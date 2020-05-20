Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж
Вчера в Киеве неизвестные подожгли автомобиль начальницы отдела экономики и финансов АО "Объединенная горно-химическая компания" Елены Кириченко.
Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
По данным источника, поджог может быть связан с началом выполнения решений нового, назначенного в апреле ФГИ руководстсва ОГХК, вопреки позиции старого менеджмента, который связывали с интересами олигархов Фирташа и Мартыненко. Близкий к Мартыненко директор Журило возглавлял предприятие несколько лет.
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+8 Ali Hasan
показать весь комментарий20.05.2020 16:48
+7 Ali Hasan
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+7 Helen Smith #470475
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В стране ни экономики , ни финансов , а вот начальников как собак нерезанных ...
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
Афера с землей Украине сильно в минус вошла. Хоть села и подыхали потихоньку, но теперь процесс точно ускорится.
а, сейчас, в "период честности" в бюджете дыра в 300 млрд?
Другий - Ющенко.
Третій - Кравчук.
Четвертий - Кучма.
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