба просто перестати стріляти», правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко», - пише вона.
Крім того, «Слуги народу» хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР.
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18.05.2020 13:36 Ответить
Если Сенцову ни за что дали 20 лет тюрьмы на московии , то этому касапу можно смело 25 - 30 лет строго режима по статье " терроризм" впаять. Сколько можно нянчиться с этими уродами ? Когда ВР Украины , наконец , ужесточит криминальные статьи за сепаратизм , терроризм и прочее ?
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18.05.2020 13:37 Ответить
?????????
Именно этому БЫВШЕМУ лейтенанту впаять за сепаратизм и терроризм и прочее? Странно что в новости не указано что он ещё и разведённый, выплачивает алименты а в детстве болел краснухой.
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18.05.2020 13:56 Ответить
А Сенцову можно было ???? За то , что он на украинской земле сказал , что он против оккупации Крыма ? Касапов априори надо уничтожать без суда и следствия в Украине , вот тогда наступит мир на украинской земле.
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18.05.2020 14:07 Ответить
Т.е в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач"нужно было покрошить из автоматов и прикопать 2 автобуса с людьми из России? Благодаря этому действию у нас скорее наступит мир? Сами бы мочили? Или хоть в могилу бы стаскивали? А без шума можно было бы ножами резать, или душить.
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18.05.2020 14:26 Ответить
иди нафуй , кацапюра провокатор
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18.05.2020 21:09 Ответить
" Народный комиссар внутренних дел УССР. Требовал у Сталина увеличить лимиты на растрелы украинцев.. "
Генетіки закони досі ще ніхто не відміняв,
Правий був Мендель про третє покоління.
На фото гляньте це - скільки бачите прояв
Того минулого лайна на зараз сьогодення ?
І призвища у них занадто дуже схожі,
Я не кажу про дзеркальність цих обличч.
Що там, що тут - огідні пики та ворожі,
Закони Менделя... прикладів тому безліч...
Також праві були і Юм, і Гегель, Кант -
Історія у розвитку шукає десь повтори.
Ось дочекалися повтору - прийшов гідрант,
А з ним манкурти, злодії, потвори...Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8379
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18.05.2020 13:39 Ответить
А ще це фото показати на Прямому і П"ятому. Хоча зебіли цих каналів не дивляться.
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18.05.2020 15:12 Ответить
Чому досі не закрили кордон із рф?
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18.05.2020 13:43 Ответить
А при чем здесь РФ? Могилев-Подольский- Украина, Отачь - Молдова. Открою тайну (военную) В Молдове очень много челов имеют по два паспорта, а в Приднестровье, у некоторых по четыре ; Молдова, Украина, РФ и ПМР.. Насчет "лейтенант запаса", то в армии ПМР, 99% местные, ротации уже лет 20 нет
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18.05.2020 15:08 Ответить
А "пассажиров" пропустили в Украину ? Во время войны два автобуса кацапов , которых курировал Лейтенант запаса из РФ , свободно въехали в Украину ?
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18.05.2020 13:50 Ответить
Они въехали из Молдовы, скорее всего челноки, а зтого, просто послали порешать дела. Он молдаван, что очевидно
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18.05.2020 15:12 Ответить
началась движуха на приднестровском направлении...опять офицеры запаса и 2 автобуса отпускников
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18.05.2020 14:32 Ответить
2 автобуса с "вежливыми зелеными человечками"?
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18.05.2020 14:38 Ответить
Странно, а на фото только 40 тыс. Кто десятку зажилил?
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18.05.2020 19:00 Ответить
+++++++Браво.
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18.05.2020 21:52 Ответить
 
 