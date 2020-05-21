Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов. ФОТОрепортаж

В артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова прошли плановые тренировки по управлению артиллерийской разведкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство АрміяInform, в занятии, которое проводилось на одном из полигонов Николаевской области, приняли участие разведывательные подразделения бригады и дивизионов, в ходе которого были отработаны вопросы обнаружения целей, обработки результатов разведки и передачи полученных данных средствам поражения.

Для проведения разведки и определения целей применялись модернизированные отечественные и современные зарубежные технические средства, которыми сегодня укомплектована бригада. В том числе полученные в рамках военной помощи Украине от США.

Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии - заместитель командующего морской пехоты полковник Александр Сук, тренировки проводилось в два этапа. На первом этапе осуществлялся сбор информации о разведке целей и передача их на пункт артиллерийской разведки. После чего происходила обработка полученных данных, определялись приоритеты целей и готовились предложения командиру по их поражению.

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Во время второго этапа отрабатывалась работа в составе разведывательного огневого комплекса. Одной из главных особенностей такого принципа работы является то, что полученная разведывательная информация проходит несколько таких цепей, как обработка, обобщение и т.д. и сразу используется для нанесения огневого поражения.

"Сегодня мы совершенствовали навыки, которые понадобятся личному составу бригады непосредственно во время выполнения боевых задач. Цель тренировок была достигнута", - добавил полковник.





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