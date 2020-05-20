РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Фото
6 759 26

Террористы "ДНР" хотят "украсить" фасады домов Сталиным и советскими маршалами. ФОТО

Террористическая группировка "ДНР" разместит на домах баннера с портретом советского диктатора Иосифа Сталина и маршалами Красной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Новости Донбасса" со ссылкой на "депутата ДНР" Владислава Бердичевского.

Он отметил, что эти баннеры передала федерация бокса России. Там уверены, что они символизируют День победы.

Количество баннеров и города, в которых они будут размещены, Бердичевский не указал.

Он публиковал фотографии с двумя баннерами. На одном из них изображен Сталин, на другом - советские маршалы и солдаты Красной армии, которые участвовали во Второй мировой войне.

Террористы ДНР хотят украсить фасады домов Сталиным и советскими маршалами 01
Террористы ДНР хотят украсить фасады домов Сталиным и советскими маршалами 02

Смотрите также: 40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин разрешил использовать в отношении Донецка его предыдущее название "Сталино" в период празднования Дня победы.

Красная армия (23) Сталин Иосиф (566) Донецкая область (9636)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Турки устроили беспощадное и публичное унижение пуйла и его оружия в Ливии.
Только за последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
За сегодня на утро, было уничтожено сразу 4 русских «Панцирей» в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Кроме того,турецкими дронами была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .

Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Москва совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:02
+17
К осенним выборам готовятся. Да Владимир Александрович?
показать весь комментарий
20.05.2020 15:56
+13
как хорошо,что Украина больше не есть колония империи зла *********!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А поруч повісити портрети путіна і Зе.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:56 Ответить
краще - просто повісити..
показать весь комментарий
20.05.2020 16:18 Ответить
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 6503
показать весь комментарий
20.05.2020 17:17 Ответить
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 7968
показать весь комментарий
20.05.2020 17:17 Ответить
И Усика с Ломаченком и Гундяем, ну вот прям что б все больные раком мозга на портретах были...
показать весь комментарий
20.05.2020 16:43 Ответить
Наздоровля! (с)
показать весь комментарий
20.05.2020 15:56 Ответить
К осенним выборам готовятся. Да Владимир Александрович?
показать весь комментарий
20.05.2020 15:56 Ответить
Лепрозорий
показать весь комментарий
20.05.2020 15:58 Ответить
территория победившего НКВД
показать весь комментарий
20.05.2020 16:26 Ответить
Турки устроили беспощадное и публичное унижение пуйла и его оружия в Ливии.
Только за последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
За сегодня на утро, было уничтожено сразу 4 русских «Панцирей» в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Кроме того,турецкими дронами была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .

Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Москва совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:02 Ответить
Туреччина воювала з росією більше 350 років. Прийде час і Туреччина допоможе ліквідовувати цю недоімперію!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:23 Ответить
предали Моторылу и Киви ?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:03 Ответить
как хорошо,что Украина больше не есть колония империи зла *********!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:08 Ответить
Украина в последний год поменяла направление дрейфа от Европы обратно в рашку
показать весь комментарий
20.05.2020 16:25 Ответить
Ну да , ну да ....
показать весь комментарий
20.05.2020 16:36 Ответить
Не зарекайтесь, с ссанычем возвращаемся туда семимильными шагами
показать весь комментарий
20.05.2020 17:15 Ответить
Да хоть покемонами и телепузиками.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:21 Ответить
Пох.. ! Мы должны этих дятлов реинтегрировать ?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:31 Ответить
Для зеленского это наши люди.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:32 Ответить
Загадят дома, а нам потом отмывай
показать весь комментарий
20.05.2020 16:48 Ответить
Террористы украшают дома изображениями террористов - это закономерно!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:54 Ответить
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 6138
показать весь комментарий
20.05.2020 17:19 Ответить
хай розвішають, буде в що поціліти з гармат та дронів
показать весь комментарий
20.05.2020 20:07 Ответить
И то правда мишени для пристрелки,если конечно на их штабах а не на жилых домах простых людей хотя и ватных.
показать весь комментарий
20.05.2020 23:20 Ответить
Содомиты.
показать весь комментарий
21.05.2020 00:10 Ответить
 
 