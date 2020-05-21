"Киевавтодор" за эту зиму потратил на уборку снега больше денег, чем за прошлый более снежный сезон. ДОКУМЕНТ
За сезон 2019-2020 "Киевавтодор" потратили больше денег на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году, когда зима была более снежной.
Документ с указанными расходами коммунальной корпорации опубликовал в Facebook юрист Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.
Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019-й "Киевавтодор" потратил 328,2 миллиона гривен на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период. Тогда как в такой же сезон, но в этом году, расходы выросли до 395,4 миллиона гривен.
Ранее на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.
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А ни чего.
Так что начальнику этому вообще можно не париться.
Неужели, тоже украл?
Про Лукашенко слышал, про Колю слыша, про парад слышал, так, что можешь сразу отвечать на вопрос, не утруждая себя.
"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
Даже гипотетически представить себе не могу, чтобы при ТАКИХ делах у себя дома, я 24/7 шарился по чужим сайтам и обливал помоями чужой народ и власть чужой страны! Да у тебя самого горит-палает хата, а ты соседскую "тушить" собрался? Или на новый "дворец" заработать себе надумал? По чём нынче такая "озабоченность" за "судьбу чужой страны"? А?
"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
1. Почему ты здесь 24/7?
2. Какое тебе дело до ЧУЖОЙ страны, если в ТВОЕЙ
странераша-колонии во главе со слабоумным диктатором творится то, что нам и в страшных снах не снилось?
3. Сколько тугриков составляет твой "гонорар"?
Ну это просто вершина наглости