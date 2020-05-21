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Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств. ФОТО

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские в сопроводительном письме.

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Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств 01

Автор: 

вышиванка (116) Зеленский Владимир (20348) День вышиванки (18) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+33
хіба то вишиванки? якась бабська кохта та спєцуха
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21.05.2020 09:13
+31
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.


Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств - Цензор.НЕТ 1830
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21.05.2020 09:14
+23
Червоне і чорне - ніт?
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
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21.05.2020 09:24
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https://www.youtube.com/watch?v=UGz2vNzng9Y Антикороновірус v36.0 Пресуха Зе.💙 Вата Шоу 💛
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21.05.2020 09:12 Ответить
хіба то вишиванки? якась бабська кохта та спєцуха
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21.05.2020 09:13 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.


Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств - Цензор.НЕТ 1830
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21.05.2020 09:14 Ответить
Блин, это Лена вышивала ? Криворожский орнамент ?
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21.05.2020 09:15 Ответить
а они уверены что именно так выглядит украинская вышиванка . покрой воротника . орнамент и тд. ? помоему должно быть как то так
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 6886
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21.05.2020 09:15 Ответить
https://censor.net/user/225346 - вот так должно быть...

у меня такая...

До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7539
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21.05.2020 09:32 Ответить
не провоцируй комуняк

та которая а фотке похожа на ту что мне в детстве бабушка вышивала
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21.05.2020 09:35 Ответить
комуняк не провоцировать - их вешать нужно....
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21.05.2020 09:37 Ответить
Ти бандєрАвскій ХВашиЗД !
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21.05.2020 09:46 Ответить
бліііін, я теж таку хочу!
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21.05.2020 09:58 Ответить
продай мне!
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21.05.2020 13:59 Ответить
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 396
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21.05.2020 09:34 Ответить
китайський ширпотреб.
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21.05.2020 09:51 Ответить
То не китайський, то пародія 95го кварталу на наш символ!
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21.05.2020 12:22 Ответить
Та не то не Українська то маланська вышиванка
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21.05.2020 15:10 Ответить
Не вышитая рубашка,а ВЫШИВАНКА.Названия,имена,фамилии и т.д.,переводу не подлежат.
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21.05.2020 09:17 Ответить
А тезке и его жене , пропитаную новачком?
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21.05.2020 09:20 Ответить
Кабаева, я так понимаю, в пролете? или нет???
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21.05.2020 09:21 Ответить
Убоге, ти хоч знаєш скільки в Україні орнаметів? Як мінімум, свій у кожної області. Це, що воно називає вишитою рубашкою, не має до української вишиванки жодного відношення. Особливо, зеЛена коХта
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21.05.2020 09:29 Ответить
За весь год всего ОДНО адекватное действие!
Уроды бл.ять!
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21.05.2020 09:23 Ответить
ога, "адекватное действие" - разослать пародию на нац. символ.....
я за такое бы сделал как Сралин...
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2992
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21.05.2020 09:26 Ответить
Червоне і чорне - ніт?
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
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21.05.2020 09:24 Ответить
В нас у Львові на Вернісажі багато різноманітних вишиванок.
Вибір - справа смаку.
Якщо цим криворожцям подобається такий дизайн - хрєн з ними.
Я не оцінювала їх естетичний смак.
Я мала на увазі, що вони намагалися хоч щось зробити, що не нашкодить Україні.
Незграбно зробили - факт. Але краще, ніж нічого взагалі.
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21.05.2020 11:49 Ответить
ворог при владі та й не зробить западла.... ну..., може десь колись і комусь та в когось є такі вороги шо не зробл*ть, але тут зі всіх варіантів, влада робить максимально зашкварно.(може іноді й добре, але тому що помилилась)
є трад. стиль - а вони розіслали як ніби купили в Китаї.
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21.05.2020 13:45 Ответить
Погоджуюсь.
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21.05.2020 13:49 Ответить
какая то странная вышиванка. это точно "вышитая рубашка" а не вышиванка
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21.05.2020 09:24 Ответить
Кожного року наші міщани масово вдягали вишиванки - гарне та вишукане етнічне вбрання, яке доповнює ******** образ.
Але не цьогоріч, на жаль.
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21.05.2020 09:26 Ответить
Які "щирі" українці. А відео ігри на роял з юрмалівською "шуткою" про Україну не посилали? А чё - прикольно б було.
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21.05.2020 09:28 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска

Дєткі,ну тє,которіє жівіє грят:папка,а давай в Оман!
А я такой:ну давай,заодно замутим гос.візіт.
А ему:у нас там посла нет. зєбіл-нічо інвєстіції прівєзу.
Прілєтаєт, значіт,а там-нєжданчік:султан в коме.
Ну,прішлось Лєнкє за клована отель оплатіть.А шо подєлаєш..
Вот так і отдохнулі
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21.05.2020 09:30 Ответить
Так ось шо робе Зелєбоба,вночи вишиванки вишиває))
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21.05.2020 09:30 Ответить
А пам'ятаєш як ти тут на Зєлєбобу ночами вишивав, Горлівка?
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21.05.2020 12:33 Ответить
"...получили президенты и первые леди ..... и других стран." - Х..ло теж отримало вишиванку?
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21.05.2020 09:34 Ответить
О оце зелене - це шо?
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21.05.2020 09:37 Ответить
"Вышиванка" на фото больше на какую-то робу похожа. Женская вообще ужосс!
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21.05.2020 09:38 Ответить
Скажите, кто-то хотел бы себе такие вышиванки?
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21.05.2020 09:41 Ответить
перший раз журналісти вірно написали заголовок-----''До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки''----це не Вишиванки-----це вишиті сорочки-----все ж вірно?
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21.05.2020 09:57 Ответить
Моя супруга и я в США, идя на Пасху в украинскую церковь, одеваем вышиванки. И подавляющее большинство в вышиванках. Но такого одеяния мы не видели никогда, потому что это не вышиванка, это убожество от квартальных, позорящее Украину.
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21.05.2020 10:06 Ответить
Нивелировать все украинское они смогли даже в этих вышиванках. Эта нелюбовь к Украине просто выпирает
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21.05.2020 10:08 Ответить
Трохим, это не нелюбовь к Украине. Все значительно хуже. Мы встретились с коллективным врагом независимости Украины. По совокупности действий за год правления Зе четко выкристализовалась направленность их действий. Все действия квартальных являются элементами стратегии Зе - стратегии реванша и загона Украины в стойло совка.
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21.05.2020 18:01 Ответить
Полностью согласен
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21.05.2020 19:08 Ответить
Побільше фоток побоялись викласти, шоб ми зі сміху не повмирали?
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21.05.2020 09:42 Ответить
Шоб на Ростов не погнали!
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21.05.2020 12:28 Ответить
Какой позор получился вместо hype.
1/ По факту организаиции отправки, целях для музеев или личные подарки:
Нет сомнения, что акция была проведена через одно место, как и все, к чему не прикасается этот гребаный квартал.
2/ По факту вышиванок:
Что это за фото? Если это чудо отправили, то представление об отправившем будет тоже как о чуде. В музей такое убожество страшно помещать. А мне в США в музее подарков придется прятать глаза из-за убогости представления нашей реально известной во всем мире реликвии - вышиванки. Кварталовцы, оставьте вы в конце концов Украину в покое, не издевайтесь.
3/ По факту адресов:
Путину тоже направили? "С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские. Я в ауте. Владимир и Елена уйдите в отставку, не мучайте избирателей.
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21.05.2020 09:49 Ответить
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 776
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21.05.2020 09:55 Ответить
Шо то за итальянское буратино с Главзебилом?
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21.05.2020 10:00 Ответить
*арлекино, буратино таки в вышиванке
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21.05.2020 10:02 Ответить
Подарункові чоловічі від нього не такі. На ній, мабуть, діти на трудах робили.
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21.05.2020 10:07 Ответить
она мне напоминает третьесортную актриску из немецких фильмов для взрослых, готовая принять сколько угодно и с любой стороны.
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21.05.2020 11:32 Ответить
мені от цікаво - цей зебіл живе в нашому світі, чи в паралельній реальності?! Ця кремлівська істота взагалі шось про Україну знає?!
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21.05.2020 09:56 Ответить
Лєначка сама вишивала - всі пальці сколола???
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21.05.2020 10:04 Ответить
У Лены это апликация, а не вышиванка
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21.05.2020 10:12 Ответить
Ещё хороша инсталляция по первому снежку, рыганув после винегрета...роспись аки вышиванка
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21.05.2020 10:14 Ответить
Все как в песне TIK циклоны) Щоб з маленького Вови не вирісло велике Ху....
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21.05.2020 10:16 Ответить
шо-то мне эта ветка напомнила...
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7967
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21.05.2020 10:24 Ответить
Блін! Та хоч би вже того пархаті не чіпали! Все ж паскуди загадять...
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21.05.2020 10:31 Ответить
..ВСЯКЕ було в Історії України ..Прес-конференція =ДЕБІЛА в прострації= таки мабуть ВПЕРШЕ ...
... ПРОСТЕ запитання до ВИБОРЦІВ Зе .. Ви обрали ЛИЦЕ України ? ... чи Своє продемонстрували .... що ЗБИРАЄТЕСЬ робити 73 % ? ..бо ВОНО уже вважає що Вас 75% ...
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21.05.2020 10:40 Ответить
Это не вышиванка! это какое то позорище!!! Это ж надо было так наш нац символ испаганить!
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21.05.2020 11:31 Ответить
а на Маскве есть "первая леди"?
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21.05.2020 11:35 Ответить
Слава Україні!
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2370
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21.05.2020 11:42 Ответить
Ну и где здесь такое позорище??
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 544
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21.05.2020 11:42 Ответить
Нас явно унизили!
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7855
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21.05.2020 11:51 Ответить
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2449
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21.05.2020 11:52 Ответить
Якісь страшні ... Зелена ... Брр...
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21.05.2020 11:53 Ответить
Краще б завод Антонова відновили, і Мотор Січ і космодром збудували десь на о.Зміїїний чи біля Татарбунар. Таке враження, що країна психічно хвора. Розписує крашанки і вишиванки або поразки відмічає свічками і пасками на майдані. Сороки, вони звичайно потрібні для культурологів 18-19 століття, а країні, в якої 80 мільярдів доларів боргів , потрібні розумні владарі, науковці, передові технології і добра енергетика. Тоді разом з вишиванками потрібно зробити свято - чумацьких возів, кравців і шевчуків, день шорника тощо.
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21.05.2020 12:23 Ответить
Це якась Ганьба!!! а не вишиванка!
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21.05.2020 12:37 Ответить
Вишиванки Ленка в Швеції вишивала???
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21.05.2020 13:13 Ответить
Вишиванки Ленка в Швеції вишивала???
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21.05.2020 13:14 Ответить
На фото подарка есть миленький зеленый комплект. Непонятно, то ли это антиковидная маска по последнему писку моды, то ли бикини к летнему сезону, но точно не вышиванка
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21.05.2020 13:44 Ответить
Сначала "обули" всю страну, а теперь одели политических мировых лидеров.
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21.05.2020 14:16 Ответить
Зрада.
только потужный умеет дарить правильные вышиванки.
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21.05.2020 16:49 Ответить
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 5876
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21.05.2020 16:55 Ответить
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 5773
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21.05.2020 16:55 Ответить
Они умудрились послать вышиванки несуществующему "президенту Канады"---видать тупая мендельша список адресов готовила)))
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22.05.2020 01:16 Ответить
 
 