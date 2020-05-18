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Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетами Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено "Идил".

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 в столичном регионе"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан участник международной террористической организации ИГИЛ, - СБУ. ФОТО

Боевик Исламского государства, задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ 01

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Грузия (4499) СБУ (19890) экстрадиция (566) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+6
Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7011
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18.05.2020 19:23
+5
Не того відправили в Грузію !
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18.05.2020 19:45
+2
Подумал, что ЗЄ-БІЛ это как ІДІЛ, и приехал.
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18.05.2020 19:48
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Проросийское Эсбэу працюе
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18.05.2020 19:21 Ответить
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
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18.05.2020 19:21 Ответить
Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7011
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18.05.2020 19:23 Ответить
Цікаво що робив ІДІЛ в Україні?
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18.05.2020 19:24 Ответить
Подумал, что ЗЄ-БІЛ это как ІДІЛ, и приехал.
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18.05.2020 19:48 Ответить
Не того відправили в Грузію !
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18.05.2020 19:45 Ответить
От изверги, шо с петриотами творят
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18.05.2020 20:04 Ответить
Прочитал заголовок, подумал - о, Саакашвили домой поехал!
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18.05.2020 20:23 Ответить
Ползут 3 путанских ихтамнета по Ливийской пустыне , еле ноги унесли после бомбежки от турецких дронов... Жара +40^С . 🌞 Умирают от жажды... Вдруг глянули - бутылка из под стекломоя возле дороги валяется , а в бутылке шо то есть. Первый ихтамнет взял бутылку , понюхал - та вроде - спирт , говорит.🍺 Выпил - и упал мертвый. Второй взял бутылку, тоже понюхал попробовал , - да точно спирт . Сделал пару глотков, - умер. Третий взял бутылку, понюхал : - Да не , точно - спирт. - Помогитеее ! Спаситеее ! - закричал третий ихтамнет и выпил оставшуюся жидкость.
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18.05.2020 20:25 Ответить
Какой-то вор в законе??
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18.05.2020 20:42 Ответить
А де вереск "патріотів" ? Цього вбивцю ще не зробили =ветераном-героєм= АТО/ООС ?
Як це співплемінник не заступився і не приписав його до своїх =діячів культури= ?
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18.05.2020 21:00 Ответить
Совсем непохож. И кроме того, Миша выше ростом и заметно растолстел
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19.05.2020 00:00 Ответить
Що ж ви помічника міхи шонамшвілі відправили до Грузіїї, то ж був реформатор.
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19.05.2020 09:37 Ответить
а як він взагалі кордон пересік з підробним паспортом?
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19.05.2020 10:17 Ответить
 
 