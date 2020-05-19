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Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла. ФОТОрепортаж

Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла. ФОТОрепортаж

В Одесской области прокуратура требует возместить государству 65,2 млн грн убытков за загрязнение моря пальмовым маслом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Так, прокуратура Одесской области обратилась в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании убытков в сумме 65,2 млн гривен, причиненных вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Установлено, что в конце апреля текущего года в акватории морского порта "Южный" в результате нарушения требований природоохранного законодательства, осуществлен сброс с судна около 8,5 т пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

В настоящее время идет судебное разбирательство.

Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла 01
Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла 02
Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла 03
Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла 04

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загрязнение (256) Одесская область (3565) прокуратура (5011) Южный (82) Черное море (1479) пальмовое масло (2)


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Топ комментарии
+4
Вот и вся правда : чем кормят украинцев
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19.05.2020 16:34
+3
в подсолнечном сомнительно. у пальмового масла температура плавления 30 градусов.
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19.05.2020 16:52
+2
Вот...тварь!
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19.05.2020 16:48
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Чье судно?
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19.05.2020 16:34 Ответить
под флагом Тувалу
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19.05.2020 16:49 Ответить
Вот и вся правда : чем кормят украинцев
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19.05.2020 16:34 Ответить
Говорят что в подсолнечном , в сливочном, в сладостях есть это пальмовое масло
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19.05.2020 16:34 Ответить
еще говорят: есть даже в грудном молоке у Софиек
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19.05.2020 16:38 Ответить
😀😀😀
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19.05.2020 16:40 Ответить
в подсолнечном сомнительно. у пальмового масла температура плавления 30 градусов.
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19.05.2020 16:52 Ответить
Куда везло масло?
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19.05.2020 16:34 Ответить
Пальмовое масло - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE растительное масло , получаемое из мякоти плодов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0 масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из косточки этой пальмы называется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE пальмоядровым маслом . Оба вида масла относятся к группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE растительных масел тропического происхождения, так же как и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE кокосовое . Их производят в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Нигерии .
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19.05.2020 16:40 Ответить
Вот...тварь!
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19.05.2020 16:48 Ответить
прецедент уже был. https://dumskaya.net/news/vladelec-sudna-zaplatil-3-milliona-dollarov-za-r-034887/ 18 апреля 2014, 11:01 Владелец судна заплатил 3 миллиона долларов за разлив пальмового масла в акватории порта «Южный»
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19.05.2020 16:51 Ответить
Мы идем в Европу😀😀😀
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19.05.2020 17:44 Ответить
Напрасно судовладелец оставил это при таком решении. Теперь ему будет трудно отбить эти деньги назад.
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19.05.2020 19:08 Ответить
В казну города Южный при этом попадает не вся сумма а какой то процент от нее. Через время когда страсти улягутся, судовладелец подает снова в суд и как правило повторный суд выигрывает и из бюджета Южного ему выплачивают всю сумму!
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19.05.2020 18:30 Ответить
Пальмовое масло рыбы уже давно съели, а наша прокуратуру судовладельцу продолжает руки выкручивать. Инспекция охраны Чёрного моря проиграет иски во всех судах и будет платить судебные расходы, которые тоже не маленькие. Но нашим шантажистам кажется, что бюджет Украины всё выдержит, и напрасно.
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19.05.2020 19:06 Ответить
 
 