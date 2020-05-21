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СБУ в Житомире пресекла работу конвертцентра с оборотом в 200 млн. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы "конверта" заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы проконвертированных средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

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Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

СБУ в Житомире пресекла работу конвертцентра с оборотом в 200 млн 01
СБУ в Житомире пресекла работу конвертцентра с оборотом в 200 млн 02

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.

Житомир (681) конвертцентр (401) СБУ (19893)


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Странные сводки СБУ в годы шестилетней войны Украины с оккупантом Россией, в основном служба СБУ крутится возле кассовых аппаратов,а это есть сигнал,что им платят недостаточно за основную работу в борьбе с внешним и внутренним врагом,а левыми деньгами пусть занимаются фин органы с налоговой полицией.
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21.05.2020 11:44 Ответить
ВСЕ ПРОСТО КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО.
19.05.2020 Председатель Службы безопасности Иван Баканов представил личному составу Олега Головаша - вновь назначенного руководителя Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

19 августа 2019 года Зеленский главой управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Олега Головаша. До своего назначения Головаш занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Житомирской области.

СЛИЛ КОРМУШКУ. НОВУЮ ОТКРОЕТ В СТОЛИЦЕ.
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21.05.2020 11:50 Ответить
Борьба правоохранителей с конвертцентрами напоминает бой Геракла с Лернейской гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы вырастали две новые. Тогда Геракл стал прижигать огнём раны монстра. Нечто подобное нужно и здесь...
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21.05.2020 11:53 Ответить
самі створюють ті конвертаційні центри - а потім успішно ліквідують.
а 10% від обороту - в кишені.
Красота.
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21.05.2020 11:54 Ответить
А если ограбить конверт-центр это преступление или робингудство?
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21.05.2020 11:54 Ответить
 
 