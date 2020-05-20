Организованная группа похищала людей для "лечения" в "реабилитационных центрах" на Ривненщине, за "нарушения" применяли пытки, - ОГПУ. ФОТОрепортаж
В Ривненской области сообщили о подозрении 21 человеку - по версии следствия, они похищали людей, держали их в неволе и пытали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, житель Ривне создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации. В ее состав привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых людей.
"Действуя в течение 2016-2020 годов в составе межрегиональной организованной группы, за денежное вознаграждение они похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых "лечебных центров" на территории Ривненской области и одного заведения в Тернопольской области", - отметили в пресс-службе.
Людей удерживали под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные люди периодически платили подозреваемым от 5 до 12 тысяч гривен в месяц. При этом за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства к удерживаемым применялись насильственные действия - помещение в "карцер", причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ и другие.
"19 мая 2020 года на основании постановлений следственного судьи правоохранители провели 27 обысков на территории Ривненской и Тернопольской областей, в частности в так называемых реабилитационных центрах, по адресам проживания людей, причастных к совершению указанных преступлений, в принадлежащих им транспортных средствах", - рассказали в прокуратуре.
Во время обысков в 6 "реабилитационных центрах", которые работали без каких-либо разрешительных документов и медицинского персонала, правоохранители обнаружили 145 незаконно удерживаемых людей из разных регионов Украины, документы, удостоверяющие их личность, компьютерную технику, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности этих учреждений, деньги, банковские карты, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.
Сейчас 14 человек, в том числе организатора и активных участников группировки задержали.
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ну да, кроме незаконного лишения свободы и пыток, а так ничего страшного, никто не умер. так-то на подвалах в Лугандоне тоже ничего страшного не происходит, ну бывает и умрет кто, но редко
кроме ни к чему не обязывающей болтовни есть что по теме сказать?
терпеть не могу людей, которые сами не делают, другим не дают и не предлагают ничего взамен
2. Вы - трепло
вы юрист? я да. и мне не составляет труда отличить похищение и незаконное удержание людей от незаконной медицинской практики.
У людей на Ровенщине был шанс, если не излечиться, так родным дать покой на время содержания!