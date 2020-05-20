РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8976 посетителей онлайн
Новости Фото
15 709 22

Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Вчера в Киеве неизвестные подожгли автомобиль начальницы отдела экономики и финансов АО "Объединенная горно-химическая компания" Елены Кириченко.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

По данным источника, поджог может быть связан с началом выполнения решений нового, назначенного в апреле ФГИ руководстсва ОГХК, вопреки позиции старого менеджмента, который связывали с интересами олигархов Фирташа и Мартыненко. Близкий к Мартыненко директор Журило возглавлял предприятие несколько лет.

Читайте также: Глава ФГИ Сенниченко: Была попытка рейдерского захвата "ОГХК". Это флагман большой приватизации. На него 16 потенциальных покупателей

Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль 01
Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль 02
Начальнице отдела экономики и финансов ОГХК Кириченко сожгли автомобиль 03

Мартыненко (443) поджог (1071) Фирташ Дмитрий (1057) ОГХК (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Нічого дивного, якщо ви проголосували за Зе. Маєте те, що обрали!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:48
+7
А пам'ятаєте як 95 квартал співав пісню про будинок, який палав? Можна і в цьому випадку ще раз заспівати!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:47
+7
я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фирташ ещё та старая крыса!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:30 Ответить
Может не потому, что она "начальница ОГКХ", а потому что она заколебала всех парковаться как зыбилка?
показать весь комментарий
21.05.2020 11:01 Ответить
ЗеГниды обещали дешёвую растаможку ....
показать весь комментарий
20.05.2020 16:32 Ответить
мабуть внєдарожніка захтіла.. на такому старому кориті соромно було їздити с такою посадою
показать весь комментарий
20.05.2020 16:33 Ответить
Та нормально всё. Могли ж и саму...
показать весь комментарий
20.05.2020 16:36 Ответить
Странно .
В стране ни экономики , ни финансов , а вот начальников как собак нерезанных ...
показать весь комментарий
20.05.2020 16:41 Ответить
Нічого дивного, якщо ви проголосували за Зе. Маєте те, що обрали!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:48 Ответить
А пам'ятаєте як 95 квартал співав пісню про будинок, який палав? Можна і в цьому випадку ще раз заспівати!
показать весь комментарий
20.05.2020 16:47 Ответить
хор верёвки спивав! де эти херои рта?
показать весь комментарий
21.05.2020 11:02 Ответить
интересно, что может нарыть новый начальник отдела экономики и финансов, если ее пытаются запугать?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:52 Ответить
Вы так не чего и не поняли Получит она страховку за корыто и купит нормальный лексус
показать весь комментарий
20.05.2020 17:02 Ответить
я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:02 Ответить
И бесконечного вранья .
показать весь комментарий
20.05.2020 19:27 Ответить
Да. Но как теперь не крути все равно получается что барыга был куда меньшим злом чем зеленый дегенерат.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:28 Ответить
На финише подсчитаем кто больше вреда нанес.
Афера с землей Украине сильно в минус вошла. Хоть села и подыхали потихоньку, но теперь процесс точно ускорится.
показать весь комментарий
21.05.2020 22:45 Ответить
Вся надежда на консерватизм присущий селянам... А там глядишь от самого ЗЕ, его "реформ" и его "каманды" останутся рожки да ножки.
показать весь комментарий
21.05.2020 23:43 Ответить
Всьо. Вже нема ніякого села. Тепер будуть кібуци
показать весь комментарий
22.05.2020 00:00 Ответить
почему в "периоде коррупции и воровства" хватало бабла для разных фондов,

а, сейчас, в "период честности" в бюджете дыра в 300 млрд?
показать весь комментарий
21.05.2020 11:04 Ответить
Должны были заправить. Но нет! Взяли, и сожгли. Странно...
показать весь комментарий
20.05.2020 23:31 Ответить
Э то не эту ли компанию пытались втихую продать подешёвке?
показать весь комментарий
21.05.2020 11:29 Ответить
Порошенко - найкращий президент.
Другий - Ющенко.
Третій - Кравчук.
Четвертий - Кучма.

Інші 2 були лайном
показать весь комментарий
22.05.2020 00:02 Ответить
 
 