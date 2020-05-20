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Новости Фото Операция Объединенных сил
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СБУ расследует факт минирования наемниками РФ тропы возле трассы у поселка на Луганщине. ФОТО

Служба безопасности Украины расследует факт минирования наемниками "ЛНР" участков вблизи линии разграничения неподалеку от поселка Желобок в Попаснянском районе на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, опасную зону площадью 50 квадратных метров обнаружили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил. Во время ее осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр. С места происшествия изъяты 157 противопехотных мин ПМН-2.

По предварительной информации, средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований во время боевых действий на востоке Украины.

Действия террористов создали смертельно опасную зону рядом с автомобильной трассой и приусадебными участками местных жителей.

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В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (приготовление к террористическому акту) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и причастных лиц.

Процессуальные действия проводились совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины, военнослужащими ООС и Национальной полицией.

СБУ расследует факт минирования наемниками РФ тропы возле трассы у поселка на Луганщине 01
СБУ расследует факт минирования наемниками РФ тропы возле трассы у поселка на Луганщине 02

Также читайте: "Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования", - Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин

Автор: 

минирование (1446) СБУ (19893) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+7
Следственный эксперимент с участием сивухи и гордона будет ?
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20.05.2020 21:12
+6
Сепаров, которых требует паРаша выпускать при обмене такими тропами!!! на пользу Украине!!!
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20.05.2020 21:28
+5
Зачем снимали мины? Пускай бы Сивохо с тамженашимилюдьми сами ногами разминировали
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20.05.2020 21:12
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Следственный эксперимент с участием сивухи и гордона будет ?
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20.05.2020 21:12 Ответить
сивуха - это смага хреновая? Ну а гондон оно не оспаривается..
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20.05.2020 22:31 Ответить
Зачем снимали мины? Пускай бы Сивохо с тамженашимилюдьми сами ногами разминировали
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20.05.2020 21:12 Ответить
Ну так по этой тропе отправить их в Донецк еще раз цветы возложить , к дню кацапского маразма.
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20.05.2020 22:23 Ответить
Откуда могли взяться мины если Сивохо и Мертвечук с Бойком говорят что тамженашилюди хотят мира и они просто хатели пагаварить
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20.05.2020 21:13 Ответить
Ну да их люди , те кто не имеют своего государства.
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20.05.2020 21:26 Ответить
Хай лучше расследуют кто эту тропу протоптал и кто обилечивал топтунов ?
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20.05.2020 21:16 Ответить
Одни служат стране,другие коммерцией занимаются в годы войны....https://journalist.today/rabotnika-sbu-pojmali-na-vzjatke-v-2-tys-dollarov-i-10-tonn-zerna/ Работника СБУ поймали на взятке в 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна
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20.05.2020 21:24 Ответить
Сепаров, которых требует паРаша выпускать при обмене такими тропами!!! на пользу Украине!!!
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20.05.2020 21:28 Ответить
И пускай каждый за собой борону тащит
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20.05.2020 21:36 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3028394-rosia-perekinula-na-donbas-tri-vagoni-z-************-i-tanki-rozvidka.html%3Ffbclid%3DIwAR3-xscr6tjcX34z7X78-l7-J9oaSUv46ckt4XHxYBNY_V6A-pb67PZ-rdg&h=AT0U311FexKFbIhmpHu5BUB6LwWDNuohrl8YHP_VT6gHPsczUyRCkidVqxMWKKaKSKkEFUHms9mGIAMpBRtQYBnNArZsqS44i7_8FHGrjmI3QC_fJ5km-ihWPVY2gdxH-Cs&__tn__=H-y-R&c[0]=AT08I1SX88HI4YSkwD2fhybFtwEIhuB7L5l5OFKOV8HzdwCkhD_bFE-2t6v-dSX8VmdXXnmPjmKaF20KlesmeB2yk0Pcf17fFjAwtb3JZbvMOTe4W1vMEArca9yL5qIfTJPL1Xnv9XkNngLr3_Umqq0RBu6TwE7xYIq9XAWCNMTPGpgkETJk8Q85I8jCANC6n2zdK0Zin0zghKzBLP5j СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині - Цензор.НЕТ 4768 СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині - Цензор.НЕТ 6902https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3028394-rosia-perekinula-na-donbas-tri-vagoni-z-************-i-tanki-rozvidka.html%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT0U311FexKFbIhmpHu5BUB6LwWDNuohrl8YHP_VT6gHPsczUyRCkidVqxMWKKaKSKkEFUHms9mGIAMpBRtQYBnNArZsqS44i7_8FHGrjmI3QC_fJ5km-ihWPVY2gdxH-Cs&__tn__=%2CmH-y-R&c[0]=AT08I1SX88HI4YSkwD2fhybFtwEIhuB7L5l5OFKOV8HzdwCkhD_bFE-2t6v-dSX8VmdXXnmPjmKaF20KlesmeB2yk0Pcf17fFjAwtb3JZbvMOTe4W1vMEArca9yL5qIfTJPL1Xnv9XkNngLr3_Umqq0RBu6TwE7xYIq9XAWCNMTPGpgkETJk8Q85I8jCANC6n2zdK0Zin0zghKzBLP5j UKRINFORM.UA
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20.05.2020 21:43 Ответить
СБУ,ви що не бачите,що готується великий наступ на землю українську,бо активізувались не тільки кремлівські куратори,а і бойовики та і їхні диверсанти в середині країни. Канали забиті "мотлохом" сумнівів,антидержавщини,паніки та натхнення в "побєдє над несговорчивими хохлами теза ублюдка з канала " Р-1").
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21.05.2020 06:40 Ответить
 
 