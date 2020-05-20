Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Алексеевка Никопольского района обрушилась секция моста. В результате ЧП в воду упала фура, которая по нему проезжала в этот момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наше Місто".

На данный момент подробности обрушения неизвестны.

Прямо сейчас местные жители пытаются попасть в кабину, чтобы помочь водителю грузовика. О его состоянии тоже пока нет информации.

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Как позже сообщили в пресс-службе МВД, во время движения грузового автомобиля "Iveco" автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.

По прибытию к месту происшествия, спасателями было установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района. Причины разрушения моста устанавливаются.

Фото: Наше місто