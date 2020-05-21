"Киевавтодор" за эту зиму потратил на уборку снега больше денег, чем за прошлый более снежный сезон. ДОКУМЕНТ

За сезон 2019-2020 "Киевавтодор" потратили больше денег на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году, когда зима была более снежной.

Документ с указанными расходами коммунальной корпорации опубликовал в Facebook юрист Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019-й "Киевавтодор" потратил 328,2 миллиона гривен на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период. Тогда как в такой же сезон, но в этом году, расходы выросли до 395,4 миллиона гривен.

Ранее на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.

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