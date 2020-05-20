Террористы "ДНР" хотят "украсить" фасады домов Сталиным и советскими маршалами. ФОТО

Террористическая группировка "ДНР" разместит на домах баннера с портретом советского диктатора Иосифа Сталина и маршалами Красной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Новости Донбасса" со ссылкой на "депутата ДНР" Владислава Бердичевского.



Он отметил, что эти баннеры передала федерация бокса России. Там уверены, что они символизируют День победы.



Количество баннеров и города, в которых они будут размещены, Бердичевский не указал.



Он публиковал фотографии с двумя баннерами. На одном из них изображен Сталин, на другом - советские маршалы и солдаты Красной армии, которые участвовали во Второй мировой войне.





Смотрите также: 40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин разрешил использовать в отношении Донецка его предыдущее название "Сталино" в период празднования Дня победы.