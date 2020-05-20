Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Вчера в Киеве неизвестные подожгли автомобиль начальницы отдела экономики и финансов АО "Объединенная горно-химическая компания" Елены Кириченко.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

По данным источника, поджог может быть связан с началом выполнения решений нового, назначенного в апреле ФГИ руководстсва ОГХК, вопреки позиции старого менеджмента, который связывали с интересами олигархов Фирташа и Мартыненко. Близкий к Мартыненко директор Журило возглавлял предприятие несколько лет.

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