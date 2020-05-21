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Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на рабочей встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и представителями Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Государственной фискальной службы обсудила состояние готовности к внедрению института уголовных проступков и механизмов их расследования в форме дознания, а также текущее состояние реформирования органов прокуратуры.

"Мы продолжаем начатую реформу прокуратуры, однако двигаемся дальше взвешенно, с привлечением международных партнеров, чтобы достичь цели и построить институт по самым высоким мировым стандартам. Уже начал работу Тренинговый центр прокуроров, который, в частности, поможет нам подготовить специалистов к запуску института уголовных проступков. Мы сейчас к этому активно готовимся, чтобы он заработал вовремя, с 1 июля 2020 года", - отметила Венедиктова.

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Специалисты Офиса генпрокурора сообщили, что продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей. Изменения также позволят обеспечить непрерывную работу в ЕРДР более 30 тысяч пользователей. Кроме того, ведется работа по приведению в соответствие законодательных и нормативно-правовых актов.

Также на встрече отдельное внимание было уделено вопросам тестирования и обучения сотрудников правоохранительных органов, которые будут выполнять полномочия дознателей. Стороны подчеркнули необходимость внесения изменений и формирования новых штатных расписаний в правоохранительных органах, обусловленных введением института уголовных проступков.

Представители профильного парламентского комитета подчеркнули необходимость своевременного запуска института уголовных проступков. Практическое его применение будет способствовать обеспечению быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшению нагрузки на следователей органов досудебного расследования.

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Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова 01
Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова 02
Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова 03

Автор: 

Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+8
Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовников
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21.05.2020 12:43
+6
очередная туфта, чтобы замылить глаза ЕС или США, получить бабки и все растащить в славных традициях
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21.05.2020 12:45
+6
Кива маску надел не туда 😬😬😬
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21.05.2020 12:46
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Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовников
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21.05.2020 12:43 Ответить
Если быстро прочитать , - то не то Вмещается в Голове.А может и не Ошибочно. Время покажет.
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21.05.2020 12:43 Ответить
Институт, который мы заслужили...
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21.05.2020 12:43 Ответить
очередная туфта, чтобы замылить глаза ЕС или США, получить бабки и все растащить в славных традициях
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21.05.2020 12:45 Ответить
Кива маску надел не туда 😬😬😬
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21.05.2020 12:46 Ответить
Мы продолжаем начатую реформу прокуратуры, однако двигаемся дальше взвешенно/ По Рабиновичу-чтобы да так нет.
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21.05.2020 12:46 Ответить
какие отвратительные рожи!!!!
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21.05.2020 12:48 Ответить
А чому Ківа без намордника? Йому щеплення від сказу вже зробили?
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21.05.2020 12:48 Ответить
Куницкий и Бужанский - два сепарских *********!!!
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21.05.2020 12:49 Ответить
Це кива з бужанським там керують? Ого, тоді путнього нічого з цього не вийде.
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21.05.2020 12:53 Ответить
Ну почему же? Это такие гиганты мысли!
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21.05.2020 13:43 Ответить
ОПГ
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21.05.2020 12:57 Ответить
как мило всё завуалировано!!??,,институт уголовных ПРОСТУПКОВ!!"я лично чёт не понимаю??с каких пор ??проступок??(карл) должен быть уголовно наказуем??хотя с нынешними правителями могут за проступок и смертную казнь применить!!(похоже репрессивный закон янека по сравнению с нынешними ,,модернизированными художествами"будет очень бледно выглядеть!!)а по факту идёт подготовка к конкретным репрессиям.(другим это творчество не объяснить)
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21.05.2020 13:00 Ответить
Своих не сажаем
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21.05.2020 13:07 Ответить
На последнем фото - сладкая парочка? Из детского садика привычка ходить парами держась за руку. А сейчас ведь ОГПУ, пора взрослеть, детство уже прошло. Или нет?
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21.05.2020 13:16 Ответить
Суетятся и фонтанируют бурную реформаторскую деятельность. А я сажаю...
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2058
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21.05.2020 13:22 Ответить
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» МАКСИМ БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
Общественный деятель из Днепра https://www.facebook.com/denis.selin.52#_blank Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.

Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201

В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/#_blank https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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21.05.2020 13:37 Ответить
А что такое "интситут уголовных проступков"? Чем отличается от преступления?
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21.05.2020 13:40 Ответить
Прошу обнародавать оклады прокуров. У нас если правильно посчитать на одного преступника десятка два тех кто его разоблачает. И чем больше их становится тем больше они берут взяток.
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21.05.2020 13:55 Ответить
Когда увидел состав Комитета - что то мне стало ссыкотно!!!!
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21.05.2020 14:17 Ответить
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5414
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21.05.2020 14:44 Ответить
Кому непонятно. Небольшой тяжести преступления, хотят переложить на плечи участковых. Так как следаки устали. До 2012 года был старый УПК, где опера и участковые все делали, а следак и не выходя из кабинета печатали бумажки. Потом изменили, и следаки несут ответственность за сбор материала, а остальные службы им помогают. Но так как следствие это ленивые оболтусы, то хотят вернуть УПК до 2012 года
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21.05.2020 21:52 Ответить
 
 