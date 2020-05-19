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"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер". ФОТО

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая явилась на заседание парламента в вязанной маске.

Соответствующее фото она опубликовала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Слуга народа Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: Вирус умер 01

"Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - написала Богуцкая в комментарии.

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Слуга народа Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: Вирус умер 02

карантин (16729) Богуцкая Лиза (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+37
її такі ж самі і вибрали
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19.05.2020 13:10
+30
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8075
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19.05.2020 13:14
+29
Богуцкая, тебе такая идет.
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 7735
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19.05.2020 13:14
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"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8075
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19.05.2020 13:14 Ответить
Зачем Вы назвали её таким словом?
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19.05.2020 13:23 Ответить
комплект?!
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19.05.2020 13:32 Ответить
.
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 2126
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19.05.2020 13:35 Ответить
креативненько!
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19.05.2020 14:16 Ответить
Пусть посмотрит видео Хабиба из Дагестана в котором тоже все говорили, что вируса нет и никто не видел трупов и никто не видел зараженных и что там теперь. Отец Хабиба померает и ситуация критическая и там эпидемия! вот видос https://www.youtube.com/watch?v=Xete85dNUig
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19.05.2020 13:15 Ответить
Перепутала эротические труселя с маской!
Бывает.....у слабоумных!
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19.05.2020 13:15 Ответить
Это её зимние трусы!
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19.05.2020 13:15 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 3431
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19.05.2020 13:15 Ответить
Вже є з кого брати приклад...


"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер" - Цензор.НЕТ 1868
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19.05.2020 21:34 Ответить
горбатого могила исправит!
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19.05.2020 13:16 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8126
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19.05.2020 13:17 Ответить
Не согласен с Вашим уравнением)))
Доктор Г.Лектор был умным, хоть и ненормальным
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19.05.2020 13:28 Ответить
Я також з Вашим, на доктора Г.Лектор її оділи насильно, а ця добровільно натягнула.
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19.05.2020 13:37 Ответить
- Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек (с)
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19.05.2020 15:59 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 9508
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19.05.2020 13:18 Ответить
расист..
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19.05.2020 13:49 Ответить
Мене це ніколи не примусить пофарбуватися в брюнетку.
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20.05.2020 04:06 Ответить
я слишком много повидала чтоб близко к сердцу принимать- короновирус пандемию и даже собственную смерть.(с)
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19.05.2020 13:20 Ответить
В голове не бум-бум, малолетка, дура-дурой. (С)
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19.05.2020 13:20 Ответить
невже ці ідіоти пишуть та приймають закони по яким жити всій Україні?
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19.05.2020 13:20 Ответить
+ ... Вы знаете, а я с Вами соглашусь таки, это даже не идиоты, это худшее поколение депутатов, которое когда-либо было в зале под куполом ... в свое время, я проработал с первым независимым депутатским созывом Украины ... сколько там было сияющих лиц, светящихся, желающих что-то сделать для страны! там были политзаключенные, политэмигранты, которые хотели изменить страну, сделать ее лучше ... приведу пример (фамилию не буду называть депутата, ее многие знают, она до сих пор на слуху) - заступаем мы на сутки, у нас подопечных 80 депутатов ... приходит этот депутат и говорит, все кто будет ко мне приходить или приезжать ночью, я как депутат обязан принять его! Вы мне (нам с напарником) звоните (час ночи, 2,3 или 5 утра) и говорите что меня ждут в холле люди: 5-7 мин. и я выйду ... на моей памяти, таких случаев было с сотню (а я проработал 4,5 года с депутатами) ... ни разу этот человек не отказал ни кому во встрече! я был поражен и до сих пор, если вдруг где-то встречаюсь с ним, а прошло уже почти 30 лет, он всегда спрашивает за мою дочь, которую помнит по имени! для меня это фантастика! Вот это были депутаты! а сейчас, такое собе подобие (что-то среднее между шулером наперсточником - мадам с окружной) - извините за резкость! стыдоба! а эата мадам, предел всех возможных пороков!!!
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19.05.2020 13:33 Ответить
респект за такие слова.
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19.05.2020 13:36 Ответить
пока жива богуцкая, вирус не умрет!
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19.05.2020 13:21 Ответить
Теперь покажите это по ТВ-помойкам, а потом удивляйтесь, почему это резко возросло число больных.
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19.05.2020 13:21 Ответить
Такой Верховной Рады еще не было.Очень Дрались , но Трусы с рюшеками не Носили.
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19.05.2020 13:22 Ответить
Для барановирусных и торговцев масками это как потеря корыта. Ни по жрать ни по запрещать.
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19.05.2020 13:22 Ответить
Ты так и не дал ссылку на "исследования британских учёных", что маска пропускает на 97% вирус извне и на 51% задерживает при кашле и чихании зараженного.
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19.05.2020 13:25 Ответить
Все проблемы Богуцкой в том что у неё мозг не в извилинах , а в сеточку .))
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19.05.2020 13:23 Ответить
В ВОЗ фото и информацию уже отправили, а то там не в курсе, что вирус умер...
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19.05.2020 13:24 Ответить
А зачем она сняла ведро?
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19.05.2020 13:28 Ответить
Можешь снять маску, Тэк!

https://youtu.be/sqzTOTdIGo0
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19.05.2020 13:36 Ответить
ватная дура
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19.05.2020 13:29 Ответить
Богуцкая как раз патриотичная дура.
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19.05.2020 13:44 Ответить
Патриоты бывают разных "патриархатов".
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19.05.2020 14:01 Ответить
Богуцкая разве христианка?
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19.05.2020 14:35 Ответить
Я взяла слово в кавычки, потому что имела в виду не вероисповедание, а патриотизм разных наций, стран.
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19.05.2020 14:48 Ответить
Може сдохне від трупного яду?
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19.05.2020 13:56 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 2763
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19.05.2020 13:30 Ответить
На всех желающих депутатов не хватит.
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19.05.2020 16:01 Ответить
краще б там було написано путін ху# ло...
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19.05.2020 13:30 Ответить
Там не будет
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19.05.2020 14:02 Ответить
в квартале все такие пианисты
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19.05.2020 13:31 Ответить
говорят кружевные трусики помагают!)))
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19.05.2020 13:31 Ответить
Як в тому анекдоті - коли бабуля онукові презервативи в'язала
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19.05.2020 13:32 Ответить
Сексуальнинько...
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19.05.2020 13:36 Ответить
Зелёные шизофреники в Раде. Только зелохи могли такое отмочить...
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19.05.2020 13:37 Ответить
Просто она знает истинную причину карантина. Поэтому соблюдает условность в лайт версии.
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19.05.2020 13:38 Ответить
Скільки вже можуть брехати,то хоча би чесний вчинок.
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19.05.2020 13:43 Ответить
Це зрада! Дивiться, зебiли та зебобiки, за кого ви вiддали свiй голос. Ця новина повинна бути на перших шпальтах свiтових ЗМI!
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19.05.2020 13:44 Ответить
Лучше б трусы на башку напялила!!!
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19.05.2020 13:46 Ответить
Маска какая то нескрепного цвета. Нацпредательница!!!
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19.05.2020 13:46 Ответить
скрепного. кольору розведених місячних
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19.05.2020 14:34 Ответить
Потом насрала посреди площади "стыд умер".
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19.05.2020 13:47 Ответить
"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер" - Цензор.НЕТ 8205
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19.05.2020 13:54 Ответить
Важкий перебіг клімаксу...
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19.05.2020 14:08 Ответить
Який дебільний народ вибирав цих підстілок. ?
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19.05.2020 14:09 Ответить
И это власть...… Они больше напоминают стаю диких ЗЕленых обезьян!
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19.05.2020 14:19 Ответить
А где ведро?
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19.05.2020 14:23 Ответить
Кто трусы на морду тянет, кто авоську. Идиоты.
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19.05.2020 14:27 Ответить
Лизка решила сфоткаться на фоне чьей-то дупы) а маску подобрала под трусы, они из того же материала)
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19.05.2020 14:28 Ответить
В одно время мы тыкали пальцами,смеялись с депутатки госдуры мизулиной и вот получили свою "мизулину" в лице Богуцкой и это только начало
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19.05.2020 14:30 Ответить
Это чтоб Лиза лизала не снимая маски...
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19.05.2020 14:31 Ответить
і згідно тупорилого українського законодавства її не можна оштрафувати.
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19.05.2020 14:55 Ответить
Клоуны развлекаются.
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19.05.2020 15:02 Ответить
Люди,которым нужно принимать таблетки,принимают законы...дочего довел страну этот фигляр пЗе!
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19.05.2020 15:04 Ответить
если бы она была с ведром на голове-позорную маску не было бы видно
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19.05.2020 15:07 Ответить
Какая же она дурная, пипец.
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19.05.2020 15:12 Ответить
а хтось сміявся з друшлаків і баняків на головах майданівців котрі ХОЧ на якийсь відсоток,але могли захистити...

а тут справді, лізанька могла з таким самим ефектом власні труси на голову надіти...
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19.05.2020 15:54 Ответить
и вот эти ******* пишут для страны.
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19.05.2020 16:20 Ответить
Це точно маска? Чи її труселя?
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19.05.2020 16:47 Ответить
Бедная Лиза!
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19.05.2020 16:59 Ответить
Эта дура и родилась-то только потому, что когда-то ее папа взял точно такой презерватив.
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19.05.2020 17:46 Ответить
Лучше бы она дура сетку напялила вместо одежи
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19.05.2020 17:55 Ответить
ну хрен с ним, голосовали за таких клоунов, когда не знали, что они будут чудить, Но как можно голосовать за таких второй раз? разве что в дурдоме.
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19.05.2020 21:02 Ответить
В голове ни бум буб малолетка дура дурой
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20.05.2020 01:10 Ответить
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