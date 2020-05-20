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Организованная группа похищала людей для "лечения" в "реабилитационных центрах" на Ривненщине, за "нарушения" применяли пытки, - ОГПУ. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сообщили о подозрении 21 человеку - по версии следствия, они похищали людей, держали их в неволе и пытали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, житель Ривне создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации. В ее состав привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых людей.

"Действуя в течение 2016-2020 годов в составе межрегиональной организованной группы, за денежное вознаграждение они похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых "лечебных центров" на территории Ривненской области и одного заведения в Тернопольской области", - отметили в пресс-службе.

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Людей удерживали под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные люди периодически платили подозреваемым от 5 до 12 тысяч гривен в месяц. При этом за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства к удерживаемым применялись насильственные действия - помещение в "карцер", причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ и другие.

"19 мая 2020 года на основании постановлений следственного судьи правоохранители провели 27 обысков на территории Ривненской и Тернопольской областей, в частности в так называемых реабилитационных центрах, по адресам проживания людей, причастных к совершению указанных преступлений, в принадлежащих им транспортных средствах", - рассказали в прокуратуре.

Во время обысков в 6 "реабилитационных центрах", которые работали без каких-либо разрешительных документов и медицинского персонала, правоохранители обнаружили 145 незаконно удерживаемых людей из разных регионов Украины, документы, удостоверяющие их личность, компьютерную технику, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности этих учреждений, деньги, банковские карты, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.

Сейчас 14 человек, в том числе организатора и активных участников группировки задержали.

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Организованная группа похищала людей для лечения в реабилитационных центрах на Ривненщине, за нарушения применяли пытки, - ОГПУ 01
Организованная группа похищала людей для лечения в реабилитационных центрах на Ривненщине, за нарушения применяли пытки, - ОГПУ 02
Организованная группа похищала людей для лечения в реабилитационных центрах на Ривненщине, за нарушения применяли пытки, - ОГПУ 03

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Организованная группа похищала людей для лечения в реабилитационных центрах на Ривненщине, за нарушения применяли пытки, - ОГПУ 04
Организованная группа похищала людей для лечения в реабилитационных центрах на Ривненщине, за нарушения применяли пытки, - ОГПУ 05

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Автор: 

пытки (833) Ровно (529) Офис Генпрокурора (2466) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+12
Ай, молодцы, закрыли! А взамен что? Распустили наркоманов по домам?
Теперь они могут продолжить снимать серебряные сережки со своей 7-ми летней дочери и нести в ломбард?
А мать должна продолжить на ночь приматывать скотчем к руке мобильный телефон, чтоб он тоже не оказался в ломбарде?
Ломать и наказывать - научились! Когда что-то создавать научатся?
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20.05.2020 02:34
+11
Одобряете значит? Деятельность "реабилитаторов"? А если называть вещи своими именами, то подпольных концлагерей...
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20.05.2020 05:35
+11
Я так понимаю им можно было кого угодно"заказать подлечить",не обязательно наркома или синяка.Вот надоели вы жене,предположим,а она вас за 5тыс грн. сдала на месяц на перевоспитание.Вы кого защищаете,вы в своем уме?
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20.05.2020 05:39
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"ничего страшного в этих центрах не происходило"
ну да, кроме незаконного лишения свободы и пыток, а так ничего страшного, никто не умер. так-то на подвалах в Лугандоне тоже ничего страшного не происходит, ну бывает и умрет кто, но редко
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20.05.2020 09:22 Ответить
Чекатило осудили незаконно потому что Бухенвальд был.. Вот приблизительно такую же нелепицу и ты написал.
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20.05.2020 09:28 Ответить
"нєлєпіцу" тут ти пишеш, підтримуючи діяльність злочинної організації
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20.05.2020 09:33 Ответить
А как быть с майданом 2?Насчет злочиннои Организации,там все по закону?
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20.05.2020 13:54 Ответить
шта? потрудитесь выражаться яснее, сударь.
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20.05.2020 14:21 Ответить
https://www.facebook.com/zk.rivne/videos/334764037201952/
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20.05.2020 09:16 Ответить
Та за таке розстрілювати потрібно.
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20.05.2020 09:50 Ответить
так у вас в америке то и делают , что расстреливают! то неадекватный гражданин в школе постреляет, то на дискотеке! у себя порядок наведите, пупы земли!
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20.05.2020 10:25 Ответить
Вали отсюда, побируха кацапская.
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20.05.2020 11:21 Ответить
Ага и негры в штатах недоедают. Лет 35 назад такое слышал.
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20.05.2020 11:28 Ответить
Ми - пупи. Ви - піпи.
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28.05.2020 16:28 Ответить
Для них, вірніше для їх кураторів і будують зелені фашисти приватні камери зі всіма зручностями. Такі викрадення проводять для віджимання власності у незахищених громадян. Таке враження що лихі 90 повернулись.
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20.05.2020 10:22 Ответить
Государство может предложить альтернативу?
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20.05.2020 11:51 Ответить
альтернативу тюрьме для незаконного удержания и пыток алкоголиков? зачем? я не готов своими налогами финансировать подобную деятельность государства. За преступления - тюрьма, больным - лечение.
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20.05.2020 14:28 Ответить
вы тут разумничался в теме больше других

кроме ни к чему не обязывающей болтовни есть что по теме сказать?
терпеть не могу людей, которые сами не делают, другим не дают и не предлагают ничего взамен
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20.05.2020 14:47 Ответить
ну если вам не очевиден смысл того, о чем я говорю, это еще не значит, что я "разумничался", может поищите проблему в себе. А я говорю совершенно конкретные вещи - я осуждаю подобную преступную деятельность и выражаю гражданское несогласие с позицией отдельных форумчан, оправдывающих столь тяжкие преступления и пытающихся найти в такой явной уголовщине какую-то общественную полезность.
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20.05.2020 15:03 Ответить
1. Это не похищение людей. Это незаконная мед. практика.
2. Вы - трепло
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20.05.2020 15:04 Ответить
чушь собачья.
вы юрист? я да. и мне не составляет труда отличить похищение и незаконное удержание людей от незаконной медицинской практики.
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20.05.2020 15:11 Ответить
Кто сэтим ужасом наркозависимости не сталкивался, тот не поймет и комменты писать нечего!
У людей на Ровенщине был шанс, если не излечиться, так родным дать покой на время содержания!
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20.05.2020 13:10 Ответить
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