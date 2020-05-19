Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы. ФОТО

В спальных районах Киева второй день подряд наблюдаются огромные очереди на остановках общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

В частности, от нехватки транспорта страдают жители столичной Троещины.

"На первый взгляд может показаться, что это знаменитая игра "змейка" для тетриса, но нет. Это жители Троещины пытаются доехать до работы", - написал местный житель в комментарии к снимку с очередью.

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В комментариях к публикации другой киевлянин показал, как обстоят дела на остановках Оболонского района. "На Оболони то же самое, фото сегодня в 8:00", - написал он.

Как сообщалось, киевская городская власть планирует с 23 мая возобновить работу наземного транспорта столицы в полном объеме без ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19.