РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8684 посетителя онлайн
Новости Фото
4 036 14

Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в шламоотстойник шахты "Центральная", глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 20 мая в 11:46 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение, что в шламоотстойник шахты "Центральная" глубиной 2 метра, который был заполнен водой на 0,5 метра, упал ребенок.

"Самостоятельно выбраться из ловушки подросток уже не мог, и позвал на помощь спасателей. Происшествие произошло вблизи улицы Кренкеля в городе Мирноград. Бойцы 9-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, с помощью штурмовой лестницы спустились на дно шламоотстойника и помогли ребенку, 2009 года рождения, подняться по лестнице на поверхность", - говорится в сообщении.

Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре шестимесячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом и умер

Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС 02
Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС 03
Спасатели вытащили ребенка, упавшего в шламоотстойник шахты на Донетчине, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

дети (6492) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Пол метра глубина это очень серьёзно!!!! "Проведена просто таки "опаснейшая", "сложнейшая" "спасательная операция". Всем медальки.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:24
+3
Этот Кренкель ушлый мужик был. Единственный беспартийный в полярной экспедиции. Когда проводили парсобрания его на мороз выгоняли, шоб не подслушивал. Правда потом он протокол собрания по рации передавал. Ну и спиртом заведовал.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:56
+2
б*же, раб совка - ура!
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
показать весь комментарий
21.05.2020 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чёрт носит этих рЕБЁНКОВ.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:20 Ответить
Пол метра глубина это очень серьёзно!!!! "Проведена просто таки "опаснейшая", "сложнейшая" "спасательная операция". Всем медальки.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:24 Ответить
у хованки грались діти...
показать весь комментарий
21.05.2020 08:26 Ответить
вблизи улицы Кренкеля в городе Мирноград Источник: https://censor.net/p3196955\\\\\\\\

не удивлюсь если в "мирнограде" была лаборатория по биооружию, совки любили маскировать подлость под "мирностью". а Крендель это кто? Украинец какой-то? от этих дебильных названий хочется это все говно переименовать на что-то нормальное
показать весь комментарий
21.05.2020 08:33 Ответить
"Крендель"? "хочется это все говно переименовать на что-то нормальное"???
На "КОЗЛА"????))))

Эрнст Теодо́рович Кре́нкель - известный советский полярник, профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и других арктических экспедиций
показать весь комментарий
21.05.2020 08:46 Ответить
б*же, раб совка - ура!
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
показать весь комментарий
21.05.2020 08:54 Ответить
Товарищ Козлов, просветите рабов, шож совок в 30-годах а Арктике делал? Я думала белым медведям хвосты кутил и Керзону дули показывал.
показать весь комментарий
21.05.2020 09:00 Ответить
готовил плацдарм конечно.
или вы сомневаешься шо все шо ни делал совок = подготовка к ......
вон, Рашка даже типо "помогая" Италии недавно - забросила туда шпионов + пропаганда типо Рашка очень добрая.
применительно к красножопым надо исходить не из "кто это сделал?", а из - "зачем красножопые это сделали?". презумпция виновности
показать весь комментарий
21.05.2020 09:04 Ответить
Согласна. Ваще советская история - Голливуд отдыхает. Какие люди были. Одна экспедиция Бокия в Индию (под прикрытием ботана Рериха) чего стоит. Гуверу учиться.
показать весь комментарий
21.05.2020 09:25 Ответить
Этот Кренкель ушлый мужик был. Единственный беспартийный в полярной экспедиции. Когда проводили парсобрания его на мороз выгоняли, шоб не подслушивал. Правда потом он протокол собрания по рации передавал. Ну и спиртом заведовал.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:56 Ответить
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt Михаил Веллер. Маузер Папанина
Тут примерно о нём рассказано
показать весь комментарий
21.05.2020 09:09 Ответить
мда ... мега операція... заслуговує на окрему новину на цензор .нет... хоча нехай буде .все ж таки краще .ніж постійний брєд про фейковий вірус...
показать весь комментарий
21.05.2020 08:47 Ответить
Пороть, пороть і пороть, ранком за те що заробить, вечором за те що заробив.
показать весь комментарий
21.05.2020 09:30 Ответить
 
 