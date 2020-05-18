В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО
В Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДСНС.
Отмечается, что в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Обрушение произошло около 16:25.
"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщили спасатели.
К ликвидации последствий разрушения дома от ГСЧС привлечены 42 человека личного состава и 9 единиц техники.
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Появилось очень много любителей ставить железобетонные балконы с выносом, заливать полы цементом, ставить кирпичные перегородки прямо на лиственницу...в то время как сами подвалы залиты водой и говном..
Просто не надо строить дома из песка.
просто - всему есть предел...