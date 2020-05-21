Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовных проступков с 1 июля 2020, - Венедиктова. ФОТОрепортаж
Продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на рабочей встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и представителями Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Государственной фискальной службы обсудила состояние готовности к внедрению института уголовных проступков и механизмов их расследования в форме дознания, а также текущее состояние реформирования органов прокуратуры.
"Мы продолжаем начатую реформу прокуратуры, однако двигаемся дальше взвешенно, с привлечением международных партнеров, чтобы достичь цели и построить институт по самым высоким мировым стандартам. Уже начал работу Тренинговый центр прокуроров, который, в частности, поможет нам подготовить специалистов к запуску института уголовных проступков. Мы сейчас к этому активно готовимся, чтобы он заработал вовремя, с 1 июля 2020 года", - отметила Венедиктова.
Специалисты Офиса генпрокурора сообщили, что продолжаются технические работы по внедрению уголовных проступков в Едином реестре досудебных расследований, состоящие из процессуальной и аналитической составляющей. Изменения также позволят обеспечить непрерывную работу в ЕРДР более 30 тысяч пользователей. Кроме того, ведется работа по приведению в соответствие законодательных и нормативно-правовых актов.
Также на встрече отдельное внимание было уделено вопросам тестирования и обучения сотрудников правоохранительных органов, которые будут выполнять полномочия дознателей. Стороны подчеркнули необходимость внесения изменений и формирования новых штатных расписаний в правоохранительных органах, обусловленных введением института уголовных проступков.
Представители профильного парламентского комитета подчеркнули необходимость своевременного запуска института уголовных проступков. Практическое его применение будет способствовать обеспечению быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшению нагрузки на следователей органов досудебного расследования.
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Общественный деятель из Днепра https://www.facebook.com/denis.selin.52#_blank Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
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