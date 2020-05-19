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СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели "заработать" более 3 млн. ФОТОрепортаж

СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели

Служба безопасности Украины выявила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении и не затягивать таможенные операции", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к сделке в качестве посредников таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они совершили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 миллионов гривен.

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Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины одного из таможенников и брокера при получении взятки за оформление груза.

В ходе санкционированных обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни была изъята документация, доказывающая проведение сделки, более 27 тыс. долларов США и почти 3 тыс. евро, вероятно полученных от коррупционной схемы.

СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели заработать более 3 млн 01
СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели заработать более 3 млн 02
СБУ уличила чиновников Галицкой таможни в поборах: успели заработать более 3 млн 03

Ивано-Франковск (830) СБУ (19890) таможня (1958)


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навіть свої не відбив ...рахуй "кинули" ...
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19.05.2020 16:59 Ответить
заробітчанин
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19.05.2020 17:03 Ответить
Надо для таких вводить смертную казнь, по-другому скорее всего ничего не получится.
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19.05.2020 17:09 Ответить
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19.05.2020 18:07 Ответить
просто наверх перестали триггерить.
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19.05.2020 17:15 Ответить
Ну ясно, ясно.
Короче поедут отбывать наказание в Одессу - тут сейчас теперешние и.о. тоже проштрафились, их на Львов кинут. Они, кстати, многие и есть львовские, которых турнули годом раньше оттуда, не взяв в штатку за какие-то косяки.
Для чего этот цирк? А чтоб нюха не теряли, и понимали кто в доме хозяин.
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19.05.2020 18:34 Ответить
Через пару недель выпустят, потом они через суд восстановятся, а потом им с наших налогов еще компенсацию выплатят.
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19.05.2020 18:39 Ответить
Соромно не пхати на верх, ось і СБУ приперлось нагадати, що треба ділитись, як наприклад фермер з СБУшником і грошима і зерном.
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20.05.2020 05:57 Ответить
 
 