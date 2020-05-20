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Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Алексеевка Никопольского района обрушилась секция моста. В результате ЧП в воду упала фура, которая по нему проезжала в этот момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наше Місто".

На данный момент подробности обрушения неизвестны.

Прямо сейчас местные жители пытаются попасть в кабину, чтобы помочь водителю грузовика. О его состоянии тоже пока нет информации.

Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой 01

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Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой 02

Как позже сообщили в пресс-службе МВД, во время движения грузового автомобиля "Iveco" автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.

По прибытию к месту происшествия, спасателями было установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой 03

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района. Причины разрушения моста устанавливаются.

Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой 04

Фото: Наше місто

мост (1027) обрушение (179) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+33
А Зеля как раз только вот про мосты рассказал...Совпадение? Или так не думать???)))
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20.05.2020 11:21
+19
По такому мосту не повинні їздити фури. Або водій знак проігнорував знак, або дорожники болт забили на попередження водіїв.
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20.05.2020 11:25
+18
Судя по замызганому тенту,ферросплавы с НЗФ пер на Одессу.с перегрузом естественно,они ж не лохи.
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20.05.2020 11:35
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Правила форума Совет форумчан
А Зеля как раз только вот про мосты рассказал...Совпадение? Или так не думать???)))
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20.05.2020 11:21 Ответить
ОТО ж !!!!

где не проедет - пожары и наводнения.
я так думаю, что и КОРОНАВИРУС может быть через него
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20.05.2020 13:32 Ответить
******* бідова ще та. Нєлохсорокдва, як води напитись - бідован рідкосний. Не даремно ж воїн посвідчення кинув долі.
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20.05.2020 19:08 Ответить
а в фуре шо, 25 танков везли?
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20.05.2020 11:23 Ответить
Судя по замызганому тенту,ферросплавы с НЗФ пер на Одессу.с перегрузом естественно,они ж не лохи.
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20.05.2020 11:35 Ответить
ферросплавы автотрансортом в Одессу не возят, не надо херню писать
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20.05.2020 11:50 Ответить
Что то похожее! Ну во всяком случае,когда такая фура проезжает мимо моего дома...то она так лупит своими колёсами об асфальт-что у меня подпрыгивает кровать!!!
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20.05.2020 12:04 Ответить
Ну - в деяких випадках досить зручно!
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20.05.2020 20:33 Ответить
та не. водила двери открывать не хочет, бо в кабине сильно воняет.
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20.05.2020 11:30 Ответить
"На данный момент подробности обрушения неизвестны. Источник: https://censor.net/p3196708" - тупо сгнила ферма пролёта!!
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20.05.2020 11:24 Ответить
По фоткам этот мост явно не для тяжело груженных фур. А тем более не для перегруженных. Жалко знак ограничения не сфоткал никто.
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20.05.2020 12:57 Ответить
не маловажен факт не только самой техники, но и эксплуатации мостового сооружения, оно построено по всей видимости очень давно, как не была бы хороша мостовая сталь, но коррозийную защиту бетона и металла никто не отменял, тем более, что мост фактически лежит на воде.
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20.05.2020 13:10 Ответить
И это тоже. Это дорога Бетислав-Марьянское-Никополь. Там точно стоит знак ограничения по весу, просто уже не помню какой. Тяжелые фуры идут через Кривой Рог.
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20.05.2020 13:44 Ответить
советские мосты-20,изредка30тон!!!! фура минимум-40,иногда60тонн......................
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20.05.2020 17:25 Ответить
А весы в 80 тонн !!! зашкаливают, не хотите? Это на Нибулоновских зерновозах
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20.05.2020 18:34 Ответить
Рекорд был за 90, вроде.
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20.05.2020 19:26 Ответить
Це давно вже було.
Новий рекорд - https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989 24.06.2019 - 202 тони !
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20.05.2020 20:36 Ответить
А толоку з того? У нас тут, під Миколаєвом, є понтонний місток; так, для легкових, та бусів (знаки стоять). Так нахаби зерновозні через нього тулять аж бігом. Як результат, топлять і пантон, і самих себе - бо ідіоти, а від цього ліків немає.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820380-u-mikolayivskiy-oblasti-cherez-rukh-vantazhivok-chastkovo-zatonuv-pontonniy-mist Раз .
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-mykolaivskii-oblasti-vantazhivka-man-**********-pontonnyi-mist-cherez-richku-inhul-410445.html Два .
https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevom-pogruzilsya-vodu-pontonnyy-most-1490686377.html Три .
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20.05.2020 19:22 Ответить
Да Вадотурский вообще ох...ий парень
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20.05.2020 19:26 Ответить
У Вадатурського якраз порядок у всьому. А ось Прометей Агро, нахаби рідчайші.
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21.05.2020 08:42 Ответить
А підкажіть-но мені - багато ще є країн, в яких використовуються понтонні мости?
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20.05.2020 20:39 Ответить
Один фермер вирішив для себе побудувати невеличкий міст, так приїхали ОРГАНИ і усе арештували.
Снігурівський район, Миколаївська обл., якщо що.
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21.05.2020 09:56 Ответить
Когда последний раз его красили?
Может, уже нужно было обновить перила?
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20.05.2020 11:25 Ответить
На рахунок фарбування, та оновлення, реставрації металоконструкцій - слід чекати падіння високовольток та порушення башт.
Три роки назад, в травні, в мене біля гаража упав провід 33000-ної лінії. Благо, нікого під ним не було. Я коли зрання приїхав, був просто реально шокований, бо мав затриматись тоді, але не зрослось. Перегнив болт кріплення кніци підвісу лінії. Провід відірвався і достав швелера одного з гаражів. Відгорів і впав долі. Поплавив ЗБ плиту, та просіку в траві зробив.
Ось, фото того.
https://d.radikal.ru/d22/2005/5b/69007ecea5a5.jpg Раз
https://c.radikal.ru/c20/2005/cd/0***********.jpg два
https://a.radikal.ru/a10/2005/65/d8ab55053f5a.jpg три
https://d.radikal.ru/d37/2005/85/cf265019df5a.jpg чотири
https://b.radikal.ru/b23/2005/df/37aae249c48d.jpg п'ять
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20.05.2020 19:33 Ответить
Мост устал...
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20.05.2020 11:25 Ответить
Зеля - черная метка Украине
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20.05.2020 11:25 Ответить
По такому мосту не повинні їздити фури. Або водій знак проігнорував знак, або дорожники болт забили на попередження водіїв.
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20.05.2020 11:25 Ответить
Водители болт забили. Часто сталкиваюсь с этим в дороге. Особенно фуры "Нибулона".
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20.05.2020 13:46 Ответить
так тож Нибулон.зерновозы тоже весовой контроль не трогает.
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20.05.2020 18:00 Ответить
да он просто сгнил, так же как и
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20.05.2020 11:31 Ответить
У воділи мабуть так штани смердять, що з кабіни вилазити боїться.
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20.05.2020 11:32 Ответить
может он единственньій противовес - вьілезет и фура уйдет под мост.
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20.05.2020 15:15 Ответить
На вьезде на мост стоит знак 25т. Кто-то верит, что там меньше 25 т в кузове? Там десятки таких фур в день многие годы на Херсон-Николаев-Одессу и не только с металлом...
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20.05.2020 11:35 Ответить
Я думаю если бы в фуре было груза хотя бы до 20 тонн то тент разорвало бы как Тузик тряпку.
Мост сгнил как и почти всё что сейчас стоит.
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20.05.2020 11:37 Ответить
Внимательно посмотрите предпоследнее фото, где открыт тент у кабины. Прекрасно виден листовой металл...
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20.05.2020 12:02 Ответить
То швелер 16, або балка.
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20.05.2020 15:04 Ответить
это обычная доска.
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20.05.2020 18:07 Ответить
фура порожняя была
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20.05.2020 11:47 Ответить
Внимательно посмотрите предпоследнее фото, где открыт тент у кабины. Прекрасно виден листовой металл...
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20.05.2020 12:03 Ответить
Там прекрасно видно что фура пустая. А то, что вам мерещится листовым металлом - ребро кровли фургона, снизу которого виден жёлтый тент. И если бы у вас были мозги, вы бы понимали, что металл не возят на тентованых фурах, его грузят кран-балкой на открытый кузов.
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20.05.2020 13:12 Ответить
Если бы кроме мозгов у вас, вы бы хоть раз в своей жизни ездили по трассе то увидели массу тентованых фур перевозящих листовое железо. Грузится оно туда легко, ибо конструкционно у всех полуприцепов ребра жесткости под тент сдвигаются к кабине...
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20.05.2020 13:31 Ответить
Нет там железа, глаза разуйте, несмотря на бредовую теорию перевозки металла в крытых тентах.Вы ещё не видели какие психи берут водил, когда им предлагают сдвигать - раздвигать тент.
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20.05.2020 13:43 Ответить
- Что случилось с мостом?
- Он разрушился.
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20.05.2020 11:35 Ответить
Одна секция утонула.
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20.05.2020 11:46 Ответить
Вот так и едь по нашим мостам, чисто лоторея или обвалиться или нет.
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20.05.2020 11:44 Ответить
Если у тебя вес сто тонн, то это даже не лотерея.
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20.05.2020 18:28 Ответить
Все как в европе😂😂😂
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20.05.2020 11:54 Ответить
Тут Зеленський грозився що всі дороги поремонтували... Ну ну...
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20.05.2020 11:59 Ответить
Декоммунізація продовжується...
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20.05.2020 12:16 Ответить
які ви злиє люди, чому тут посміхатися?
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20.05.2020 13:11 Ответить
Порохоботы это вам знак сверху ...
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20.05.2020 13:19 Ответить
кстати это отличная идея для "самоконтроля" - самопадающие мосты при превышении допустимой нагрузки. народ моментально станет исключительно культурно смотреть на знаки и реально взвешивать грузы. и тротуары тоже нужно делать "навесные", только для людей. - все что больше 200 кг должно автоматически проваливаться.
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20.05.2020 13:39 Ответить
Це порохоботи зробили! Поки найзеленіший лідер відволікся на пресконференцію вони звалили моста.
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20.05.2020 14:12 Ответить
Игнорирование зелёной падалью весового контроля - приводит к уничтожению ВСЕХ дорог и мостов в Украине!!! Дороги они строят!!! Деньги в асфальт закатывают! ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ??? Хоть один? В правительстве банда ублюдков - малороссов. Одна показуха и хи-хи... Толпе захотелось по приколу? И чего не ржете? Это же классно - едешь по мосту, и бац - уже никто никуда не едет... прикольно же! Да, зебилы?! Вы это сделали вместе.
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20.05.2020 14:37 Ответить
А при мальдивской свине было лучше? При нём везде контролировали вес, а пришёл клоун и всё отменил? Как вы уже задрали. Да, порошкососы, вы это сделали вместе - привели к власти создателя партии регионов, надругавшись над памятью Небесной сотни.
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20.05.2020 18:27 Ответить
ну у нас ( Днепр ) иногда работают , и площадки есть , сейчас на полтавской в Партизанском
на блоке водил иногда нагибают
а данный мост свиньи подрыли ( много свиней ) , с фермы ушли и напакостили
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20.05.2020 19:04 Ответить
мост сам собой декомунизировался.кстати фура с львовскими номерами
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20.05.2020 14:42 Ответить
.....легковушке какой то ПОВЕЗЛО !!!! а то б УТОПЛИ на.... !!!!
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20.05.2020 15:51 Ответить
Зебилы кладут кирпичами от собственной несостоятельности.Понимают,что зеленая макака,которую они выбрали-обосралась по всем "фронтам"
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21.05.2020 10:50 Ответить
Це велика прикмета - в хвилини виступу гаранта валиться міст. Совпадєніє?
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20.05.2020 15:57 Ответить
Ничего хорошего в этом нет. Лучше бы мост через Лену рухнул целиком.
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20.05.2020 16:42 Ответить
сомневаюсь я шо фура была груженая.груз бы утащил ту фуру на раз два.
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20.05.2020 18:10 Ответить
Добрые у нас люди. Я бы эту фуру вместе с водятлом в воду столкнул. Задолбали. Мало того что дороги убивают перегрузом, так теперь и до мостов добрались. Конечно, если в той фуре может быть сто тонн.
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20.05.2020 18:25 Ответить
офигеть - вы посмотрите на тот мостик - он пешеходный, еще и уставший! там максимум легковушки должны ходить! даже у пустой фуры не было шансов!
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20.05.2020 18:40 Ответить
Бедная, бедная фура! Пусть водитель расскажет сколько дорог он и его коллеги убили, катаясь с перегрузом в 2 раза.
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20.05.2020 20:00 Ответить
По прибытию к месту происшествия, спасателями было установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.Источник: https://censor.net/p3196708
Это для поржать или кудой ?
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20.05.2020 22:01 Ответить
Memento море.
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20.05.2020 22:53 Ответить
Бутусов, ты вообще уже ******** с такими заголовками...и сюда уже приплел Зеленского. Это просто ******, дно пробито...
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21.05.2020 06:35 Ответить
так мост рухнул акурат к прямой рєчі прєЗє!дєнта о запланірованном масштабном строітєльствє множества мостов по Україні
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21.05.2020 09:02 Ответить
і вся страна (ну хто смотрєл пресс-конфірєнцію к годовщінє Зє!правлєнія) увідєлі етот позор он-лайн
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21.05.2020 09:03 Ответить
дорога ложка к обєду, а етот рухнувшій мост впору к Зє!прожектам построєнія "многа тисяч мостофф"
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21.05.2020 09:00 Ответить
Это знак зебилу)
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21.05.2020 10:49 Ответить
Ще один "уставший" міст
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21.05.2020 11:02 Ответить
Спецэффекты квартала!...
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21.05.2020 11:56 Ответить
Вова Воха за твои красивые обещанные слова не только дорог нету ещё и мосты падают.
И это на Днепропетровщине . И не нужно водителя осуждать за перегруз этот камышовый мост латали лопатами с верху и знали о проблемах но было всё пох....
Скоро и дамбу прорвёт .... с девизом пох....
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21.05.2020 13:00 Ответить
 
 