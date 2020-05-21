Пограничники на Сумщине задержали пару из Молдовы: шли в РФ искать работу. ФОТО

Вчера в районе населенного пункта Новенькое у границы с РФ на Сумщине пограничники Сумского отряда задержали двух граждан Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход пунктов пропуска попасть в Россию. Оказалось, что парочка уже попадала в этом году в поле зрения пограничников: недавно их уже задерживали бойцы Черниговского отряда возле границы с Беларусью.

По словам нарушителей, они шли в РФ, чтобы найти работу.

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За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.