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Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов. ФОТОрепортаж

В артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова прошли плановые тренировки по управлению артиллерийской разведкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство АрміяInform, в занятии, которое проводилось на одном из полигонов Николаевской области, приняли участие разведывательные подразделения бригады и дивизионов, в ходе которого были отработаны вопросы обнаружения целей, обработки результатов разведки и передачи полученных данных средствам поражения.

Для проведения разведки и определения целей применялись модернизированные отечественные и современные зарубежные технические средства, которыми сегодня укомплектована бригада. В том числе полученные в рамках военной помощи Украине от США.

Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии - заместитель командующего морской пехоты полковник Александр Сук, тренировки проводилось в два этапа. На первом этапе осуществлялся сбор информации о разведке целей и передача их на пункт артиллерийской разведки. После чего происходила обработка полученных данных, определялись приоритеты целей и готовились предложения командиру по их поражению.

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Во время второго этапа отрабатывалась работа в составе разведывательного огневого комплекса. Одной из главных особенностей такого принципа работы является то, что полученная разведывательная информация проходит несколько таких цепей, как обработка, обобщение и т.д. и сразу используется для нанесения огневого поражения.

"Сегодня мы совершенствовали навыки, которые понадобятся личному составу бригады непосредственно во время выполнения боевых задач. Цель тренировок была достигнута", - добавил полковник.

Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 01
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 02

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Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 03
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 04
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 05
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 06

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Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов 07

Автор: 

Николаевская область (2123) военные учения (3457) артиллерия (635) 406 ОАБ ВМС (8)


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Топ комментарии
+5
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 1703
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21.05.2020 06:13
+4
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 7053
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21.05.2020 06:32
+2
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 3196Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 9970
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21.05.2020 07:14
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Не сделал.
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21.05.2020 03:45 Ответить
Для різних цілей різна зброя. На що є кошти тим і тренуються.
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21.05.2020 08:42 Ответить
Турция наш партнер. Поставила нам 6 едениц ТВ2 и 400 ед. боеприпасов к ним. Ряд совместных проектов в сфере производства тех же ударных БПЛА и политическая поддержка в вопросе Крыма. Путь к дальнейшим поставкам и сотрудничеству открыт.
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21.05.2020 09:00 Ответить
Открыт путь к сотрудничеству с Турцией ,НАТО Прошенком. А путь к миру, через сдачу Украины открывает зеля и кроме пианин ему никто не пришлет .Пройдоха этот зеля
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21.05.2020 09:50 Ответить
ЭРДОГАШКА ---ШИТ РОССИЙСКИЕ АНАЛО-ГОВНЕТЫ
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
https://twitter.com/clashreport/status/1263102755675107334?fbclid=IwAR3gPTU4Z5r4e4GVyefeu4fsKigt_CYq1AVooD3lv7rYjjgAuzpsOw9PPxc
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21.05.2020 06:08 Ответить
У них за последнюю неделю четыре панциря грохнули и одну краснуху. После таких презентации вряд ли кто-то захочет покупать эти аналоговнеты.
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21.05.2020 10:34 Ответить
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 1703
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21.05.2020 06:13 Ответить
Це зезофренія.
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21.05.2020 07:30 Ответить
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 7053
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21.05.2020 06:32 Ответить
Но они суки себе по милиону поделали зарплаты и премии хз какие
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21.05.2020 07:23 Ответить
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 4811
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21.05.2020 06:51 Ответить
Х.Г.!(хвала господу)
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21.05.2020 08:03 Ответить
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21.05.2020 07:03 Ответить
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 3196Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 9970
показать весь комментарий
21.05.2020 07:14 Ответить
 
 