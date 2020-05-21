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Бюст Жукова на проспекте Григоренко в Харькове "краснел" два дня подряд. ФОТО

Бюст Жукова на проспекте Григоренко в Харькове

Двое суток подряд неизвестные обливали краской бюст маршала Жукова на проспекте генерала Петра Григоренко.

Об этом сообщила "Суспільному" глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, передает Цензор.НЕТ.

"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он (бюст. - Ред.) был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий 20 мая.

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Как сообщили в полиции, правоохранители изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информацию об инциденте внесли в ЕРДР.

19 мая стало известно, что ночью двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось.

Бюст Жукова на проспекте Григоренко в Харькове краснел два дня подряд 01

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

памятник (2239) Харьков (7479) вандализм (600)


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Топ комментарии
+50
Кого нах искать?
Он просто МИРОТОЧИЛ!
Поклонская подтвердит.
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21.05.2020 12:49
+32
Йому стало соромно за невинноубієнних солдат власної армії?
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21.05.2020 12:51
+21
Стыдно маньяку за угробленные жизни.
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21.05.2020 12:52
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Кого нах искать?
Он просто МИРОТОЧИЛ!
Поклонская подтвердит.
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21.05.2020 12:49 Ответить
"мироточил" кровью миллионов замордованных этим убийцей солдат,
начиная с Халкин-Гола, когда бросал неподготовленных набранных призывников с Дальнего Востока против наилучшей в Японии Квантунской армии, и заканчивая штурмом Берлина
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21.05.2020 14:37 Ответить
Йому стало соромно за невинноубієнних солдат власної армії?
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21.05.2020 12:51 Ответить
Зачем это делать???
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21.05.2020 12:51 Ответить
От і я кажу, навіщо по кілька разів на рік знищувати пам'ятники воїнам УПА і АТО в Харкові?!
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21.05.2020 12:59 Ответить
Тоже верно.
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21.05.2020 13:01 Ответить
москалі ********** танцювати на кістках при нквд навіть організувало рух "богоборців" які знищували кладовища.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ликвидация кладбищ в СССР
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21.05.2020 13:09 Ответить
Стыдно маньяку за угробленные жизни.
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21.05.2020 12:52 Ответить
бюст мироточит!.. нужно Гепу приложить к бюсту, и может произойдет чудо.. Гепа околеет!
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21.05.2020 12:53 Ответить
Штерн добился, что президиум Верховного Совета СССР дал Военному Совету фронтовой группы право помилования. К этому времени уже имелось 17 приговоренных к расстрелу. Даже не юристов содержания уголовных дел приговоренных потрясали. В каждом таком деле лежали либо рапорт начальника, в котором тот писал: «Такой-то получил такое-то приказание, его не выполнил» и резолюция на рапорте: «Трибунал. Судить. Расстрелять!», либо записка Жукова: «Трибунал. Такой-то получил от меня лично такой-то приказ. Не выполнил. Судить. Расстрелять!». И приговор. Более ничего. Ни протоколов допроса, ни проверок, ни экспертиз. Вообще ничего. Лишь одна бумажка и приговор.
- П. Г. Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_451bcb1937a0a174-24 [23] (Википедия)
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21.05.2020 12:53 Ответить
счет жертв жукова идет на десятки миллионов (я не шучу) людей солдат и мирных граждан он прямо или косвенно виноват причем жертвы были и после войны (тоцкий полигон) его преступления и безграничную жестокость с тупостью показал В.Суворов в книгах Беру свои слова обратно и Тень победы
привожу отрывки из книги Тень победы о Ржевско-Сычевской операции

Для проведения этой грандиозной операции были собраны силы большие, чем для проведения контрнаступления под Сталинградом. Под командованием Жукова на этот раз - почти два миллиона солдат и офицеров, 3300 танков, более тысячи боевых самолетов, 24 тысячи орудий и минометов. Суммарный боевой вес советских танков, привлекаемых к этой операции в 2,8 раза превышал боевой вес всех германских танков, которые Гитлер 22 июня 1941 года бросил на Советский Союз.
И вот эту операцию в ноябре-декабре 1942 года Жуков снова провалил.
Там, где был Жуков, - позорное поражение, реки крови, пирамиды солдатских костей и почти две тысячи сгоревших советских танков. Это - в дополнение к тому, что в этом районе было уже уложено в землю с января по август(под командованием того же жукова). А под Сталинградом, где Жукова не было, - победа.

"Войска 25 ноября фактически посылались не в бой, а на убой, под хорошо организованный огонь врага".
"Две стрелковых бригады 8-го гвардейского стрелкового корпуса - 148-я и 150-я четыре дня штурмовали село Хлепень, расположенное на высоком берегу Вазузы: под селом практически в полном составе полегли 148-я и 150-я стрелковые бригады, в которых кроме штабов и подразделений обеспечения не осталось никого".
"Неумолимая Ставка и ее представитель Георгий Жуков требовали только одного - наступления во чтобы то ни стало. 20-я армия была дополнительно усилена 5-м танковым корпусом и четырьмя стрелковыми дивизиями."
"Поле битвы было усеяно нашими сгоревшими танками. В частности, уже 6 декабря шесть танковых бригад 20-й армии из восьми, потерявшие почти всю материальную часть, были отведены для восстановления боеспособности в тыл".
"Уже 13 декабря 6-й танковый корпус имел в строю 26 танков, а два дня назад введенный в сражение 5-й танковый корпус - только 30. Один танковый корпус вел бой за деревню Малое Кропотово, второй пытался взять штурмом село Подосиновка".
"За неделю (11-18 декабря) крайне кровопролитных, ожесточенных и по своей сути безрезультатных боев наступательные возможности 20-й армии были окончательно исчерпаны. Закончились боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Почти полностью была потеряна материальная часть всех восьми танковых бригад и обоих танковых корпусов. Оставшиеся в живых люди, по несколько суток находившиеся без сна и пищи, были предельно измотаны и смертельно устали".
"За 23 суток беспрерывных боев войска 20-й армии на 8-километровом участке вгрызлись в оборону противника на 10 километров. Среднесуточные темпы наступления - чуть более 400 метров в сутки. За каждый километр пришлось платить шестью тысячами убитых и раненых воинов".
"Примерно по тому же сценарию разворачивались события в полосах наступления других армий Западного и Калининского фронтов".
"Общие людские потери Калининского и Западного фронтов составили более 215 тысяч человек убитыми и ранеными".
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21.05.2020 13:27 Ответить
Так поставьте круглосуточный каравул и охраняйте эту святую святыню. Добавте дежурных администрации... Думали легко будет?
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21.05.2020 12:53 Ответить
Кто кому?
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21.05.2020 13:05 Ответить
Ну да .В Украине просто обожают Сралинских любимчиков.Конева,Ватутина,Берию,Ежова ,Будённого,Ворошилова,Молотова,Кагановича.
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21.05.2020 13:06 Ответить
Жжёра Жюков обречён в Харькове.Многие будут нести собачий помёт вместо цветочков.Кат украинцев.Пусть привыкает вместе с ордой!.Главное превратить это в регулярный инфошум в орде.Они выкупят.Можно будет даже обменять на кого-то из наших..
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21.05.2020 13:03 Ответить
Бюст то ладно. Удивительней всего, что харьковчане не краснеют за своего мэра.
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21.05.2020 13:08 Ответить
А подорвать пробовали, как в свое время бюст сралина в Запорожье?
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21.05.2020 13:12 Ответить
в Запорожье маленький был. тут взрывчатки много надо.
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21.05.2020 13:14 Ответить
Там жилые дома в 30 метрах стоят вокруг почти. С окон видно всё кстати. Можно с хорошей рогатки достать мелкими аптечными *пизирьками* с краской. А рогатку купить в рыболовецком магазине, кто сделать не умеет. Напомню скороспелым---кожеток с языка ботинка кожаного, резина авиационная, рогач с ореха лесного желательно, между рожками не менее 12-14 см и гайка даже на 32 полетит за нефиг делать на 40 м убойно.
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21.05.2020 13:45 Ответить
може на третью ночь сдёрнут?
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21.05.2020 13:12 Ответить
Нация может гордиться не только этими подвигами, но и вообще всеми своими усилиями по украшению украинских городов - отбитой и разбитой плиткой, граффити, пятнами утеплителя, застройкой балконов. Все это выглядит гораздо величественней, чем вся Швейцария.
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21.05.2020 13:13 Ответить
В Харькове законы Украины не работают? Какого этот Мясник из комуняцкого прошлого до сих пор красуется в городах Украины, а не свалке истории где нибудь?
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21.05.2020 13:14 Ответить
Черного кобеля не отмоешь добела.
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21.05.2020 13:16 Ответить
*догнать не сумел*---так бегуна наймите в охрану. Видно очередной отставник дремал ---пенсуху не хилую суммируя с зарплаткой что в райисполкоме выдадут!
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21.05.2020 13:38 Ответить
так может он и не старался, но начальству другого не скажет, мол сделал все что смог
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21.05.2020 14:05 Ответить
А может это он сам все и сделал...

- Пять всадников! На белых конях! В черных костюмах и черных полумасках, - заученно отбарабанил корнет и не удержался: - Остальных, не помню сколько, положил на месте!
...
- Да что ж вы мне не верите? - канючил Бубенцов. - Зачем мне вам врать? Налетели, уволокли, отвезли в поле, закричали: «Ах, это не предводитель, мы ошиблись!» - и бросили в густую рожь…
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21.05.2020 15:48 Ответить
Розтрощить ідола цього катюги! А потім пройтись по обласним та районним адміністраціям та попалить разом з комсомольцями яки там сидять при всіх владах вже двадцять років усі червоні ганчірки та портрети членінв та сралінів з комбрігом щорсом в їхніх кабінетах! Амінь.
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21.05.2020 13:51 Ответить
Надо коптером ргдшку ночью прямо на фуражку ему вцепить только вместо узргма детонатор с пластинчатым замедлителем от бпмки.
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21.05.2020 14:05 Ответить
а дежурный администрации не боится догнать этих челов с краской?
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21.05.2020 14:17 Ответить
Порвите вате шаблон этим скрином!

Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові "червонів" два дні поспіль - Цензор.НЕТ 8927
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21.05.2020 14:47 Ответить
Ставьте Гепу на ночь. Охранять.
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21.05.2020 16:15 Ответить
Не чіпайте бюст Жюкова, то допа і гепа приготували собі на могилу!
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21.05.2020 17:42 Ответить
 
 