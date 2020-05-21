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Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области заступил на дежурство специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных санитарный вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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В сообщении отмечается, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется в полете.

Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД 01
Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД 02
Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД 03
Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД 04

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Буковина (894) карантин (16729) МВД (9318) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+4
У авакова.
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21.05.2020 13:31
+2
Показуха! Куда это они собрались вывозить больных на 1200 км ?
В Таганрог?
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21.05.2020 13:46
+2
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 13:57
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У авакова.
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21.05.2020 13:31 Ответить
Французский, санитарный. Знаешь сколько на дежурстве вертолета бабла отбивается?
Это не на голимых рюкзаках.
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21.05.2020 20:25 Ответить
"Ляшко любить швидкість" )))
Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС - Цензор.НЕТ 8209
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21.05.2020 13:45 Ответить
Показуха! Куда это они собрались вывозить больных на 1200 км ?
В Таганрог?
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21.05.2020 13:46 Ответить
Эвакуация какая-то. Бегство. Наверное, власть меняется.
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21.05.2020 14:05 Ответить
главное шоб поциент, если выздоровеет, потом пол-жизни на расплачивался за рейс.
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21.05.2020 13:47 Ответить
який(ЯКІ ПЕРЕВАГИ) зміст у вертольоті,якщо однаково навіть аналізи від Ковід -це тривала операція...
краще для сердечних хвороб нехай віддасть.
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21.05.2020 13:48 Ответить
ага, отдаст ровно на столько, сколько аваков в черновицкой области, потом керосина не будет, тут скорая не приезжает
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21.05.2020 13:51 Ответить
Прилєтіть вдруг "валшЄбнік" (сабакян) в галубом пірдульотє і папіліт бабло!
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21.05.2020 13:55 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 13:57 Ответить
У нас в Австралии, вместо 150000 предсказанных смертей, умерли 100 человек, все - глубокие старики, с массой хронических заболеваний.
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21.05.2020 14:04 Ответить
ну так бьіли ж принятьі мерьі. а что б бьіло, если бьі мер не бьіло?
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23.05.2020 11:42 Ответить
У нас и карантина-то толком не было. Ввели социальное дистанцирование "полтора метра", закрыли кафешки, детские площадки (?) и зачем-то туалеты в парках. Ни один супермаркет, ни один рынок закрыт не был. Аптекари масок вообще не носили.
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23.05.2020 11:47 Ответить
Пшел вон со своим букетом, сифилитик.
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21.05.2020 14:06 Ответить
Потому шо птн пнх, и Крым - это Украина, поняло?
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21.05.2020 14:16 Ответить
Чей Крым?
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21.05.2020 14:35 Ответить
нахрен йди .даун коронавірусний.
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21.05.2020 18:39 Ответить
Что-то там оччень нехорошее происходит в Черновицкой области. Не имеющее никакого отношения ни к какому "вирусу", разумеется.
Может, кто-то эвакуируется ?
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21.05.2020 14:03 Ответить
Или наоборот.
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21.05.2020 14:05 Ответить
То есть скоро объявят "ЧНР", похоже так.
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21.05.2020 14:06 Ответить
там все до болі просто.йдуть політичні ігрища довкола Чернівецького базару.
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21.05.2020 18:40 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 14:08 Ответить
А 1200 км - это куда? Круг и - на Черновцы?
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21.05.2020 14:41 Ответить
Який класний французький гелікоптер!
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21.05.2020 15:32 Ответить
 
 