Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция. ФОТОрепортаж

На Кировоградщине полиция задержала сельского голову за вымогательство 14 000 долларов США взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали коррупционную деятельность председателя сельсовета в Новгородковском районе. Чиновник организовал "схему", по которой земельные вопросы можно было решить только при условии уплаты определенного "вклада".

Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 га чиновник требовал 14 000 долларов США неправомерной выгоды.

Сегодня, 20 мая, оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали сельского голову после получения первой части определенной им суммы - 7000 долларов США.

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С места задержания полицейские изъяли средства, а также решения сессии сельского совета о выделении земельных участков.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.



Фото: сайт полиции