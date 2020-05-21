Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на рабочей встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и представителями Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Государственной фискальной службы обсудила состояние готовности к внедрению института уголовных проступков и механизмов их расследования в форме дознания, а также текущее состояние реформирования органов прокуратуры.

"Мы продолжаем начатую реформу прокуратуры, однако двигаемся дальше взвешенно, с привлечением международных партнеров, чтобы достичь цели и построить институт по самым высоким мировым стандартам. Уже начал работу Тренинговый центр прокуроров, который, в частности, поможет нам подготовить специалистов к запуску института уголовных проступков. Мы сейчас к этому активно готовимся, чтобы он заработал вовремя, с 1 июля 2020 года", - отметила Венедиктова.

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Специалисты Офиса генпрокурора сообщили, что продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей. Изменения также позволят обеспечить непрерывную работу в ЕРДР более 30 тысяч пользователей. Кроме того, ведется работа по приведению в соответствие законодательных и нормативно-правовых актов.

Также на встрече отдельное внимание было уделено вопросам тестирования и обучения сотрудников правоохранительных органов, которые будут выполнять полномочия дознателей. Стороны подчеркнули необходимость внесения изменений и формирования новых штатных расписаний в правоохранительных органах, обусловленных введением института уголовных проступков.

Представители профильного парламентского комитета подчеркнули необходимость своевременного запуска института уголовных проступков. Практическое его применение будет способствовать обеспечению быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшению нагрузки на следователей органов досудебного расследования.

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