Пограничники на Сумщине задержали пару из Молдовы: шли в РФ искать работу. ФОТО
Вчера в районе населенного пункта Новенькое у границы с РФ на Сумщине пограничники Сумского отряда задержали двух граждан Молдовы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход пунктов пропуска попасть в Россию. Оказалось, что парочка уже попадала в этом году в поле зрения пограничников: недавно их уже задерживали бойцы Черниговского отряда возле границы с Беларусью.
По словам нарушителей, они шли в РФ, чтобы найти работу.
За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.
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