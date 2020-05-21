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Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая. В 2020 году праздник приходится на 21 мая.

Праздник начинался в 2006 году с маленькой акции "Всемирный день вышиванки", но со временем праздник вышел на всеукраинский уровень, сообщает Цензор.НЕТ.

В День вышиванки украинскую традиционную одежду надевают тысячи людей не только в нашей стране, а и по всему миру. Так, украинские полярники, которые сейчас находятся в Антарктиде, записали поздравительное видео ко Дню вышиванки.

"Команда 25-ой Украинской Антарктической Экспедиции присылает свои поздравления всей Украине ко Дню вышиванки. И где бы вы ни были, стоит помнить, что мы – украинцы, имеем замечательные традиции", - отмечается в поздравлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств. ФОТО

В День вышиванки в Украине в национальную одежду одевают даже памятники. Так, в этом году скульптуры детей на Почтовой площади в центре Киева одели в вышиванки и медицинские маски.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 01
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 02
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 03
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 04
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 05
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 06
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 07
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 08
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Google посвятил свою стартовую страницу Дню вышиванки. Иллюстрации для нового дудла нарисовала украинская художница Татьяна Якунова, пишет Громадське.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 10

"Больше всего времени в работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины", — рассказала художница.

В компании добавили, что для создания узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных швов. Они делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры. Все они есть на праздничном дудле.

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Провести 21 мая Парад вышиванок в социальных сетях с хэштегом #ОдягниВишиванку призвали украинцев со всего мира Петр и Марина Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сейчас, когда реванш стучит в дверь нашего дома, мощные символы, которые объединяют, особенно ценны. Флаг, герб, гимн, язык, вышиванка делают нас одной нацией, являются источником силы предков, символом нашей борьбы за светлое будущее. Мы одеваем вышиванку, чтобы показать - мы единый сильный непобедимый народ. В нашем сердце - Украина. Пятая колонна Кремля не оставляет надежд вернуть Украину под влияние России. Но я уверен, единство украинцев и искренняя любовь к Украине не дадут врагу развернуть нас к прошлому", - подчеркнул Порошенко на странице в сети Facebook.

Порошенко призвал украинцев устроить парад вышиванок в соцсетях.

"Пусть вышивка объединяет украинцев", - отметил пятый президент Украины.

Представители украинской общины Турции сняли ролик ко Дню вышиванки, в котором говорится о значении украшенной вышивкой сорочки как оберега для каждого украинца.

Украинцы в Индии по случаю Дня вышиванки представили песню "Мамин оберег" о национальной вышитой сорочке.

Из темы украинской этники мировые дизайнеры черпают вдохновение, мировые звезды наряжаются в вышиванки.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 11

"Для украинцев испокон веков собственная вышиванка была очень драгоценной, выступала оберегом от зла ​​и скорби. Вышиванка является самобытным символом связи поколений, сохраняет исконные народные традиции этнической вышитой украинской одежды. Вышиванка - это генетический код, из которого состоит уникальное национальное ДНК Украины как части европейской семьи", - подчеркнула в поздравлении ко Дню вышиванки и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 12

Фотографии одетых в вышиванки американских дипломатов обнародовало Посольство США в Украине.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 13

"По случаю Дня вышиванки команда Посольства США нарядилась в свои лучшие вышитые сорочки. Празднуйте сегодня вместе с нами и делитесь вашими фотографиями любимых вышиванок", - отметили в диппредставительстве.

Посольство Великобритании в Украине поздравило украинцев с Днем вышиванки, а британские дипломаты присоединились к празднованию.

"С Днем Вышиванки! Посольство Великобритании, несмотря на карантин, с радостью присоединяется к нынешнему празднику. Многие наши коллеги с нетерпением ждут этот день, чтобы показать свою вышитую сорочку или платье. Смотрите наши фото в вышиванках, а делитесь своими в комментариях", - отметили в посольстве.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 14
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 15
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 16
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 17
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 18
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 19
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 20
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 21
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 22
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 23

Украинские знаменитости по случаю Дня вышиванки также публикуют свои фотографии в вышиванках.

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 24
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 25
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 26
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 27
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 28
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников 29

Автор: 

Антарктида (106) вышиванка (116) диаспора (349) Порошенко Петр (19600) украинцы (3863) Порошенко Марина (99) День вышиванки (18)


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Топ комментарии
+16
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 6798
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21.05.2020 13:49
+12
Судячи по фотков, головзебілку вишивали колами,але не хрестиком.
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21.05.2020 13:26
+11
хе-хе, за такі гроші можна купити автентичну борщівську вишиванку
(майже втрачено техніку цієї вишивки, тому вироби з нею найдорожчі)

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 3708
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21.05.2020 13:57
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Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 403
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21.05.2020 13:19 Ответить
Порох привітав порохоботів з Днем вишиванки Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 8663
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21.05.2020 15:49 Ответить
ги-и-и-и-и-и-и!
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 4486
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21.05.2020 13:21 Ответить
Судячи по фотков, головзебілку вишивали колами,але не хрестиком.
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21.05.2020 13:26 Ответить
Да и у него какая-то не украинская вышивка.
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21.05.2020 16:23 Ответить
С рашки прислали )от Козака
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21.05.2020 16:51 Ответить
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 6798
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21.05.2020 13:49 Ответить
хе-хе, за такі гроші можна купити автентичну борщівську вишиванку
(майже втрачено техніку цієї вишивки, тому вироби з нею найдорожчі)

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 3708
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21.05.2020 13:57 Ответить
автентичну борщівську вишиванку ...

борщагівська дешевше
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21.05.2020 13:59 Ответить
борщагівське імєні ринку Сіріус - у зєзіков по ціні борщівки
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21.05.2020 15:06 Ответить
Ой- йой. Буде дуже шкода, втратити таку красу
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21.05.2020 17:35 Ответить
Любой скрипач знает, что смычок надо содержать в комфорте и не подвергать перепадам температуры.

Смычок для игры на пианино ничем в этом плане требований не отличается
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21.05.2020 13:58 Ответить
гріли - гріли -не догріли . не витерпів і двох годин . больной , совсем больной . співчуваю .
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21.05.2020 14:15 Ответить
Сміх сміхом,а простатит-штука сурйозна.
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 7728

І так поспішав,що й туфлі забризкав і в шось вступив.
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21.05.2020 15:03 Ответить
І так поспішав,що й туфлі забризкав і в шось вступив.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 6977
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21.05.2020 15:05 Ответить
Феном по дешевле это позорище было сделать нельзя.....
Сплошные понты у дешевок!
Это еще началось с того, как в первые дни "правления" зебильной нечисти, они заказали себе на всех значки депутатов из серебра высшей пробы!
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21.05.2020 14:28 Ответить
"Ночная медуза"... Шо она хотела этим сказать? Наверно, это просто фото в стиле "Жаба-гадюка"
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 4784
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21.05.2020 13:57 Ответить
то попса галімая, така уніформа для мєдуз
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21.05.2020 14:04 Ответить
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 119
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21.05.2020 14:04 Ответить
то крадене пацаками в японців а ля чорнолаковий розпис
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21.05.2020 14:06 Ответить
а шо там не крадене ?)))

пєльмєні крадені,
балалайка крадена,
матрьошка крадена,
лапті крадені,
язык крадений,
герб крадений,
прапор крадений,
гімн крадений,

і навіть радіо у Марконі вкрали ...
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21.05.2020 14:09 Ответить
А БОРЩ!!! ВОНИ Ж, за кордоном та у маааскві зробили борщ національним блюдом!! Хоча окрім щі..нічого не вміють!.
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21.05.2020 16:18 Ответить
Все, кто был на море, знают: От медузы до сопли - один шаг.
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21.05.2020 14:44 Ответить
Подделка - подделка во всем!
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21.05.2020 14:10 Ответить
віртуальний - віртуальному

Офіс президента Володимира Зеленського прозвітував про подарунки від президентського подружжя лідерам світових держав до Дня вишиванки. Однак із повідомлення стає ясно, що вишиванку від Зеленських отримав неіснуючий "президент Канади". Про це повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/21/7110185/ "Європейська правда" .
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21.05.2020 14:25 Ответить
Паску купити,-ще вистачило кеби,а на вишиванку -вже ні.
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21.05.2020 15:25 Ответить
Помню, в школе на уроках труда учили вышивать "крестиком".
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21.05.2020 13:22 Ответить
тоді не литвин, а литвина
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21.05.2020 13:23 Ответить


я так понимаю, что и Литвин отличается от Пороха "физиологически"!
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21.05.2020 14:14 Ответить
"крєстік" (одинарний і подвійний "болгарський") в українську вишивку принесли з паризьких взірців-схем 19 ст.
автентичні шви і техніки - козлик, верхоплут, занизування, зерновий вивід, бігунець, штапівка, пухлики, ретязь, качалочки, мережка (має окремий набір прийомів)...
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21.05.2020 13:34 Ответить
Мне кажется все на фото не сами вышивали(зимними вечерами) "козликами" и "пухликами", а надели фабричного(китайского) производства.
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21.05.2020 13:38 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&source=lmns&bih=644&biw=1348&hl=ru&ved=2ahUKEwjsi_bD5MTpAhUEXJoKHQlADCoQ_AUoAHoECAEQAA всё-бы тебе Китай...
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21.05.2020 13:51 Ответить
а у Ленки разве вьішиванка? она не в стиле етники украинской. не все, что вьішито, есть вьішиванка.
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21.05.2020 13:58 Ответить
найкоштовніші вироби з українською вишивкою (борщівка, решетилівка) можуть перевищувати 15 тис грн за одиницю
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21.05.2020 13:45 Ответить
ну, якщо офісний етикет вимага носити годинника вартістю в одну зарплату власника, то чому б не поширити той само принцип і на вишиванку?..
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21.05.2020 13:47 Ответить
Зі святом!

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 9367
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21.05.2020 13:40 Ответить
прикольно раньше ездил в город фотать с флагами ходили орали а щас хз...шок
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21.05.2020 13:46 Ответить
шо за зборище тпшностей с кривым лицом ну кроме вв---там одни богачи и биомуссор там одна вышиванка стоит как зарплата аххаххаххаххах
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21.05.2020 13:47 Ответить
кто все эти люди? и почему дети черные?
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21.05.2020 14:03 Ответить
на Поштовій площі - як на пательні, скрізь парєбрік з асфальту й бетону... от і засмажилися путті
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21.05.2020 14:08 Ответить
Это последствия танцующих негров на танках!
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21.05.2020 14:13 Ответить
Сейчас мракобесье и манкурты на говно исходятся!
- "украинский изыг и ваши вышиванки распаляют междуусобнаю ненависть!"... хныр-ррррр....))
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21.05.2020 14:12 Ответить
это и понятно, ведь не празднует люди день фуфаики, вот и бесяться
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21.05.2020 14:28 Ответить
как то даже пропустил, ну да, теперь же при прзэденте мало о нацианальных традициях говорят, увы. Чуть холодновато у нас, ну ок, не так уж тепло, но одену вышиванку, мне такая из льна и вышита такими же по материалу и цвету нитками - натуральный или чуть белее натурального льна.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 2569
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21.05.2020 14:26 Ответить
Почему нет фото Петрухи, хотя бы в трусах со звездочками?
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21.05.2020 14:27 Ответить
Какая все таки красивая семья у нашего Президента!

А где семья Зебила Оманского, в посадке на шашлыках? У него хоть дети есть, или домашние питомцы?...))))
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21.05.2020 14:33 Ответить
а какая разница, что дети, что питомцы? один хрен- иуды продажные!
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21.05.2020 14:55 Ответить
ну вот как так можно!!! из всего сделать посмешище...

Офис президент сообщил о том, что преЗЕдент Зеленский вместе с женой отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышиванки.
Правда, формулировку его пресс-служба как всегда, составила ужасно некорректно :
"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - пишет пресс-служба....
НО !!!
Как известно, в Канаде нет должности президента, а соответственно и должности первой леди. Формально руководством региона занимается королева Великобритании Елизавета II, а на месте, ее представителем, является генерал-губернатор. А Джастин Трюдо, в свою очередь, занимает пост премьер-министра. Неофициально его жену называют первой леди, но официально такого титула в стране нет. Кстати, самой Великобритании в списке "одаренных" также нет.
Кроме этого, в Германии в качестве первой леди выступает жена федерального канцлера, а не президента. И как бы... назвать мужа канцлера Германии Ангелы Меркель "первой леди" довольно трудно.... да и обидно !!!!! Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 623


(двоешники!!!)
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21.05.2020 16:00 Ответить
Красота!!!
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21.05.2020 17:38 Ответить
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 2057
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21.05.2020 17:39 Ответить
Я всё понимаю, конечно, традиции.
Однако, горожане Украины уже лет 200 одеваются по европейской моде.
Посмотрите фото второй половины 19 века.
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21.05.2020 17:40 Ответить
ось вам ******** сукні від Л. Чернікової по ціні прєзікової "медузи"

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 4604
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21.05.2020 18:31 Ответить
я сьогодні теж цілий день у вишиванці - дуже люблю її вдягати. Усіх зі святом!
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21.05.2020 18:49 Ответить
монографія Олени Пчілки про українську вишивку
для Паризької виставки 1878 року

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 8394
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21.05.2020 21:13 Ответить
Даже в "ватном" Изюме празднуют День вышиванки:
https://www.facebook.com/105263587788156/videos/2413569005609794/
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22.05.2020 01:21 Ответить
КРАСА!!!
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22.05.2020 07:40 Ответить
 
 