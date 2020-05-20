Смягчение карантина: очередь на одной из остановок в Киеве растянулась на десятки метров. ФОТО
После смягчения карантина на одной из остановок общественного транспорта в Киеве образовалась огромная очередь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Facebook Александр Сава и выложил соответствующее фото.
По его словам, люди начали выстраиваться в очередт с 6:10 утра. Очередь растянулась на десятки метров.
"6:10 утра. Очередь на 30", - написал он.
Отметим, что большинство людей в масках, однако необходимая дистанция не соблюдается - люди стоят очень близко друг к другу.
Как сообщалось ранее, городская власть Киева готовится возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая.
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Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
Але де його взяти, правда ж ?
Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
А предлагать противное может только соевый порохобот.