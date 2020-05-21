Красный Крест направил более 19 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО, - Госпогранслужба. ФОТО
Более 19 тонн гуманитарной помощи направили представители Международного Комитета Красного Креста жителям временно оккупированных территорий Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госопгранслужбы.
Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк.
"Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, которые постоянно страдают от российской агрессии, Международный Комитет Красного Креста направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 150 кг", - говорится в сообщении.
Пограничники продолжают оперативно оформлять и осуществлять пропуск таких гуманитарных миссий через линию разграничения для помощи гражданскому населению.
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не патроны же прислали им.
хотя каждый грузовик = пакет ракет "Ольхи", если по цене - не купим консервов донбасситам - купим/сделаем ракеты.(идеализирую))