В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве, на Майдане Незалежности, прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В акции приняли участие вынужденныепереселенцев из АР Крым, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, представители Меджлиса крымскотатарского народа, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.