Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла. ФОТОрепортаж

В Одесской области прокуратура требует возместить государству 65,2 млн грн убытков за загрязнение моря пальмовым маслом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Так, прокуратура Одесской области обратилась в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании убытков в сумме 65,2 млн гривен, причиненных вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Установлено, что в конце апреля текущего года в акватории морского порта "Южный" в результате нарушения требований природоохранного законодательства, осуществлен сброс с судна около 8,5 т пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

В настоящее время идет судебное разбирательство.









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