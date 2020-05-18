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Дом в Одессе мог обвалиться из-за строительства рядом, - председатель ОГА Куцый. ФОТО

Предварительной причиной обвала части жилого дома в Одессе считают ремонтно-строительные работы по соседнему адресу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на месте обвала.

По официальной информации, часть здания обвалилась в 16:20. В доме прописано 41 человек, а в поврежденных от обвала квартирах жили 17 человек.

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, с расселением людей поможет компания, которая вела строительные работы рядом с домом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранее здесь были старые одесские бани, но в прошлом году их снесли. По словам местных жителей, им обещали, что здесь построят шестиэтажное здание с подземным паркингом.

Полиция квалифицировала обвал по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

ГСЧС будет ликвидировать завал после визуальной экспертизы - сейчас обваленная часть здания может быть опорой для для уцелевшей части дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Одессе нет - ГСЧС

Дом в Одессе мог обвалиться из-за строительства рядом, - председатель ОГА Куцый 01

Автор: 

обвал (181) обрушение (179) Одесса (7879) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+5
Дааа ладно Не может многометровый котлован под стенами дома привести к обвалу Скорее всего жители дома сели срать одновременно Что и привело к "резонансу "А строительная фирма возводящая под домом многоуровневую парковку не виновата Это я вам как диванный эксперт говорю
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18.05.2020 22:58
+3
То анекдот был.
Если в розетку покричать, Ахметов услышит? Не знаю. Но если засунуть десятку - возьмёт.
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18.05.2020 23:08
+2
Это фирменная фишка Одессы - отпавшая стена дома и пожары, пожары, пожары. То есть всеукраинские мазохисты поддерживают Зелю, а одесские - Труханова
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18.05.2020 22:56
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О!!!!
Будівельний COVID!
Відстань між будівлями повинна бути 1 км
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18.05.2020 22:26 Ответить
А может и нет, смотря сколько занесут.
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18.05.2020 22:33 Ответить
Это фирменная фишка Одессы - отпавшая стена дома и пожары, пожары, пожары. То есть всеукраинские мазохисты поддерживают Зелю, а одесские - Труханова
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18.05.2020 22:56 Ответить
Дааа ладно Не может многометровый котлован под стенами дома привести к обвалу Скорее всего жители дома сели срать одновременно Что и привело к "резонансу "А строительная фирма возводящая под домом многоуровневую парковку не виновата Это я вам как диванный эксперт говорю
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18.05.2020 22:58 Ответить
Харе Рама.
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18.05.2020 22:59 Ответить
Так и запишут в постановлении суда, я уверен. Без иронии.
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19.05.2020 10:42 Ответить
Интересно , если бы то бабло , что занесли за разрешение на строительство , подсунуть под фундамент , глядишь , стена бы и устояла!
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18.05.2020 23:02 Ответить
То анекдот был.
Если в розетку покричать, Ахметов услышит? Не знаю. Но если засунуть десятку - возьмёт.
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18.05.2020 23:08 Ответить
если новыми тысячными купюрами подпор сделать то да выдержат , а вообще только идиот может разрабатывать грунт возле здания , даже в частном доме есть нормативы, не говоря за 5 этажей и выше.
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19.05.2020 08:45 Ответить
В конце 90-стых так на заводе мартеновскую трубу Днепропетровская фирма направленным взрывом ложила. Как в "Дискавери." Она в аккурат на соседнюю трубу грохнулась, ещё и газопровод перебила. Пожар полыхал. Завод потом долго с ними судился.
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18.05.2020 23:04 Ответить
В Киеве точно так же было на Голосеевской площади - такой же старый трёхэтажный дом

точно так же рухнул. Рядом с гостинницей. Так и стоит пустой полуразваленный.
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18.05.2020 23:43 Ответить
типичная ситуация, рядом с котлованом новостройки трещат и рушатся вокруг стоящие, и понятно ,никто никому ничего не докажет.
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19.05.2020 07:56 Ответить
и это только роют котлован..будет интересно когда начнут сваи забивать...
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19.05.2020 08:51 Ответить
 
 