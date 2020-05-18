Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетами Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено "Идил".

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 в столичном регионе"

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