Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура. ФОТО

Разоблачен гражданин, который имеет двойное гражданство - Республики Молдова и Российской Федерации, лейтенант в запасе ВС РФ, пытавшийся провезти два автобуса с людьми из России в Украину в обход карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Указанный гражданин РФ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач" пытался подкупить ст. лейтенанта Госпогранслужбы, начальника отделения инспекторов пограничной службы "Могилев-Подольский". Таким образом иностранец надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины вне действующих ограничений карантина, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Гражданин Российской Федерации разоблачен и задержан во время передачи суммы неправомерной выгоды в размере 50 тыс. российских рублей украинском офицеру-пограничнику, предмет преступления изъят.

16.05.2020 суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

18.05.2020 обвинительный акт в совершении иностранцем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, направлен в Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области.

Санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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