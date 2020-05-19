Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь. ФОТО

Единственному в Херсоне центру, который с помощью лошадей занимается реабилитацией детей с инвалидностью, требуется помощь.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала Наталья Бондарь, глава и инструктор организации "Кони добра".

Организация занимается реабилитацией детей с инвалидностью на лошадях (иппотерапия). В организацию входят 20 детей и их родители.





Есть семьи, которые не имеют возможности (матери-одиночки, неблагополучные семьи, бабушки, которые воспитывают внуков и т.д.) оплачивать занятия по реабилитации. С ними занимаются бесплатно. В центр приходят дети разного возраста. Кроме собственно реабилитации на лошадях для детей организовывают праздники и общение.

Нужны овощи и сено для животных, материальная поддержка в аренде помещения и помощь семьям, которые не могут оплатить курс реабилитации.