Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Донецкой области в шламоотстойник шахты "Центральная", глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, 20 мая в 11:46 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение, что в шламоотстойник шахты "Центральная" глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.
"Самостоятельно выбраться из ловушки подросток уже не мог, и позвал на помощь спасателей. Происшествие произошло вблизи улицы Кренкеля в городе Мирноград. Бойцы 9-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, с помощью штурмовой лестницы спустились на дно шламоотстойника и помогли ребенку, 2009 года рождения, подняться по лестнице на поверхность", - говорится в сообщении.
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не удивлюсь если в "мирнограде" была лаборатория по биооружию, совки любили маскировать подлость под "мирностью". а Крендель это кто? Украинец какой-то? от этих дебильных названий хочется это все говно переименовать на что-то нормальное
На "КОЗЛА"????))))
Эрнст Теодо́рович Кре́нкель - известный советский полярник, профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и других арктических экспедиций
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
или вы сомневаешься шо все шо ни делал совок = подготовка к ......
вон, Рашка даже типо "помогая" Италии недавно - забросила туда шпионов + пропаганда типо Рашка очень добрая.
применительно к красножопым надо исходить не из "кто это сделал?", а из - "зачем красножопые это сделали?". презумпция виновности
Тут примерно о нём рассказано