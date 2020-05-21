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Пограничники на Сумщине задержали пару из Молдовы: шли в РФ искать работу. ФОТО

Вчера в районе населенного пункта Новенькое у границы с РФ на Сумщине пограничники Сумского отряда задержали двух граждан Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход пунктов пропуска попасть в Россию. Оказалось, что парочка уже попадала в этом году в поле зрения пограничников: недавно их уже задерживали бойцы Черниговского отряда возле границы с Беларусью.

По словам нарушителей, они шли в РФ, чтобы найти работу.

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За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Пограничники на Сумщине задержали пару из Молдовы: шли в РФ искать работу 01

Госпогранслужба (6425) Молдова (1871) россия (95515)


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Топ комментарии
+5
Йти з Молдови до московії на роботу, коли поруч румунія з платнею в 2 рази більше ніж у мордви, це вата головного мозгу.
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21.05.2020 12:21
+3
молдавский спецназ взял штурмом квартиру, в которой засели бандиты, и по привычке сделал в ней евроремонт..
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21.05.2020 12:04
+3
украинский спецназ вышел в первую стройку в мире по снайпингу..
в Украине за шесть лет войны сформировалась отличная школа снайперов, которые имеют возможность тренироваться 365 дней в году в реальных условиях..
шутка про клубнику и спецназ не прошла.. тренируйтесь больше!
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21.05.2020 12:15
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надо було пєндєлямі їх за порєбрік сопроводіть
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21.05.2020 12:03 Ответить
несгибаемьіе
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21.05.2020 13:59 Ответить
А що робить? Таке нині життя...
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21.05.2020 12:03 Ответить
Йти з Молдови до московії на роботу, коли поруч румунія з платнею в 2 рази більше ніж у мордви, це вата головного мозгу.
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21.05.2020 12:21 Ответить
Це так вони прикордонникам збрехали що мов ляв працю шукати, брехуни п'яний непотріб похмеляться бігають до родичів, таких постійно ловлять та пи..ять, а вони потім прапор України з сільради в багно вкидають.
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21.05.2020 12:40 Ответить
"Додони", сер!
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21.05.2020 13:28 Ответить
а кто сказал, что они знают румынский? скорее всего из Приднестровья шагают.
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21.05.2020 15:54 Ответить
Так чому так далеко? Придністров'я = РФ зовсім поруч ! Вони ж теж за "р- узький мир".
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21.05.2020 12:43 Ответить
молдавский спецназ взял штурмом квартиру, в которой засели бандиты, и по привычке сделал в ней евроремонт..
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21.05.2020 12:04 Ответить
По такой логике украинский спецназ должен клубнику собирать)
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21.05.2020 12:11 Ответить
украинский спецназ вышел в первую стройку в мире по снайпингу..
в Украине за шесть лет войны сформировалась отличная школа снайперов, которые имеют возможность тренироваться 365 дней в году в реальных условиях..
шутка про клубнику и спецназ не прошла.. тренируйтесь больше!
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21.05.2020 12:15 Ответить
Украинский спецназ вышел в первую СТРОЙКУ.понял что очепятка, но тоже прикольно)))
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21.05.2020 19:58 Ответить
да!.. тоже заметил свою ошибку, и догадался, что ты её используешь..
моя клавиатура на компе расположена под таким углом, что я иногда допускаю примитивные ошибки.. сорри!
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21.05.2020 20:04 Ответить
Прошли тысячу километров с целофановыми пакетами вместо рюкзаков.
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21.05.2020 12:11 Ответить
BMW очень крепкий пакет
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21.05.2020 12:25 Ответить
Чего в Румынию не пошли, кацапы?
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21.05.2020 12:20 Ответить
Пусть себе шли бы люди кушать хочеться всем
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21.05.2020 13:53 Ответить
***** малдавашке
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21.05.2020 14:30 Ответить
 
 