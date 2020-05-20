Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В с. Алексеевка Никопольского района обрушилась секция моста. В результате ЧП в воду упала фура, которая по нему проезжала в этот момент.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наше Місто".
На данный момент подробности обрушения неизвестны.
Прямо сейчас местные жители пытаются попасть в кабину, чтобы помочь водителю грузовика. О его состоянии тоже пока нет информации.
Как позже сообщили в пресс-службе МВД, во время движения грузового автомобиля "Iveco" автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.
По прибытию к месту происшествия, спасателями было установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района. Причины разрушения моста устанавливаются.
Фото: Наше місто
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где не проедет - пожары и наводнения.
я так думаю, что и КОРОНАВИРУС может быть через него
Новий рекорд - https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989 24.06.2019 - 202 тони !
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820380-u-mikolayivskiy-oblasti-cherez-rukh-vantazhivok-chastkovo-zatonuv-pontonniy-mist Раз .
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-mykolaivskii-oblasti-vantazhivka-man-**********-pontonnyi-mist-cherez-richku-inhul-410445.html Два .
https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevom-pogruzilsya-vodu-pontonnyy-most-1490686377.html Три .
Снігурівський район, Миколаївська обл., якщо що.
Может, уже нужно было обновить перила?
Три роки назад, в травні, в мене біля гаража упав провід 33000-ної лінії. Благо, нікого під ним не було. Я коли зрання приїхав, був просто реально шокований, бо мав затриматись тоді, але не зрослось. Перегнив болт кріплення кніци підвісу лінії. Провід відірвався і достав швелера одного з гаражів. Відгорів і впав долі. Поплавив ЗБ плиту, та просіку в траві зробив.
Ось, фото того.
https://d.radikal.ru/d22/2005/5b/69007ecea5a5.jpg Раз
https://c.radikal.ru/c20/2005/cd/0***********.jpg два
https://a.radikal.ru/a10/2005/65/d8ab55053f5a.jpg три
https://d.radikal.ru/d37/2005/85/cf265019df5a.jpg чотири
https://b.radikal.ru/b23/2005/df/37aae249c48d.jpg п'ять
Мост сгнил как и почти всё что сейчас стоит.
- Он разрушился.
на блоке водил иногда нагибают
а данный мост свиньи подрыли ( много свиней ) , с фермы ушли и напакостили
Это для поржать или кудой ?
И это на Днепропетровщине . И не нужно водителя осуждать за перегруз этот камышовый мост латали лопатами с верху и знали о проблемах но было всё пох....
Скоро и дамбу прорвёт .... с девизом пох....