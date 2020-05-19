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Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь. ФОТО

Единственному в Херсоне центру, который с помощью лошадей занимается реабилитацией детей с инвалидностью, требуется помощь.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала Наталья Бондарь, глава и инструктор организации "Кони добра".

Организация занимается реабилитацией детей с инвалидностью на лошадях (иппотерапия). В организацию входят 20 детей и их родители.

Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь 01
Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь 02

Есть семьи, которые не имеют возможности (матери-одиночки, неблагополучные семьи, бабушки, которые воспитывают внуков и т.д.) оплачивать занятия по реабилитации. С ними занимаются бесплатно. В центр приходят дети разного возраста. Кроме собственно реабилитации на лошадях для детей организовывают праздники и общение.

Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь 03

Нужны овощи и сено для животных, материальная поддержка в аренде помещения и помощь семьям, которые не могут оплатить курс реабилитации.

Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь 04

Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь 05

дети (6491) помощь (7798) Херсон (2815) реабилитация (348)


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Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь - Цензор.НЕТ 6076Какие овощи, еще в поля не засадили:
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19.05.2020 10:10 Ответить
Ихний **** нашел по калькулятору UA473524790000026009052209820
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19.05.2020 20:26 Ответить
 
 