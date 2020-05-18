Дом в Одессе мог обвалиться из-за строительства рядом, - председатель ОГА Куцый. ФОТО

Предварительной причиной обвала части жилого дома в Одессе считают ремонтно-строительные работы по соседнему адресу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на месте обвала.

По официальной информации, часть здания обвалилась в 16:20. В доме прописано 41 человек, а в поврежденных от обвала квартирах жили 17 человек.

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, с расселением людей поможет компания, которая вела строительные работы рядом с домом.

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Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранее здесь были старые одесские бани, но в прошлом году их снесли. По словам местных жителей, им обещали, что здесь построят шестиэтажное здание с подземным паркингом.

Полиция квалифицировала обвал по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

ГСЧС будет ликвидировать завал после визуальной экспертизы - сейчас обваленная часть здания может быть опорой для для уцелевшей части дома.

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