РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11421 посетитель онлайн
Новости Фото
14 209 20

Беспилотники Bayraktar TB2 провели тренировочные полеты над Хмельницкой и Ривненской областями. КАРТА

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 19 мая провели тренировочные полеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Український мілітарний портал.

Маршрут одного из них можно было наблюдать на сервисах мониторинга воздушного пространства.

Беспилотники Bayraktar TB2 провели тренировочные полеты над Хмельницкой и Ривненской областями 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии. ФОТО

Полет начался около 11 часов и продолжался два часа.

После взлета в Староконстантинове Хмельницкой области, БПЛА совершил полет в город Изяслав, откуда - до поселка Кунев, откуда - в город Здолбунов Ривненской области.

Впоследствии беспилотник долетел до Новоселок, где траектория полета перестала быть прямолинейной - вероятно, операторы Bayraktar TB2 отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию.

Около 12:50 БПЛА совершил посадку на аэродроме и выключил транспондеры.

Также смотрите: Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником. ВИДЕО

Напомним, в январе 2019 года государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. В марте их доставили в Украину. В сентябре в Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил ВСУ по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. 21 октября беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2" прошел финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов.

В феврале 2020 года появилась информация, что переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы.

Автор: 

беспилотник (3586) Хмельнитчина (896) Ровенская область (1233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Под Горловкой нехилый полигон... Пусть там и тренируются...
показать весь комментарий
19.05.2020 21:08
+12
Не там тренировки надо проводить! Где-нить в районе Ростова-на Дону, обратно - Луганск, Донецк... А когда "Мотор-Сич" поставит нормальные движки - так и куда подальше на север... Как Левандовский, Чкалов - подальше на Север с пламенным приветом...
показать весь комментарий
19.05.2020 20:01
+7
Эти цацки почпат в сортире рюсскае быдло и в Сирии и в Ливии
показать весь комментарий
19.05.2020 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти цацки почпат в сортире рюсскае быдло и в Сирии и в Ливии
показать весь комментарий
19.05.2020 19:51 Ответить
нормально !!!!
закуплены Байтакары в январе 2019, а к 2020 еще не были готовы !!!!!

год великих свершений Бубачки
показать весь комментарий
19.05.2020 21:25 Ответить
Просто замечательно. Какие красивые круги. Как стильно включается транспондер. Очень умелое маневрирование. Неспешный подход к несложным задачам.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:58 Ответить
Неспешный подход к несложным задачам.

а куда спешить ?
у нас же война с рашей будет "столетняя"
показать весь комментарий
19.05.2020 21:27 Ответить
Не там тренировки надо проводить! Где-нить в районе Ростова-на Дону, обратно - Луганск, Донецк... А когда "Мотор-Сич" поставит нормальные движки - так и куда подальше на север... Как Левандовский, Чкалов - подальше на Север с пламенным приветом...
показать весь комментарий
19.05.2020 20:01 Ответить
Второй этап - учебные стрельбы ракетами,
а потом вперед, мочить москалей!
показать весь комментарий
19.05.2020 20:10 Ответить
Эти турецкие дроны отлично зарекомендовали себя на войне в Сирии и Ливии.
показать весь комментарий
19.05.2020 20:10 Ответить
В Староконстантинове мощный аэродром ещё со времён союза.глянул сейчас на Гугл карты,порядка 65 МиГов стоит и это хорошо,плохо что стоят в куче рядком,хотя место позволяет их рассредоточить.склады взорванные как то вспомнились.
показать весь комментарий
19.05.2020 20:14 Ответить
Там еще подземные ангары есть...
показать весь комментарий
19.05.2020 21:10 Ответить
Зелене пуйло не давало потренуватись вже рік опереторам. Стояли десь в ангарі. І це під час війни.
З сьогодняшнього дня Зєля - пуйло. Дострокові пуйлу зеленому
показать весь комментарий
19.05.2020 20:14 Ответить
Безпілотники Bayraktar TB2 здійснили тренувальні польоти над Хмельницькою та Рівненською областями - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
19.05.2020 20:18 Ответить
Украинские ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 Источник: https://censor.net.ua/p3196603
Я правильно зрозумів, що це апарати, зроблені вже в Україні?
показать весь комментарий
19.05.2020 20:36 Ответить
Єто те что купили у Турции
показать весь комментарий
19.05.2020 21:03 Ответить
Не, в Украине делают двигатели для другого типа Турецких дронов, сейчас навскидку название не припомню.
показать весь комментарий
19.05.2020 21:43 Ответить
Akinci
показать весь комментарий
19.05.2020 21:50 Ответить
Под Горловкой нехилый полигон... Пусть там и тренируются...
показать весь комментарий
19.05.2020 21:08 Ответить
Вот, золотые слова! Совершенно в душу центрально!
показать весь комментарий
19.05.2020 21:32 Ответить
А якого Х*** ударні(!!!) безпілотники роблять глибоко в тилу?!
показать весь комментарий
19.05.2020 22:59 Ответить
Наверное Бубочка думает,как их потихонечку в рашку толкнуть?
показать весь комментарий
19.05.2020 23:40 Ответить
ЖАРЕННЫЙ СЕПАР ЭТО ВКУСНО !)
показать весь комментарий
20.05.2020 08:15 Ответить
 
 