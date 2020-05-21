Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська. ФОТО
Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что Минюст продает с аукциона породистую собаку якобы за долги. Сегодня министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже за долги.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Собака за долги" вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - покусанные обычные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - объяснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту.
"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание / учебу. Думаю, реакция медиа была бы полностью противоположной, если бы эта собака покусала не взрослых, а, например, детей. Таких интересных объектов в продаже бывает много. Вероятно, скоро на Сетам появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша)", - добавил глава Минюста.
По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".
"Иногда животных забирают за долги, но тут речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)", - объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".
Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом предлагается лот "Собака породы "Пит-бультерьер" 2015 года рождения". Стартовая цена - 112,5 гривен.
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и гуляет такой даун во дворе в черных очёчах на пол ипальника и с пивком в руке, и с бойцовой собакой.. и сразу видно, что крепко издевались на этим дауном в детстве родные браться или отец с матерью алкоголики.. и несёт этот даун свои комплексы детские, над головой всю жизнь..
У суді відповідач позов не визнав, і попросив у судді дозволу задать кілька питань позивачу. Суддя дозволив... Психолог питає:
- Скажіть, будь ласка, у вас собака є?...
- Так, є...
- Якої породи?
- Німецька вівчарка...
- Ну от, бачите, ваша честь? Я був правий...
Справа була закрита...
не пощастило з міністром.
Вкотре..
Постмайданного дегенерата Петренко(від Яцені),геніального"схемщика",змінив просто дегенерат...
Кого покусала вівчарка ? Забув сказати ?
В связи формальной отменой РАБСТВА (как явления) значит ли это, что теряется СОБСТВЕННОСТЬ на любое живое существо и заменяется ОПЕКОЙ (над недееснособной тварью - ПИТОМЦЕМ)!? Это очень интересный вопрос так как не было по нему дисскусий и нет закона, который объявляет животных собственностью! Удивляюсь, почему "зеленые" (защитники прав животных) до сих пор не подали запрос в верховный или конституционный суд по разъяснению юридического статуса животных!?
бойцовские породы вообще нужно запретить.
пусть бычьё с болонками гуляет.