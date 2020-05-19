Десятки родителей пикетируют Кабмин с требованием открыть детсады: "За що жити нашим дітям?". ФОТОрепортаж

Несколько десятков граждан пикетируют Дом правительства с требованием как можно быстрее открыть детсады, закрытые из-за общенационального карантина.

Около 50 молодых родителей, некоторые из них пришли со своими детьми дошкольного возраста, стоят возле здания Камина, требуя от Кабмина уже с 22 мая разрешить работу детских садов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Они держат в руках самодельные плакаты с призывами быстрее восстановить работу учебно-воспитательных заведений. Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить. Возле Кабмина собрались как киевляне, так и родители из пригорода столицы.

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"Инициаторами акции выступают родители, которые теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми. Отмечается, что одновременно остро стоит проблема у родителей детей с особыми образовательными потребностями, которым нужна постоянная коррекция с привлечением специалистов", - пишет 5 канал.







