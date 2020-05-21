Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська. ФОТО

Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что Минюст продает с аукциона породистую собаку якобы за долги. Сегодня министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже за долги.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Собака за долги" вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - покусанные обычные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - объяснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту.

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"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание / учебу. Думаю, реакция медиа была бы полностью противоположной, если бы эта собака покусала не взрослых, а, например, детей. Таких интересных объектов в продаже бывает много. Вероятно, скоро на Сетам появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша)", - добавил глава Минюста.

По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".

"Иногда животных забирают за долги, но тут речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)", - объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".

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Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом предлагается лот "Собака породы "Пит-бультерьер" 2015 года рождения". Стартовая цена - 112,5 гривен.





