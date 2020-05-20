СБУ расследует факт минирования наемниками РФ тропы возле трассы у поселка на Луганщине. ФОТО

Служба безопасности Украины расследует факт минирования наемниками "ЛНР" участков вблизи линии разграничения неподалеку от поселка Желобок в Попаснянском районе на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, опасную зону площадью 50 квадратных метров обнаружили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил. Во время ее осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр. С места происшествия изъяты 157 противопехотных мин ПМН-2.

По предварительной информации, средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований во время боевых действий на востоке Украины.

Действия террористов создали смертельно опасную зону рядом с автомобильной трассой и приусадебными участками местных жителей.

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В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (приготовление к террористическому акту) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и причастных лиц.

Процессуальные действия проводились совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины, военнослужащими ООС и Национальной полицией.





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