Бюст Жукова на проспекте Григоренко в Харькове "краснел" два дня подряд. ФОТО
Двое суток подряд неизвестные обливали краской бюст маршала Жукова на проспекте генерала Петра Григоренко.
Об этом сообщила "Суспільному" глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, передает Цензор.НЕТ.
"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он (бюст. - Ред.) был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий 20 мая.
Как сообщили в полиции, правоохранители изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информацию об инциденте внесли в ЕРДР.
19 мая стало известно, что ночью двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось.
Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.
2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.
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Он просто МИРОТОЧИЛ!
Поклонская подтвердит.
начиная с Халкин-Гола, когда бросал неподготовленных набранных призывников с Дальнего Востока против наилучшей в Японии Квантунской армии, и заканчивая штурмом Берлина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ликвидация кладбищ в СССР
- П. Г. Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_451bcb1937a0a174-24 [23] (Википедия)
привожу отрывки из книги Тень победы о Ржевско-Сычевской операции
Для проведения этой грандиозной операции были собраны силы большие, чем для проведения контрнаступления под Сталинградом. Под командованием Жукова на этот раз - почти два миллиона солдат и офицеров, 3300 танков, более тысячи боевых самолетов, 24 тысячи орудий и минометов. Суммарный боевой вес советских танков, привлекаемых к этой операции в 2,8 раза превышал боевой вес всех германских танков, которые Гитлер 22 июня 1941 года бросил на Советский Союз.
И вот эту операцию в ноябре-декабре 1942 года Жуков снова провалил.
Там, где был Жуков, - позорное поражение, реки крови, пирамиды солдатских костей и почти две тысячи сгоревших советских танков. Это - в дополнение к тому, что в этом районе было уже уложено в землю с января по август(под командованием того же жукова). А под Сталинградом, где Жукова не было, - победа.
"Войска 25 ноября фактически посылались не в бой, а на убой, под хорошо организованный огонь врага".
"Две стрелковых бригады 8-го гвардейского стрелкового корпуса - 148-я и 150-я четыре дня штурмовали село Хлепень, расположенное на высоком берегу Вазузы: под селом практически в полном составе полегли 148-я и 150-я стрелковые бригады, в которых кроме штабов и подразделений обеспечения не осталось никого".
"Неумолимая Ставка и ее представитель Георгий Жуков требовали только одного - наступления во чтобы то ни стало. 20-я армия была дополнительно усилена 5-м танковым корпусом и четырьмя стрелковыми дивизиями."
"Поле битвы было усеяно нашими сгоревшими танками. В частности, уже 6 декабря шесть танковых бригад 20-й армии из восьми, потерявшие почти всю материальную часть, были отведены для восстановления боеспособности в тыл".
"Уже 13 декабря 6-й танковый корпус имел в строю 26 танков, а два дня назад введенный в сражение 5-й танковый корпус - только 30. Один танковый корпус вел бой за деревню Малое Кропотово, второй пытался взять штурмом село Подосиновка".
"За неделю (11-18 декабря) крайне кровопролитных, ожесточенных и по своей сути безрезультатных боев наступательные возможности 20-й армии были окончательно исчерпаны. Закончились боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Почти полностью была потеряна материальная часть всех восьми танковых бригад и обоих танковых корпусов. Оставшиеся в живых люди, по несколько суток находившиеся без сна и пищи, были предельно измотаны и смертельно устали".
"За 23 суток беспрерывных боев войска 20-й армии на 8-километровом участке вгрызлись в оборону противника на 10 километров. Среднесуточные темпы наступления - чуть более 400 метров в сутки. За каждый километр пришлось платить шестью тысячами убитых и раненых воинов".
"Примерно по тому же сценарию разворачивались события в полосах наступления других армий Западного и Калининского фронтов".
"Общие людские потери Калининского и Западного фронтов составили более 215 тысяч человек убитыми и ранеными".
- Пять всадников! На белых конях! В черных костюмах и черных полумасках, - заученно отбарабанил корнет и не удержался: - Остальных, не помню сколько, положил на месте!
...
- Да что ж вы мне не верите? - канючил Бубенцов. - Зачем мне вам врать? Налетели, уволокли, отвезли в поле, закричали: «Ах, это не предводитель, мы ошиблись!» - и бросили в густую рожь…