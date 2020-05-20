Смягчение карантина: очередь на одной из остановок в Киеве растянулась на десятки метров. ФОТО

После смягчения карантина на одной из остановок общественного транспорта в Киеве образовалась огромная очередь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Facebook ‎Александр Сава‎ и выложил соответствующее фото.

По его словам, люди начали выстраиваться в очередт с 6:10 утра. Очередь растянулась на десятки метров.

"6:10 утра. Очередь на 30", - написал он.



Фото: Сава/Facebook

Отметим, что большинство людей в масках, однако необходимая дистанция не соблюдается - люди стоят очень близко друг к другу.

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Как сообщалось ранее, городская власть Киева готовится возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая.