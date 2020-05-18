Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура. ФОТО
Разоблачен гражданин, который имеет двойное гражданство - Республики Молдова и Российской Федерации, лейтенант в запасе ВС РФ, пытавшийся провезти два автобуса с людьми из России в Украину в обход карантинных ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Указанный гражданин РФ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач" пытался подкупить ст. лейтенанта Госпогранслужбы, начальника отделения инспекторов пограничной службы "Могилев-Подольский". Таким образом иностранец надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины вне действующих ограничений карантина, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
Гражданин Российской Федерации разоблачен и задержан во время передачи суммы неправомерной выгоды в размере 50 тыс. российских рублей украинском офицеру-пограничнику, предмет преступления изъят.
16.05.2020 суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
18.05.2020 обвинительный акт в совершении иностранцем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, направлен в Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области.
Санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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https://twitter.com/molchalyga Марина Молчанова
Москвичку, прикованную в постели оштрафовали за нарушение самоизоляции.
Женщина просто не смогла установить приложение "Социальный мониторинг".
Цікаво, цей закон москводури поширюється на попів?
рассказывай, что у вас там случилось с Дуче?
Про це нардепка https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1857108887756921 написала на своїй сторінці в Фейсбук.
За її словами, у разі прийняття законопроєкту на виборах можна буде голосувати навіть з російськими паспортами. Із ними можна буде пройти й до Верховної Ради України.
«Турборежим» в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», - повідомила нардеп.
Вона підкреслила, що в порядку денному також є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».
«Такий собі черговий крок в стилі «треба просто перестати стріляти», правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко», - пише вона.
Крім того, «Слуги народу» хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР.
Именно этому БЫВШЕМУ лейтенанту впаять за сепаратизм и терроризм и прочее? Странно что в новости не указано что он ещё и разведённый, выплачивает алименты а в детстве болел краснухой.
Генетіки закони досі ще ніхто не відміняв,
Правий був Мендель про третє покоління.
На фото гляньте це - скільки бачите прояв
Того минулого лайна на зараз сьогодення ?
І призвища у них занадто дуже схожі,
Я не кажу про дзеркальність цих обличч.
Що там, що тут - огідні пики та ворожі,
Закони Менделя... прикладів тому безліч...
Також праві були і Юм, і Гегель, Кант -
Історія у розвитку шукає десь повтори.
Ось дочекалися повтору - прийшов гідрант,
А з ним манкурти, злодії, потвори...