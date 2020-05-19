Десятки родителей пикетируют Кабмин с требованием открыть детсады: "За що жити нашим дітям?". ФОТОрепортаж
Несколько десятков граждан пикетируют Дом правительства с требованием как можно быстрее открыть детсады, закрытые из-за общенационального карантина.
Около 50 молодых родителей, некоторые из них пришли со своими детьми дошкольного возраста, стоят возле здания Камина, требуя от Кабмина уже с 22 мая разрешить работу детских садов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Они держат в руках самодельные плакаты с призывами быстрее восстановить работу учебно-воспитательных заведений. Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить. Возле Кабмина собрались как киевляне, так и родители из пригорода столицы.
"Инициаторами акции выступают родители, которые теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми. Отмечается, что одновременно остро стоит проблема у родителей детей с особыми образовательными потребностями, которым нужна постоянная коррекция с привлечением специалистов", - пишет 5 канал.
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Да уж. Попривыкали ходить на работу а не работать.
*прим. В Украине.
боятся заболеть-не аргумент в садике будет тоже самое столпотворение.
Для цього потрібно смертей у Києві на два порядки більше..
можливо тоді...
Закрытое метро тебе туда же?
раз пикетчики смогли выйти на пикет сейчас то точно также могут выйти на работу, кто им мешает?
или проблема в другом, что дети невопитанные и поднадоели родителям и мешают им по салонам красоты ходить и на пляж, по этому воспитанием пусть занимаются воспитатели в садиках.
Мені пощастило - маю бабусю в селі (так, ризикую). Деякі їх не мають - тому відкриття садочків єдиний вихід повернутися до роботи.
Ще раз, вважаю відкриття садочків наразі передчасною процедурою. Однак комент щодо того, що діти заважають мамам ходити в салони,на пляжі, обридають вдома, тому батьки вийшли на пікет - як мінімум некоректний.
Дети не дешевое удовольствие, и кто их заводит должен понимать,что будут неудобства и надо расчитывать на себя, а не на государство.
Чому право одних ми поважаємо, а на інших ставимо клеймо безвідповідальних батьків?
Как назвать родителей которые заводят детей потом сплавляют их в садики, а сами домой спать или на пляж, как назвать родителей которые водят детей больными, с вшами и т.д. в сад заражая потом других детей, и это не единичные случаи, и эти родители продолжают рожать, а адекватные родители обычно в меньшинстве и обычно с одним ребенком, потому, что понимают где они живут (у кого есть деньги выше среднего обычно в садик не водят).
Ваш коментарій можна адресувати кому завгодно - чи передбачав фермер, який викинув тонну огірків через карантин, закриття ринків? - не треба було садити, безвідповідальний (ваша логіка).
и я тоже оплачиваю 40% своего ежемесячного дохода и содержу на них несколько пенсионеров и оплачиваю садик Вашему ребенку, хотя своего ребенка туда не вожу,
и я не хочу оплачивать, тому дяде, то чего мне не нужно, но нужно ему.
Садик должны оплачивать родители, которые водят туда своих детей, соответственно с родителей брать меньше налогов чтоб они могли оплатить садик, тогда и воспитатели начнут получать нормальную зарплату, и в садиках не надо будет все время сбрасываться и что-то покупать, и родители будут ответственней - не нравится садик-не плати и не ходи - плати деньги частнику.
І вооще даже інфекціонние больніци оказалісь нєє нужни...
Читатели из Минска сообщают о новых вспышках заражения Covid-19 в детских садах и гимназиях города.
"Ясли-сад №356 города Минска, Советский район. На карантин закрыли логопедическую группу, у логопеда подтверждён Covid-19. В восьмой группе нянечка на самоизоляции как контакт первого уровня", - пишет читатель.
"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой администрация школы №94 приняла решение об отмене линейки и выпускного вечера", - сообщает подписчик.
"Минск, гимназия №61. Коронавирус подтвержден у ученика 3-го класса. Ребенок посещал учебное заведение", - пишет читатель.
"В детском саду №247 Советского района города Минска обнаружен коронавирус. Из родительского чата в Вайбере стало известно, что два воспитателя заболели. Лежат в больнице. Никаких мер в саду не принято", - сообщает подписчик.
"Гимназия №31 в Минске. На фоне эпидемии учителей всеми правдами и неправдами заставляют уговаривать родителей отдать детей в школьный лагерь на 18 дней за 29 рублей", - пишет читатель.
Лукашенко,АПОРТ !
Щоб не було можливості зараження наприклад,Від однієї виховательки всіх..
Поки що це неможливо..
2.Відкриття дитсадків збільшило ,у данії ,наприклад,Ро(заражуваність) з 0.6 до 0.9
3.Так..ви будете заробляти ,і дітки ваші можливо не хворітимуть..Але вам це ,звичайно може бути пофік,якщо увас немає батьків...
Пояснення довбо..бам -батькам..
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Откуда деньги на плакаты? Это Сорос дал приказ!