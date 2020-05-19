СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели "заработать" более 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении и не затягивать таможенные операции", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к сделке в качестве посредников таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они совершили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 миллионов гривен.

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Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины одного из таможенников и брокера при получении взятки за оформление груза.

В ходе санкционированных обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни была изъята документация, доказывающая проведение сделки, более 27 тыс. долларов США и почти 3 тыс. евро, вероятно полученных от коррупционной схемы.





