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В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДСНС.

Отмечается, что в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Обрушение произошло около 16:25.

В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС 01

"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщили спасатели.

В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС 02

К ликвидации последствий разрушения дома от ГСЧС привлечены 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

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Автор: 

Одесса (7879) дома (288) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+11
Это не стена обвалилась а часть дома с перекрытиями. ( ну и со стеной конечно)
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18.05.2020 17:57
+9
Под свой нос смотри. Ракушняк не вечный, при чём тут одесситы? Кто может покупают квартиры в новых домах, но есть пенсионеры и просто бедные люди в Украине, их много, они живут в аварийных домах, даже с детьми, а что им делать???? Для Вас это что новость??? Стыдно должно быть государству что в стране, богатой ресурсами, землёй, народ в большинстве своём неимущий.
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18.05.2020 18:10
+7
"частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж)" - а четвертый и пятый куда делись, зависли в воздухе?
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18.05.2020 18:07
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Одесса очень старый город и на катакомбах , проседает. Но дело Одесситов что и как с этим бороться.
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18.05.2020 17:53 Ответить
если кто был в центре Одессы, то слово Ё"твоюмать ругательством не считается. одесситы, вам не стыдно?
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18.05.2020 17:59 Ответить
Под свой нос смотри. Ракушняк не вечный, при чём тут одесситы? Кто может покупают квартиры в новых домах, но есть пенсионеры и просто бедные люди в Украине, их много, они живут в аварийных домах, даже с детьми, а что им делать???? Для Вас это что новость??? Стыдно должно быть государству что в стране, богатой ресурсами, землёй, народ в большинстве своём неимущий.
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18.05.2020 18:10 Ответить
нищеброды, бомжи и прочие неимущие будут в любой стране, при любой власти, при любых равных условиях. Кому чего там "должно" быть стыдно - это совсем отдельный вопрос.
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18.05.2020 18:37 Ответить
государство - это вообще абстракция, и ей не может быть стыдно. А если показывать пальцем на кому конкретно должно быть стыдно, так это избирателям мера.
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18.05.2020 18:40 Ответить
Начальник ГУНП Олег Бех: «Дом (после сноса бани? - Ред.) имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта.
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18.05.2020 19:31 Ответить
вы в центре Львова были? ваша одесса позор.
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19.05.2020 20:45 Ответить
Это не стена обвалилась а часть дома с перекрытиями. ( ну и со стеной конечно)
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18.05.2020 17:57 Ответить
дом из ракушняка ?
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18.05.2020 17:58 Ответить
П'ять поверхів з "ракушечніка"? Саман і той міцніший.
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18.05.2020 18:41 Ответить
Раствор глиняно-известковый...перекрытия лиственные балки диаметром 40см, на них доски, фундамент колотый ракушняк (бут0 опять же на глиняно извесковом растворе...
Появилось очень много любителей ставить железобетонные балконы с выносом, заливать полы цементом, ставить кирпичные перегородки прямо на лиственницу...в то время как сами подвалы залиты водой и говном..
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18.05.2020 20:50 Ответить
чи то мені повилазило, чи то я бачу цеглу...
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18.05.2020 18:51 Ответить
первый и второй этаж вроде как ракушняк
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18.05.2020 20:12 Ответить
Какой-то очередной горе-дизайнер снес внутреннюю несущую стену? На фотографии там стены из песка, а перекрытия наверное деревянные.
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18.05.2020 18:06 Ответить
Тут есть еще одна беда...асфальтовые тротуары, а должны быть из колотого ракушечника с везувиановыми дорожками, земля возле домов не дышит, а сами подвалы залиты говном иводой...
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18.05.2020 20:53 Ответить
Там стройка рядом снесли дом вот и обвалилось...
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18.05.2020 21:07 Ответить
О-очень старый город. 200 лет.

Просто не надо строить дома из песка.
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18.05.2020 18:06 Ответить
самый дешевый способ и отличный на ТО время..
просто - всему есть предел...
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19.05.2020 11:38 Ответить
"частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж)" - а четвертый и пятый куда делись, зависли в воздухе?
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18.05.2020 18:07 Ответить
Так вроде дом в три этажа..+ чердак
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18.05.2020 18:53 Ответить
После труханова одна труха останется! Капитальных ремонтов в городе нет, так как там особо незаработаеш. Былаб его воля он бы уже давно весь старый фонд под снос пустил чтоб настроить своего монолита или за взятку продать право строить на этой земле! Мерский Мер. он уже всех достал своим завтра...
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18.05.2020 18:09 Ответить
труханов не взялся вам сам по себе - вы его сами выбрали на свою голову
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18.05.2020 18:36 Ответить
Ракушняк.
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18.05.2020 18:20 Ответить
блин ОМШ тоже частично рухнула
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18.05.2020 18:31 Ответить
Дом же не в пять этажей...
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18.05.2020 18:55 Ответить
Там рядом снесли старые бани и начали варганить очередную высотку или торговый центр. Тесть живет в соседнем доме. Говорит, когда сваи колотят вся мебель ходуном ходит.
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18.05.2020 18:56 Ответить
Вот до чего Саакашвили дом довёл за 150 лет.
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18.05.2020 19:02 Ответить
А что это за дом такой? Справа - 4 этажа, а слева 5 этажей
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18.05.2020 19:16 Ответить
еврейский дом имени кларры цеткин
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18.05.2020 20:03 Ответить
при советах фундаменти сідали разом з прорабами. Ракушняк не біда, основа просіла, фундамент бутовий (мабуть) не втримав. А от документація забудовників поряд - клондайк для слідака))
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18.05.2020 20:28 Ответить
А там нет никакой документации...просто ставят железобетонные балконы с выносом, в магазинах сносят несущие перегородки, а наверху ставят перегородки из кирпича пряо на деревянные балки...
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18.05.2020 20:55 Ответить
класика ********* жанру...
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18.05.2020 20:58 Ответить
А вообще правильное фото выглядит так...рядом котлован...
В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6200
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18.05.2020 21:18 Ответить
И трамвай в фуру вьехал на пересыпьском мосту..всю кабину сорвало (((
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18.05.2020 20:35 Ответить
Так там рядом дом сносили экскаватор работал вот и обвалилась написано на других ресурсах что стоит экскаватор а водила найти не могут
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18.05.2020 21:06 Ответить
Дом снесен, продолжают рыть котлован..см.фото выше
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18.05.2020 21:30 Ответить
Чтобы не было таких новостей, нужно сначала выбрать хотя бы таких меров, как Кличко или Филатов. А лысого п*дорка Труханова, который вместо укрепления стен, подсылает киллеров убить Стерненко, могут избирать мером только минусинские жабы
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18.05.2020 23:17 Ответить
 
 