Бюст Жукова на проспекте Григоренко в Харькове "краснел" два дня подряд. ФОТО

Двое суток подряд неизвестные обливали краской бюст маршала Жукова на проспекте генерала Петра Григоренко.

Об этом сообщила "Суспільному" глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, передает Цензор.НЕТ.

"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он (бюст. - Ред.) был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий 20 мая.

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Как сообщили в полиции, правоохранители изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информацию об инциденте внесли в ЕРДР.

19 мая стало известно, что ночью двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось.

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.