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Смягчение карантина: очередь на одной из остановок в Киеве растянулась на десятки метров. ФОТО

После смягчения карантина на одной из остановок общественного транспорта в Киеве образовалась огромная очередь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Facebook Александр Сава‎ и выложил соответствующее фото.

По его словам, люди начали выстраиваться в очередт с 6:10 утра. Очередь растянулась на десятки метров. 

"6:10 утра. Очередь на 30", - написал он.

Смягчение карантина: очередь на одной из остановок в Киеве растянулась на десятки метров 01
Фото: Сава/Facebook

Отметим, что большинство людей в масках, однако необходимая дистанция не соблюдается - люди стоят очень близко друг к другу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы. ФОТО

Как сообщалось ранее, городская власть Киева готовится возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая.

Киев (25516) очередь (250) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+18
Зробили це разом!!
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20.05.2020 10:47
+12
Або заразяться в транспорті, або в черзі.
Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
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20.05.2020 10:48
+8
Діджіталізація,карочє..
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20.05.2020 10:52
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Правила форума Совет форумчан
Зробили це разом!!
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20.05.2020 10:47 Ответить
Або заразяться в транспорті, або в черзі.
Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
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20.05.2020 10:48 Ответить
Або влада має значно збільшити кількість транспорту.
Але де його взяти, правда ж ?
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20.05.2020 10:49 Ответить
Діджіталізація,карочє..
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20.05.2020 10:52 Ответить
зато хоть не порошенко )))
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20.05.2020 10:53 Ответить
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
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20.05.2020 10:56 Ответить
Гы-гы-гы. Я об этом талдычу уже два месяца, за что имею оскорбления от дебилов, типо, они привыкли ходить на 9 и будут ходить на 9.
А предлагать противное может только соевый порохобот.
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20.05.2020 11:03 Ответить
Умрут они своей смертью или от Ковид 19, приедут на работу на Бентли или пешком или удавятся в транспорте? Какая разница!?
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20.05.2020 10:57 Ответить
Ощущается явно нервозное недоверие членов общества друг к другу: если в очереди на автобус сделать дистанцію между людьми немножко больше, обязательно появиться сволочь, которая с криком "мне только спросить!!!" воспользуется прорехой в обороне и займёт лучшее место у окна...
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20.05.2020 11:00 Ответить
это Вова )))
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20.05.2020 11:03 Ответить
дахусим, как говорил адмирал Ямамото
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20.05.2020 11:05 Ответить
очередное дно
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20.05.2020 11:13 Ответить
Більше пекла. Транспорт для того і призначений щоб перевозити пасажирів при пандемії чи без. Яка в дупі різниця між транспортом і такими чергам? Для вірусолога ніякої. Тому потрібно пристосовувати транспорт під пандемію, а не знищувати інфраструктуру міста. Навпаки, максимально задіяти транспорт, при цьому розвести графік роботи підприємств в часі щоб не було флуктуацій, максимально відкрити вікна і двері на станціях метро, обладнати вагони засобами дезінфекції кварцовими лампами чи хімічними засобами. Тобто, вчитись не тупо сидіти в ізоляції, а вчитись жити і отримувати досвід при пандемії, щоб не зупиняти, ні транспорт, ні метро, тому що це не перша і не остання пандемія, враховуючи плани міжнародних корпорацій мати прибуток чи політичний зиск від штучно створених вірусів і пандемій.
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20.05.2020 11:30 Ответить
Картина маслом Барановирусные в стойле. Приплыли.
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20.05.2020 11:33 Ответить
Шпроти -- це не про дистанцію, а про мізки...
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20.05.2020 21:56 Ответить
Это же Троещина! Детка!
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21.05.2020 09:17 Ответить
 
 