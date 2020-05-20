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Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция. ФОТОрепортаж

На Кировоградщине полиция задержала сельского голову за вымогательство 14 000 долларов США взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали коррупционную деятельность председателя сельсовета в Новгородковском районе. Чиновник организовал "схему", по которой земельные вопросы можно было решить только при условии уплаты определенного "вклада".

Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 га чиновник требовал 14 000 долларов США неправомерной выгоды.

Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция 01

Сегодня, 20 мая, оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали сельского голову после получения первой части определенной им суммы - 7000 долларов США.

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С места задержания полицейские изъяли средства, а также решения сессии сельского совета о выделении земельных участков.

Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция 02

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция 03
Фото: сайт полиции

взятка (6158) задержание (6675) земля (1947) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Кировоградская область (630)


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Не по должности взял, это взятка главы громады.
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20.05.2020 14:04 Ответить
Без постоянного государственного террора украинские чиновники быстро превращаются в свиней.
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20.05.2020 14:14 Ответить
Председатель сельсовета на 7-й год реформ - это конечно хорошо, но когда стратегически будем переходить к мерам городов, типа Одессы,Харькова,Львова? Там очень нужна стратегическая чистка от криминального мусора, ну а потом уже и к столице-матушке
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20.05.2020 14:15 Ответить
Главу сельсовета на Кировоградщине пристрелили за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов.Такие заголовки мне и людям больше нравятся.😠
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20.05.2020 14:44 Ответить
Справжня європейська країна, яка варта членства в єс по усім показникам😂😂😂
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20.05.2020 14:53 Ответить
Короновірус вдарив по мізкам голові який став відразу твариною.
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20.05.2020 14:56 Ответить
 
 