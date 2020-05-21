Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств. ФОТО
Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские в сопроводительном письме.
Топ комментарии
+33 Anatoly KANEVSKY #433903
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+31 Прощай немытая раССея
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+23 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий21.05.2020 09:24
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https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.
у меня такая...
та которая а фотке похожа на ту что мне в детстве бабушка вышивала
Уроды бл.ять!
я за такое бы сделал как Сралин...
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
Вибір - справа смаку.
Якщо цим криворожцям подобається такий дизайн - хрєн з ними.
Я не оцінювала їх естетичний смак.
Я мала на увазі, що вони намагалися хоч щось зробити, що не нашкодить Україні.
Незграбно зробили - факт. Але краще, ніж нічого взагалі.
є трад. стиль - а вони розіслали як ніби купили в Китаї.
Але не цьогоріч, на жаль.
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска
Дєткі,ну тє,которіє жівіє грят:папка,а давай в Оман!
А я такой:ну давай,заодно замутим гос.візіт.
А ему:у нас там посла нет. зєбіл-нічо інвєстіції прівєзу.
Прілєтаєт, значіт,а там-нєжданчік:султан в коме.
Ну,прішлось Лєнкє за клована отель оплатіть.А шо подєлаєш..
Вот так і отдохнулі
1/ По факту организаиции отправки, целях для музеев или личные подарки:
Нет сомнения, что акция была проведена через одно место, как и все, к чему не прикасается этот гребаный квартал.
2/ По факту вышиванок:
Что это за фото? Если это чудо отправили, то представление об отправившем будет тоже как о чуде. В музей такое убожество страшно помещать. А мне в США в музее подарков придется прятать глаза из-за убогости представления нашей реально известной во всем мире реликвии - вышиванки. Кварталовцы, оставьте вы в конце концов Украину в покое, не издевайтесь.
3/ По факту адресов:
Путину тоже направили? "С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские. Я в ауте. Владимир и Елена уйдите в отставку, не мучайте избирателей.
... ПРОСТЕ запитання до ВИБОРЦІВ Зе .. Ви обрали ЛИЦЕ України ? ... чи Своє продемонстрували .... що ЗБИРАЄТЕСЬ робити 73 % ? ..бо ВОНО уже вважає що Вас 75% ...
только потужный умеет дарить правильные вышиванки.