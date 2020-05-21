Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств. ФОТО

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские в сопроводительном письме.

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