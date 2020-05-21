Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в шламоотстойник шахты "Центральная", глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 20 мая в 11:46 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение, что в шламоотстойник шахты "Центральная" глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.

"Самостоятельно выбраться из ловушки подросток уже не мог, и позвал на помощь спасателей. Происшествие произошло вблизи улицы Кренкеля в городе Мирноград. Бойцы 9-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, с помощью штурмовой лестницы спустились на дно шламоотстойника и помогли ребенку, 2009 года рождения, подняться по лестнице на поверхность", - говорится в сообщении.

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Фото: сайт ГСЧС