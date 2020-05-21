Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая. В 2020 году праздник приходится на 21 мая.

Праздник начинался в 2006 году с маленькой акции "Всемирный день вышиванки", но со временем праздник вышел на всеукраинский уровень, сообщает Цензор.НЕТ.

В День вышиванки украинскую традиционную одежду надевают тысячи людей не только в нашей стране, а и по всему миру. Так, украинские полярники, которые сейчас находятся в Антарктиде, записали поздравительное видео ко Дню вышиванки.

"Команда 25-ой Украинской Антарктической Экспедиции присылает свои поздравления всей Украине ко Дню вышиванки. И где бы вы ни были, стоит помнить, что мы – украинцы, имеем замечательные традиции", - отмечается в поздравлении.

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В День вышиванки в Украине в национальную одежду одевают даже памятники. Так, в этом году скульптуры детей на Почтовой площади в центре Киева одели в вышиванки и медицинские маски.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Google посвятил свою стартовую страницу Дню вышиванки. Иллюстрации для нового дудла нарисовала украинская художница Татьяна Якунова, пишет Громадське.

"Больше всего времени в работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины", — рассказала художница.

В компании добавили, что для создания узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных швов. Они делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры. Все они есть на праздничном дудле.

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Провести 21 мая Парад вышиванок в социальных сетях с хэштегом #ОдягниВишиванку призвали украинцев со всего мира Петр и Марина Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сейчас, когда реванш стучит в дверь нашего дома, мощные символы, которые объединяют, особенно ценны. Флаг, герб, гимн, язык, вышиванка делают нас одной нацией, являются источником силы предков, символом нашей борьбы за светлое будущее. Мы одеваем вышиванку, чтобы показать - мы единый сильный непобедимый народ. В нашем сердце - Украина. Пятая колонна Кремля не оставляет надежд вернуть Украину под влияние России. Но я уверен, единство украинцев и искренняя любовь к Украине не дадут врагу развернуть нас к прошлому", - подчеркнул Порошенко на странице в сети Facebook.

Порошенко призвал украинцев устроить парад вышиванок в соцсетях.

"Пусть вышивка объединяет украинцев", - отметил пятый президент Украины.

Представители украинской общины Турции сняли ролик ко Дню вышиванки, в котором говорится о значении украшенной вышивкой сорочки как оберега для каждого украинца.

Украинцы в Индии по случаю Дня вышиванки представили песню "Мамин оберег" о национальной вышитой сорочке.

Из темы украинской этники мировые дизайнеры черпают вдохновение, мировые звезды наряжаются в вышиванки.

"Для украинцев испокон веков собственная вышиванка была очень драгоценной, выступала оберегом от зла ​​и скорби. Вышиванка является самобытным символом связи поколений, сохраняет исконные народные традиции этнической вышитой украинской одежды. Вышиванка - это генетический код, из которого состоит уникальное национальное ДНК Украины как части европейской семьи", - подчеркнула в поздравлении ко Дню вышиванки и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Фотографии одетых в вышиванки американских дипломатов обнародовало Посольство США в Украине.

"По случаю Дня вышиванки команда Посольства США нарядилась в свои лучшие вышитые сорочки. Празднуйте сегодня вместе с нами и делитесь вашими фотографиями любимых вышиванок", - отметили в диппредставительстве.

Посольство Великобритании в Украине поздравило украинцев с Днем вышиванки, а британские дипломаты присоединились к празднованию.

"С Днем Вышиванки! Посольство Великобритании, несмотря на карантин, с радостью присоединяется к нынешнему празднику. Многие наши коллеги с нетерпением ждут этот день, чтобы показать свою вышитую сорочку или платье. Смотрите наши фото в вышиванках, а делитесь своими в комментариях", - отметили в посольстве.





















Украинские знаменитости по случаю Дня вышиванки также публикуют свои фотографии в вышиванках.











