В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДСНС.

Отмечается, что в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Обрушение произошло около 16:25.

"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщили спасатели.

К ликвидации последствий разрушения дома от ГСЧС привлечены 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

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