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Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Подвиг разведчика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Отдельная цивилизация

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Контакт

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Гордон несет флешку в Гаагу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Они были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами, - Гордон об интервью с Гиркиным и Поклонской

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

В турборежиме

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Маска для Лизы

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер". ФОТО

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Дресс-код для Гааги

Подвиг разведчика, отдельная цивилизация Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Эффект домино

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) путин владимир (31252) фотожаба (14378) Шуфрич Нестор (952) Поклонская Наталия (184) Гиркин Игорь (192) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+87
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1780
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19.05.2020 22:57
+74
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3702
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19.05.2020 23:08
+53
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5682
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19.05.2020 23:07
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Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1780
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19.05.2020 22:57 Ответить
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19.05.2020 23:14 Ответить
The best!
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19.05.2020 23:21 Ответить
зачет)
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20.05.2020 00:23 Ответить
Гордоны с Усиками !!!!

супер !!!!!
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20.05.2020 00:47 Ответить
- Чим "Гордон" відрізняється від "гон..на"?
- Наявністю "браку" - "бокового ротового отвору"...
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20.05.2020 05:18 Ответить
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20.05.2020 12:33 Ответить
Ні з вусиками не треба. Дайте лисих!
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20.05.2020 05:09 Ответить
- Вам якого кольору?
- Зеленського
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20.05.2020 16:32 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5852
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19.05.2020 23:00 Ответить
Придуркувата тетка.......
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19.05.2020 23:03 Ответить
от іщо краше

Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6932
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19.05.2020 23:12 Ответить
😬
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19.05.2020 23:13 Ответить
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19.05.2020 23:59 Ответить
У шоблы «янелоха» абсолютно все такие : арахламидия,сивуха обоссанная например ,бужанский радуцкий , придурок,который ****** в зРаде вызывал ……………
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19.05.2020 23:15 Ответить
Лизка нам еще два путча должна. Минетом не отделается....
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19.05.2020 23:12 Ответить
Миньет с ,,кропивкой,,надеюсь будет?
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20.05.2020 04:05 Ответить
А ще краще, запропонуй фельчинг
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20.05.2020 04:12 Ответить
"Падшая женщина страшна... Особенно, когда её поднимать отказываются...".(Афоризм завсегдатаев публичных домов).
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20.05.2020 05:20 Ответить
Маска для Лизы - это пять..........🤣🤣🤣 («кадр» с лицом Коли Герасимова - зачетный).....
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19.05.2020 23:01 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4471
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19.05.2020 23:01 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4500
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19.05.2020 23:02 Ответить
А потом что - "наша задача - вовремя смыться"?
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20.05.2020 06:08 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7091
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19.05.2020 23:04 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 508
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19.05.2020 23:05 Ответить
Анонс!.. скоро новое интервью!..
будут искрометные шутки про мыло и 6 млн евреев..Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5456
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19.05.2020 23:05 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8001
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19.05.2020 23:42 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2174
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19.05.2020 23:06 Ответить
флешка не відкривається- мабуть відформатівували!
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20.05.2020 00:58 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5682
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19.05.2020 23:07 Ответить
А гондон штопанный с шуфричем , ещё лучше!
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19.05.2020 23:07 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3702
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19.05.2020 23:08 Ответить
😂😂😂😹😹😹👌
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19.05.2020 23:18 Ответить
это только если бы бабушка сказала фас))))
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20.05.2020 00:09 Ответить
Так, це був би його зоряний час.
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20.05.2020 05:57 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1584
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19.05.2020 23:09 Ответить
Життя райське мишам настало, знову на них списали центнер сала.
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20.05.2020 05:59 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2827
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19.05.2020 23:09 Ответить
про спасение экономики - это 10+++
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19.05.2020 23:14 Ответить
Подвиг разведчика, "отдельная цивилизация" Путина, дресс-код для Гааги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3672
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19.05.2020 23:15 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5588
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20.05.2020 00:56 Ответить
В интервью Гиркин рассказал , что Порошенко действовал по указке ***** через его бизнес-партнёра Зурабова .
А виноват Гордон ...
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19.05.2020 23:24 Ответить
" флешка в Гаагу " - супер !
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19.05.2020 23:37 Ответить
А ще на дискеті-резервна копія! А відео у форматі VHS-як в старі добрі часи!
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20.05.2020 01:01 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5129
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19.05.2020 23:58 Ответить
Подойдьот:
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8524
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20.05.2020 00:06 Ответить
Блін,забувся !
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3369
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20.05.2020 01:13 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1543
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20.05.2020 01:02 Ответить
Павлік Морозов-це просто отстой
Дімка Гордон- ось справжній герой
Правда в Гаазі стався конфуз
З Паніним флешка летит в Трибунал
Там же і зоо- і просто орал!
Гіркін в "Грінпіс " загримів карапуз!
Ну а Наталка-попала в канал
Porn hub їй личить - повний анал!
Дімку Гордона - Ю Шинь -не спасе
Бо ахінею таку він несе!
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20.05.2020 01:19 Ответить
А за ними мертві Моторола і Гіві з косами стоять.
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20.05.2020 06:02 Ответить
Цілий серіал Гордона вимальовується з інтервью "героїв" Дири. Будує пантеон зрадників України. Гордону потрібно дупою поседіти над пірамідкою Ю.Шинсе щоб путінська зараза вийшла геть.
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20.05.2020 06:16 Ответить
подвиг разведчика - статья вроде об этом... Це шо же надо такого отчубучить, шобы форумчане промывали кости не пыне, а членограю...ХМЫ...
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20.05.2020 07:44 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 653
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20.05.2020 08:51 Ответить
Бубочка, ты-бы ездил поосторожнее. А то порохоботы возрадуются, если ты околеешь.
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20.05.2020 12:39 Ответить
Был Гордон, а стал Га*дон.
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20.05.2020 09:47 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1313
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20.05.2020 10:41 Ответить
Подвиг розвідника, "окрема цивілізація" Путіна, дрес-код для Гааги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5842
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20.05.2020 12:22 Ответить
Дрыщ, ты кац или ка.цап обосранный? Водки нет, иди к своим, на русвесна.сру, все педики там собираются.
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20.05.2020 12:42 Ответить
Гордон сел на свою пирамидку, как русский сидит на бутьілке.
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20.05.2020 18:41 Ответить
 
 