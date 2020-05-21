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19 060 21

Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська. ФОТО

Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что Минюст продает с аукциона породистую собаку якобы за долги. Сегодня министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже за долги.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Собака за долги" вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - покусанные обычные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - объяснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту.

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"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание / учебу. Думаю, реакция медиа была бы полностью противоположной, если бы эта собака покусала не взрослых, а, например, детей. Таких интересных объектов в продаже бывает много. Вероятно, скоро на Сетам появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша)", - добавил глава Минюста.

По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".

"Иногда животных забирают за долги, но тут речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)", - объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".

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Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом предлагается лот "Собака породы "Пит-бультерьер" 2015 года рождения". Стартовая цена - 112,5 гривен.

Информация о продаже Минюстом собаки за долги - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська 01
Информация о продаже Минюстом собаки за долги - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська 02
Информация о продаже Минюстом собаки за долги - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська 03

Автор: 

аукцион (190) животные (931) Минюст (1750) собаки (196) защита животных (79) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+8
Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам - Ну так все таки собака продается? И кстати, я не уверен что министр сам будет нормальным хозяином...
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21.05.2020 11:08
+4
На аукционе выставили за 112 гривень.Ппц,больные на голову,и этот Малюська в том числе.Отдайте тем,кто знает породу,идиоты.
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21.05.2020 11:22
+3
😁😁😁 дожилися і тварини
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21.05.2020 11:09
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Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам - Ну так все таки собака продается? И кстати, я не уверен что министр сам будет нормальным хозяином...
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21.05.2020 11:08 Ответить
в донецкой области собака пусть кусает агрессоров и оккупантов...на это и переучивай
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21.05.2020 11:09 Ответить
😁😁😁 дожилися і тварини
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21.05.2020 11:09 Ответить
Все вроде бы и убедительно, но когда аж цельный МИНЮСТ зарабатывает копеечку продавая отнятую собаку ---- то днище.
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21.05.2020 11:47 Ответить
Хотя бы миску и кость собаке вернули,вот изверги
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21.05.2020 11:11 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Feconomics%2Feconomy%2Fv-ukraini-z-molotka-prodadut-sobak-borzhnikiv-fotofakt.htm%3Ffbclid%3DIwAR2JMd_0KbBWDvmgwEyNfSyLXT5hvgh4hM7pVr1UWJUohOrAwyD_FqscpW4&h=AT3fKuR_XSgSt2V8zP6n6ANVsnJ1ZV5tQyUTWPQBGLudTwRUg8LCh3FjGxhYn9B0AGF7h4n3a5AI7TnfKHpKLh9x97bYAx3UiGKv4WtGgrkou1D3YTX2XlPVprFYNt_QW91d&__tn__=H-R&c[0]=*****************************************************************************************************-gjj7Qrw416sbjqdmHZZL6BhVqTIABGiTHv6jqhkEbKlOb7pm5j9kCtZOs3q8YnsvdRWVsVIaoq_zUd01YWO3C8 Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська - Цензор.НЕТ 5369 Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська - Цензор.НЕТ 2996https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Feconomics%2Feconomy%2Fv-ukraini-z-molotka-prodadut-sobak-borzhnikiv-fotofakt.htm%3Ffbclid%3DIwAR2kaVtuR3cY5-xr_HZcWYrFns8eKClW0d5kcQS-HyBidRcnGMoUm97dVhU&h=AT3fKuR_XSgSt2V8zP6n6ANVsnJ1ZV5tQyUTWPQBGLudTwRUg8LCh3FjGxhYn9B0AGF7h4n3a5AI7TnfKHpKLh9x97bYAx3UiGKv4WtGgrkou1D3YTX2XlPVprFYNt_QW91d&__tn__=%2CmH-R&c[0]=*****************************************************************************************************-gjj7Qrw416sbjqdmHZZL6BhVqTIABGiTHv6jqhkEbKlOb7pm5j9kCtZOs3q8YnsvdRWVsVIaoq_zUd01YWO3C8
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21.05.2020 11:14 Ответить
Говорят жена Малюски ресторан корейской кухни где-то открыла!
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21.05.2020 11:12 Ответить
Наверное устриц и жаб будут там готовить?
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21.05.2020 11:15 Ответить
то есть оно все таки признало, что за долги забирают домашних животных " Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)"Источник: https://censor.net/p3197001
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21.05.2020 11:15 Ответить
На аукционе выставили за 112 гривень.Ппц,больные на голову,и этот Малюська в том числе.Отдайте тем,кто знает породу,идиоты.
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21.05.2020 11:22 Ответить
всегда не любил человекоподобных, которые заводят бойцовых собак..
и гуляет такой даун во дворе в черных очёчах на пол ипальника и с пивком в руке, и с бойцовой собакой.. и сразу видно, что крепко издевались на этим дауном в детстве родные браться или отец с матерью алкоголики.. и несёт этот даун свои комплексы детские, над головой всю жизнь..
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21.05.2020 11:24 Ответить
Років 20 тому один бразілець подав у суд, за наклеп, на психолога, за публікацію монографії. В ній той доволі переконливо довів, що за породою собаки можна визначить тип характеру її власника... Власники водолазів, сенбернарів - флегматики, спанієлів - життєрадісні сангвініки, бійцівських порід - люди з комплексами неповноцінності, власники вівчарок не мають чуття гумору... І так далі...
У суді відповідач позов не визнав, і попросив у судді дозволу задать кілька питань позивачу. Суддя дозволив... Психолог питає:
- Скажіть, будь ласка, у вас собака є?...
- Так, є...
- Якої породи?
- Німецька вівчарка...
- Ну от, бачите, ваша честь? Я був правий...
Справа була закрита...
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21.05.2020 11:36 Ответить
продаже Минюстом/У главного юриста Украины из кодлана Коломойского мозги заточены исключительно на продажу: В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения. / У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу/ Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц,
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21.05.2020 11:27 Ответить
Міністерству Юстиці
не пощастило з міністром.

Вкотре..
Постмайданного дегенерата Петренко(від Яцені),геніального"схемщика",змінив просто дегенерат...
Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 8845

Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 1561
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21.05.2020 11:41 Ответить
Павло, в тебе часом не німецька вівчарка?
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21.05.2020 11:53 Ответить
Коли з'явиться лот "молюська дресирована" -може викупить якийсь зоопарк для експозиції в розділі приматів,або цирк для виступу між номерами,як клоуна ?
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21.05.2020 12:01 Ответить
Достал таки Малюська ватников , весь московский улус от бессилия слюной захлебывается, любо-дорого читать
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21.05.2020 13:34 Ответить
З пітбулем зрозуміло.(Незрозуміло тільки,-якщо тварина покусала людей,то чи не логічніше було б її приспати,щоб подібне не повторилось ?).
Кого покусала вівчарка ? Забув сказати ?
Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 4778
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21.05.2020 14:11 Ответить
В римском праве животные как и люди были в ЧАСТНОЙ (РАБСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ!
В связи формальной отменой РАБСТВА (как явления) значит ли это, что теряется СОБСТВЕННОСТЬ на любое живое существо и заменяется ОПЕКОЙ (над недееснособной тварью - ПИТОМЦЕМ)!? Это очень интересный вопрос так как не было по нему дисскусий и нет закона, который объявляет животных собственностью! Удивляюсь, почему "зеленые" (защитники прав животных) до сих пор не подали запрос в верховный или конституционный суд по разъяснению юридического статуса животных!?
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21.05.2020 15:38 Ответить
уроды заводят травильных собак.
бойцовские породы вообще нужно запретить.
пусть бычьё с болонками гуляет.
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21.05.2020 17:03 Ответить
 
 