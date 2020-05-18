В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве, на Майдане Незалежности, прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В акции приняли участие вынужденныепереселенцев из АР Крым, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, представители Меджлиса крымскотатарского народа, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ