Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД. ФОТОрепортаж
В Черновицкой области заступил на дежурство специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных санитарный вертолет Ми-8.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ
"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
В сообщении отмечается, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется в полете.
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Это не на голимых рюкзаках.
В Таганрог?
краще для сердечних хвороб нехай віддасть.
Может, кто-то эвакуируется ?