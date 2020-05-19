Беспилотники Bayraktar TB2 провели тренировочные полеты над Хмельницкой и Ривненской областями. КАРТА

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 19 мая провели тренировочные полеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Український мілітарний портал.

Маршрут одного из них можно было наблюдать на сервисах мониторинга воздушного пространства.

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Полет начался около 11 часов и продолжался два часа.

После взлета в Староконстантинове Хмельницкой области, БПЛА совершил полет в город Изяслав, откуда - до поселка Кунев, откуда - в город Здолбунов Ривненской области.

Впоследствии беспилотник долетел до Новоселок, где траектория полета перестала быть прямолинейной - вероятно, операторы Bayraktar TB2 отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию.

Около 12:50 БПЛА совершил посадку на аэродроме и выключил транспондеры.

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Напомним, в январе 2019 года государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. В марте их доставили в Украину. В сентябре в Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил ВСУ по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. 21 октября беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2" прошел финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов.

В феврале 2020 года появилась информация, что переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы.