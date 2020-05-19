РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10962 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
24 330 60

Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы. ФОТО

В спальных районах Киева второй день подряд наблюдаются огромные очереди на остановках общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

В частности, от нехватки транспорта страдают жители столичной Троещины.

"На первый взгляд может показаться, что это знаменитая игра "змейка" для тетриса, но нет. Это жители Троещины пытаются доехать до работы", - написал местный житель в комментарии к снимку с очередью.

Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы 01

Читайте также: С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов. СПИСОК

В комментариях к публикации другой киевлянин показал, как обстоят дела на остановках Оболонского района. "На Оболони то же самое, фото сегодня в 8:00", - написал он.

Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы 02

Как сообщалось, киевская городская власть планирует с 23 мая возобновить работу наземного транспорта столицы в полном объеме без ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19.

карантин (16729) Киев (25516) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Это какойта зебилизм
показать весь комментарий
19.05.2020 09:41
+30
не отмазывай гундосую зелупу.
некрасиво.

именно зелупа запустил в страну тысячи больных без проверки.
именно зелупа выкручивал руки мерам, чтоб остановили транспорт.
именно зелупа дал приказ начать уголовку против мера Черкас, первым отменившим дебильный зеленожопый "карантин".
показать весь комментарий
19.05.2020 09:53
+19
Сегодня на Дарницкой пл. - нечто небывалое, такого не видел за весь ихний зеленожопый "карантин"...
Но! - как всегда: зеленые "слуги" хотят народ уничтожить, но народ выкручивается - подъехал "левак" на автобусе и забрал почти всех (в т.ч. стоячих) - по 8 грн. налом, все с удовольствием заплатили.

Немного напоминает уже СССР - если закон не нарушать, ты будешь голожоп, голоден и холоден. Но если нарушать - все более-менее.
Интересно, что СССР создовала та же нация (Троцкий и т.п.), что и нынешний зеленый режим. Это у них в священных книгах так написано, что-ли - славян гнобить?
показать весь комментарий
19.05.2020 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и как с таким транспортом добраться
показать весь комментарий
19.05.2020 09:40 Ответить
Никак
показать весь комментарий
19.05.2020 10:00 Ответить
Это какойта зебилизм
показать весь комментарий
19.05.2020 09:41 Ответить
кличкизм
показать весь комментарий
19.05.2020 09:43 Ответить
не отмазывай гундосую зелупу.
некрасиво.

именно зелупа запустил в страну тысячи больных без проверки.
именно зелупа выкручивал руки мерам, чтоб остановили транспорт.
именно зелупа дал приказ начать уголовку против мера Черкас, первым отменившим дебильный зеленожопый "карантин".
показать весь комментарий
19.05.2020 09:53 Ответить
Это самый удачный промоушн "Эпицентра" в истории...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:58 Ответить
Так а что он может сказать, если по 1+1 каждый божий день рассказывают, как в Киеве плохо, сколько нарушений, сколько недовольных.
Вот у зебилов и создается впечатление, что во всем виноват Кличко....
Кличко, они совместными усилиями уже давно пытаются спихнуть, как никак бюджет столицы измеряется миллиардами и желающих его попилить целая очередь (зебилы думают, что если пустят этих пилильщиков, то "хуже не будет")
показать весь комментарий
19.05.2020 09:58 Ответить
Около 50 миллиардов. Ткаченко, Тищенко, Богдан уже напряглись. Если киевляне опять проголосуют "по приколу" то будет огромная Ж в Киеве.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:56 Ответить
А Педалик тут типа не при делах ? А зачем тогда он нужен в Киеве ? И шо, организацией работы маршруток должен президент страны заниматься ?
показать весь комментарий
19.05.2020 12:04 Ответить
Нет,не при делах.Ежедневно в метро Киева ездило 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях - 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус.
Педалику, как ты говоришь надо всего лишь купить ещё столько же транспортных средств, примерно по деньгам 1.5 млрд.баксов примерно как годовой бюджет Киева.
Так что Педалик походу ты.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:15 Ответить
А преЗЕдент проезжал мимо этих очередей на велике?...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:42 Ответить
нет. он в них стоит.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:43 Ответить
Сразу за Коломойским. Вместе с народом - до конца.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:46 Ответить
Про беню - в самую точку. Про конец , неплохо бы понять до чьего???)))))
показать весь комментарий
19.05.2020 09:58 Ответить
конца Коломойского конечно (в смысле, пока он не кончит)
показать весь комментарий
19.05.2020 10:00 Ответить
Люди, это же во благо....отсутсвие транспорта поможет остановить вирус )))))))
показать весь комментарий
19.05.2020 09:43 Ответить

Уже до тупых зебилов начинает доходить - в очереди на остановке та же толпа, что и в транспорте.
Те же люди, на том же расстоянии друг от друга.
Но если в транспорте ты едешь 20-30 мин, то на остановке ты стоИшь 1-2 часа...

Но если смотреть из окна Майбаха, как наши "слуги" - то это не так очевидно.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:51 Ответить
Люди стоят на расстоянии друг от друга в очереди...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:16 Ответить
Сегодня на Дарницкой пл. - нечто небывалое, такого не видел за весь ихний зеленожопый "карантин"...
Но! - как всегда: зеленые "слуги" хотят народ уничтожить, но народ выкручивается - подъехал "левак" на автобусе и забрал почти всех (в т.ч. стоячих) - по 8 грн. налом, все с удовольствием заплатили.

Немного напоминает уже СССР - если закон не нарушать, ты будешь голожоп, голоден и холоден. Но если нарушать - все более-менее.
Интересно, что СССР создовала та же нация (Троцкий и т.п.), что и нынешний зеленый режим. Это у них в священных книгах так написано, что-ли - славян гнобить?
показать весь комментарий
19.05.2020 09:43 Ответить
Этот принцип - один из столпов постсовкового феодализма. Придумать для плебса такие законы, чтобы они жили в нищете и г.овне. И чтобы те из плебса кто осмелился подняться из этого г.овна - все поголовно были нарушителями и преступниками. Так плебс легче контролировать.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:51 Ответить
на стоячі місця повинна реагувати міліція Авакяна(це не "команда зе")
показать весь комментарий
19.05.2020 09:55 Ответить

болт по всей морде и "зеко-манде", и милиции.
Стоя ездят даже в официальных троллейбусах - зачастую находятся вменяемые водители и кондуктора, которые запускают людей больше "положенного" зелеными дебилами.
Иначе бы Киев давно погиб.
Говорю ж - зеленая сволочь хочет народ уничтожить, но находятся люди, которые спасают других от зеленой сволочи.
Так и держимся.
Пытаемся пережить это зеленое бедствие, как наши предки - монголо-татарское иго.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:03 Ответить
Не ганьбіться, не повторюйте за путі ...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:05 Ответить
типо кацапы - сравяне? ахаха, вкл. с бурятами и калдыровцами + еще 200 пород
показать весь комментарий
19.05.2020 10:13 Ответить
"... славян гнобить?" - ха-ха ... Це не їх проблєма, а проблєма слов*ян, сер ...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:03 Ответить
Представляю как вместе хохочут Коломойский и Зеленский наблюдая из окон своих Мерседесов за нищебродами отчаянно пытающимися добраться до работы и заработать несколько сотен долларов. Коломойский, Ахметов, дустом их еще посыпьте. Бугагагага.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:45 Ответить
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:48 Ответить
Педалик и Степанов -мол0дцы!Никакого полового контакту для народу.Логистика у них в в голове -на нуле.Нужно разносить начало и окончание рабочего дня для разных видов деятельности во времени,чтобы не было подобного.При неоходимости продлить работу ДС.Это касается всех городов.Включайте мозги ,господа градоначальники.Нельзя же всё время только грабить.
показать весь комментарий
19.05.2020 09:50 Ответить
ты не про "педаликов", а про ЗЕЛУПУ давай.
этот марази придумал не Кличко, а именно ЗЕЛУПА.

Вижу, зебилам уже дали отмашку - валить всё на местные власти, а зелупа в шоколаде, бл...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:56 Ответить
Так это "зэбилы" запрещают Кличко запустить общественный транспорт?
показать весь комментарий
19.05.2020 10:15 Ответить
а то кто? вон мер Черкасс хотел запустить и что? Зєжопа лично передавал привет от себя и от всех своих гвардейцев кардинала
показать весь комментарий
19.05.2020 10:20 Ответить
Бондаренко хотел открыть магазины, кафэшки и парки. Про транспорт разговора не было. И это было до ослабления карантина.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:25 Ответить
и что? он даже транспорт не пытался открыть, а всего лишь кафе и парки и то кучу дел завели! а если бы кто-то из меров попытался транспорт открыть?? запрет установлен КабМином! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF постанова КМУ 211
показать весь комментарий
19.05.2020 10:38 Ответить
очікуваний кінець карантину -транспортний колапс...

ВИЇХАЛИ ВСІ.

І ВСТАЛИ. (
показать весь комментарий
19.05.2020 09:51 Ответить
підказка Кличку.
термінове,вимушене,не зовсім законне рішення.


дозвіл для індивідуального транспорту руху парних\непарних номерів по парних\непарних днях.. бо СТУПОР буде до п"ятниці
показать весь комментарий
19.05.2020 09:54 Ответить
А після п*ятниці ?
показать весь комментарий
19.05.2020 11:06 Ответить
ПреЗЕдент даже запретить нормально не смог, а обещает что-то организовать и усовершенствовать...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:56 Ответить
если это гундосое президент, то я Жан-Клод ВанДамм...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:58 Ответить
Опасное сравнение...по словам людей, работавших с ВанДаммом, он тоже предложение из пяти слов до десяти раз пытается заучить...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:00 Ответить
Комментарии можно не читать, сплошная ботоферма...
показать весь комментарий
19.05.2020 09:58 Ответить
что, зебобикам становится неуютно?
ниче, почитай результаты проплаченных "соц-опросов" - зелупа из оплачивает из твоего же кармана, так что тебе сам Бог велег.
Тебе станет так приятно: у зелупы рейтинг все выше, все счастливы, все любят зележопую власть, все так хорошо...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:06 Ответить
Лахта чомусь дуже любить "Цензор". Колись тролі "світили" аквафрешами, потім стали тіпо маскуватися. Але ми їх бачимо відразу.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:51 Ответить
Вы сделали их(людей)вместе!!! Зебилы
показать весь комментарий
19.05.2020 09:59 Ответить
Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори - Цензор.НЕТ 7861
показать весь комментарий
19.05.2020 10:02 Ответить
Зедебилизм во всей красе !
показать весь комментарий
19.05.2020 10:09 Ответить
б*же, за что нам такое, Вася сосед стоит в очереди на маршрутизацию и трамвализацию, а у меня изжога от переедания, Босподи, накажи Васю, так как он в церковь не ходит(из молитвы православного)
показать весь комментарий
19.05.2020 10:15 Ответить
Если метро будет работать с ограничением по числу пассажариов на вагон, то у входа на станции будут такие же очереди, как на фото.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:34 Ответить
Точно ... інфа різна є ... Часто випускають припущення поводирів у голос, або їх версії.
А нам пережовувати ...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:08 Ответить
До сих пор-непонятно:это от некомпетентности власти или сознательно страну разваливают или...то и другое
показать весь комментарий
19.05.2020 10:52 Ответить
Нєпанятна ... Це у всіх є перепустки ?
показать весь комментарий
19.05.2020 10:58 Ответить
73% это заслужили. Стой те под дождем
показать весь комментарий
19.05.2020 11:01 Ответить
а ваших 8-ми процентных там нет ? Или вы все тут "работаете", вам и ездить никуда не надо ?
показать весь комментарий
19.05.2020 12:15 Ответить
Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы. ФОТО



прямо в квартиру тянутся о-о,

вышел за парог -
и хоп - уже в очереди

ахахаха
показать весь комментарий
19.05.2020 11:04 Ответить
до дивану ...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:08 Ответить
На каких идиотов рассчитаны все эти проплаченные комментарии?Цензор нет,на самом деле цензор да.Для определенного круга читателей.Свалка мусора ...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:17 Ответить
Вас либо в спам ,либо забанят. Устал уже с этой грязной клоакой бороться. Откровенная грязь- в фаворитах,корректные аргументы- зло. Сюр.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:27 Ответить
Посмотрим что будет после 22 мая, когда откроют ещё больше заведений. Особенно если 25 числа они скажут "Не, пока в Киеве рано открывать метро". Это будет весело
показать весь комментарий
19.05.2020 13:04 Ответить
Знову: Зє-бубочка,Кличко-ворог народу.. телевізор продовжує робити дива...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:22 Ответить
В Украине 73% ваты,а что вы хотели?))мыжеодиннарот,дедываэвали,какаяразница,это все что надо знать про наших как-бы (граждан)
показать весь комментарий
19.05.2020 16:05 Ответить
Карантин ослабили,теперь весь Киев стоит в расслабленном состоянии))Открывайте метро ,пускайте автобусы...дебилы,ведь видно что людям уже ***** на ваш псевдокарантин((((
показать весь комментарий
19.05.2020 16:02 Ответить
 
 