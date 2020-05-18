РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6901 посетитель онлайн
Новости Фото
2 008 10

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве, на Майдане Незалежности, прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В акции приняли участие вынужденныепереселенцев из АР Крым, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, представители Меджлиса крымскотатарского народа, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 01
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 02
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 03
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 04
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 06
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 07
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 08

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 09
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 10

Также читайте: В Офисе президента создадим рабочую группу по решению проблем крымских татар, - Зеленский

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 11
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 12
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 13
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 14

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 15

Смотрите: Порошенко: Вопрос освобождения Крыма вообще исчез с повестки дня власти, но право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено. ВИДЕО

В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 16
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 17
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 18
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 19
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа 20

Читайте: Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

депортация (681) Порошенко Петр (19599) крымские татары (2717) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2777
показать весь комментарий
18.05.2020 20:57
+3
Там это, Гордон взял интервью у фашиста гиркина
показать весь комментарий
18.05.2020 20:56
+3
Скоро крымские татары буду гнать сраным веником русских окупанов с полуострова!!!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там это, Гордон взял интервью у фашиста гиркина
показать весь комментарий
18.05.2020 20:56 Ответить
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2777
показать весь комментарий
18.05.2020 20:57 Ответить
Скоро крымские татары буду гнать сраным веником русских окупанов с полуострова!!!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:00 Ответить
Скоро-скоро......
показать весь комментарий
19.05.2020 07:31 Ответить
Здається, що там один товариш був явно зайвим..дядько у чорних рукавичках без маски..
показать весь комментарий
18.05.2020 21:06 Ответить
Президент рф считает россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.

Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.
показать весь комментарий
18.05.2020 21:13 Ответить
О, шушера зебильная все же вылезла в коментах - Сталина на вас нет, сцуки!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:10 Ответить
У мене складається враження, що угода 'Крим в обмін на Донбас' укладена. Це означає, що від Зеленського звинувачень РФ і Путіна щодо захоплення Криму ми не почуємо, а з Донбасом нас просто кинуть, бо угоду укладав нелох(
показать весь комментарий
18.05.2020 21:10 Ответить
Горите в аду кацапофашисты!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:41 Ответить
 
 