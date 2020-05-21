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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест направил более 19 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТО

Более 19 тонн гуманитарной помощи направили представители Международного Комитета Красного Креста жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госопгранслужбы.

Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк.

"Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, которые постоянно страдают от российской агрессии, Международный Комитет Красного Креста направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 150 кг", - говорится в сообщении.

Пограничники продолжают оперативно оформлять и осуществлять пропуск таких гуманитарных миссий через линию разграничения для помощи гражданскому населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест передал Украине гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 на Донбассе

Красный Крест направил более 19 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО, - Госпогранслужба 01
Красный Крест направил более 19 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Красный Крест (441) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+5
Спонсорує терористів.
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21.05.2020 09:50
+3
помогайте богатеть лугандонской своре
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21.05.2020 10:19
+2
Чтобы им хватило сил воевать против украинцев
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21.05.2020 09:52
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Спонсорує терористів.
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21.05.2020 09:50 Ответить
Вчера зеленский сказал,что там гордый народ.Украина им предлагала помощь,но они от нее отказались,хотя ничего у орло не было.И вот пан президент через красный крест уговорил их взять помощь.И непонятно,то ли путин запретил им брать помощь у Украины ,или что там за такая игра?Короче,там наши люди и мы им помогаем,хотя их анексировал путин.Вот так.
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21.05.2020 09:55 Ответить
А ты реально не врубаешся, что там злоба на Украину, гораздо больше, чем у Украины на них?
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21.05.2020 15:22 Ответить
Чтобы им хватило сил воевать против украинцев
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21.05.2020 09:52 Ответить
Спирт для септиков. Надеюсь не питьевой.
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21.05.2020 09:56 Ответить
ну так зависит от вида товаров, то есть помощи.
не патроны же прислали им.
хотя каждый грузовик = пакет ракет "Ольхи", если по цене - не купим консервов донбасситам - купим/сделаем ракеты.(идеализирую))
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21.05.2020 09:57 Ответить
чепушила пожирує
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21.05.2020 10:06 Ответить
помогайте богатеть лугандонской своре
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21.05.2020 10:19 Ответить
Вся эта помощь-в бездонную дыру,тупо отмыв бабла.
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21.05.2020 10:24 Ответить
Направил через территорию Украины . Мало того , что не можете прекратить этот произвол , так ещё и продолжаете злить людей подобными новостями .
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21.05.2020 10:36 Ответить
Прекратить произвол? Если бы грузовик не пустили, Украина бы, 100 проц, попала бы под санкции КК, т. е. помощь для Украины, была бы свернута.
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21.05.2020 15:28 Ответить
Ну чого б тому ОРДІЛО + РФ не воювати? Допомога йде , пенсії за рахунок тих хто працює і сплачує податки в Україні йде , вода та електрика - все майже безкоштовно ! Тут грошей НЕ вистачає на маски і одяг для Медиків , а на допомогу ворогу вистачає грошей і Світовому товариству і в України ! Просто бомба ... чого ж не жити в війні?
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21.05.2020 12:21 Ответить
 
 