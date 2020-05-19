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"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер". ФОТО
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая явилась на заседание парламента в вязанной маске.
Соответствующее фото она опубликовала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - написала Богуцкая в комментарии.
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Бывает.....у слабоумных!
Доктор Г.Лектор был умным, хоть и ненормальным
https://youtu.be/sqzTOTdIGo0
а тут справді, лізанька могла з таким самим ефектом власні труси на голову надіти...