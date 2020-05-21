СБУ в Житомире пресекла работу конвертцентра с оборотом в 200 млн. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы "конверта" заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы проконвертированных средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

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Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.





В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.