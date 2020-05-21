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"Киевавтодор" за эту зиму потратил на уборку снега больше денег, чем за прошлый более снежный сезон. ДОКУМЕНТ

За сезон 2019-2020 "Киевавтодор" потратили больше денег на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году, когда зима была более снежной.

Документ с указанными расходами коммунальной корпорации опубликовал в Facebook юрист Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019-й "Киевавтодор" потратил 328,2 миллиона гривен на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период. Тогда как в такой же сезон, но в этом году, расходы выросли до 395,4 миллиона гривен.

Киевавтодор за эту зиму потратил на уборку снега больше денег, чем за прошлый более снежный сезон 01

Ранее на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.

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Киевавтодор за эту зиму потратил на уборку снега больше денег, чем за прошлый более снежный сезон 02

зима (174) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+47
не потратил.а УКРАЛ!!!!!
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21.05.2020 14:43
+37
Зеленая команда при +12 градусах напряженно убирала белый снег до красных мозолей и синего носа.
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21.05.2020 14:49
+29
сильно)))))))))) а если бы был снег???????????
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21.05.2020 14:44
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не потратил.а УКРАЛ!!!!!
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21.05.2020 14:43 Ответить
Гдє дєньгі Зін, тобто ЗЕ? Чи то Порох знову вкрав? У вас же доляр був по 25, а прошлої зими 27. Щось у зелебобіків з математикою не гаразд, хоча те як вони крадуть, небариги, то точно гаразд.
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21.05.2020 15:26 Ответить
В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь- хватіт стрелки переводіть - отвечайте
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21.05.2020 15:54 Ответить
За всі проблеми до 2019 року каміння кидалосся у президента, а тепер тільки Кличко винуватий. Ні так не буває, так що питання до ЗЮ
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21.05.2020 16:39 Ответить
КИЕВавтодором управляет не Потрох и не Зеля вообще-то. Подчинени КИЕВавтодор скорее Кличку.
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21.05.2020 17:56 Ответить
У вас только Порох за все отвечал. Бубачка вообще "ни при дилах" нивчем.
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21.05.2020 20:06 Ответить
Прежде чем что-нибудь написать,подумай головой,а не задом.
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21.05.2020 18:26 Ответить
аппетит приходит во время кушания...особенно к деньгам
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21.05.2020 14:43 Ответить
сильно)))))))))) а если бы был снег???????????
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21.05.2020 14:44 Ответить
більше вкрали б
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21.05.2020 19:14 Ответить
Зеленая команда при +12 градусах напряженно убирала белый снег до красных мозолей и синего носа.
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21.05.2020 14:49 Ответить
Для порахоботов в Киеве нету зе каманди в кмда а Більшість в Кмда ето бпп і удар мер с удара - все что проісходіт в Киеве ето заслуга етіх 2 партій
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21.05.2020 14:57 Ответить
апять петя виноват?
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21.05.2020 14:59 Ответить
"Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон - Цензор.НЕТ 4611
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21.05.2020 15:05 Ответить
В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь
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21.05.2020 15:53 Ответить
какие попередники еслі В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь
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21.05.2020 15:56 Ответить
Не трынди, дятел щоколадный, Виталька из порошковской кодлы
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21.05.2020 17:24 Ответить
А откуда в КМДА взялась зеленая команда?
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21.05.2020 17:57 Ответить
это помогло сэкономить соль
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21.05.2020 14:49 Ответить
Теперь нариду будет чем х... посыпать
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21.05.2020 20:07 Ответить
не всем, только киевлянам такое привалило
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21.05.2020 21:17 Ответить
То може вони вночі посипали сухі дороги сіллю, потім вранці посипали сіллю сіль (тобто "сніг"), а вдень прибирали його снігозагребущими машинами? До речі, в совкові роки ті машини у середовищі естетів називали "Вучетич". По-перше - незграбні, по-друге - загрібають "на себе".
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21.05.2020 14:54 Ответить
И, что, начальник Киевавтодора на это скажет в своё оправдание?
А ни чего.
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21.05.2020 14:55 Ответить
А ему нужно что то говорить? Даже если из этого раздуть грандиозный скандал и добиться заведения уголовных дел, то по отработанной схеме дела затянут, а после спадания шумихи замнут и закроют.
Так что начальнику этому вообще можно не париться.
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21.05.2020 15:11 Ответить
він буде мовчати, бо бізнес любить тишу
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21.05.2020 19:15 Ответить
Для порахоботов в Киеве нету зе каманди - Більшість в Кмда ето бпп і удар мер с удара - все что проісходіт в Киеве ето заслуга етіх 2 партій
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21.05.2020 14:57 Ответить
Ну, педалик еще много рассказывал о поливе улиц для борьбы с задымлением и вирусом.
Неужели, тоже украл?
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21.05.2020 14:57 Ответить
Самая лучшая позиция по этому вопросу была у Леонида Черновецкого ( в народе Леня Космос), - Пусть снег убирает тот кто его разбрасывал!
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21.05.2020 15:00 Ответить
Даже не знаю, плакать или смеяться. Хотя, возможно, я дальтоник и не видел зеленого снега.
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21.05.2020 15:00 Ответить
тото я смотрю снега ни где не была . а это автодор его убирал . судя по затратам ловили снежинки еще до приземления
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21.05.2020 15:01 Ответить
По гривне за каждую снежинку!
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21.05.2020 15:02 Ответить
В этом году больше, потому что снег сначала пришлось завозить.
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21.05.2020 15:04 Ответить
Дальше - что? Вы ещё что-то выяснили или потом будет как с Яценюком - о первом миллиарде и Стене на первой странице, а то, что он выиграл суды - на последней, если останется место после сенсаций на первых страницах?
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21.05.2020 15:07 Ответить
Вот никак не пойму- какого ляда тут 24/7 дежурят бульбарусы? Откуда такая "озабоченность" нашими проблемами/делами? У вас своих проблем мало? Или- парад отгуляли, дидов на палках проветрили и снова с головой в "омут" чужих проблем!
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21.05.2020 15:42 Ответить
Да всё никак у зебов не могу дознаться - Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?
Про Лукашенко слышал, про Колю слыша, про парад слышал, так, что можешь сразу отвечать на вопрос, не утруждая себя.
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21.05.2020 15:50 Ответить
А нафига тебе тот Ермак? Забей ты на него! Он что, кормит тебя, раз тебе так интересна его судьба? Про Лукашенку "слышал", говоришь? А должен, холоп, не только "слышать", а сапоги sцарю Бульбарусии вылизывать! А он- "Ермак да Ермак"! У тебя в голове всё в порядке, мышебрат?
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21.05.2020 16:17 Ответить
Как нафига!? А как же кацапа определить, который из себя изображает украинца и не может ответить на простой вопрос:

"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
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21.05.2020 17:26 Ответить
Дак у тебя же, бульбарус, у самого дома сидит такая "кацапа"! Подкуйловник, который ещё совсем недавно прикрывал свою лысую башку тремя волосинами в четыре ряда! Благодаря ему в ТВОЕЙ стране рашисткая гэбня ногами двери открывает и ворует иностранных граждан, бросая их в тюрьму! Тот самый подкуйловник, который даже на камеру со своими подчиненными говорит на рузьке вместо бульбарусского! Тот самый, кто свой народ от коронавируса тракторами "лечит-спасает" . Тот самый, кто в пандемию гонит на пропагандистский парад тысячи своих граждан! Тот самый, кто в 2 000 г. (? точно год не помню) уничтожил оппозицию и закатал её в землю в лесопосадках! Кто превратил свою страну в колонию терроРаши! И, наконец, тот самый, который готовит "царевича Коленьку" на смену себе, царю-диктатору!

Даже гипотетически представить себе не могу, чтобы при ТАКИХ делах у себя дома, я 24/7 шарился по чужим сайтам и обливал помоями чужой народ и власть чужой страны! Да у тебя самого горит-палает хата, а ты соседскую "тушить" собрался? Или на новый "дворец" заработать себе надумал? По чём нынче такая "озабоченность" за "судьбу чужой страны"? А?
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21.05.2020 18:35 Ответить
Ты ещё не понял, что я могу не отвечать на твои посты, что я и буду делать, т.к. флаг возле моего ника выделяется и мой короткий пост легко прочитать и понять, что ты не отвечаешь на простой вопрос:

"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
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21.05.2020 18:39 Ответить
Здесь вопросы задаю я, бульбаш. По праву гражданина ЭТОЙ страны, где ты- всего лишь чужеземец. А посему напомню их (их всего лишь три):
1. Почему ты здесь 24/7?
2. Какое тебе дело до ЧУЖОЙ страны, если в ТВОЕЙ стране раша-колонии во главе со слабоумным диктатором творится то, что нам и в страшных снах не снилось?
3. Сколько тугриков составляет твой "гонорар"?
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21.05.2020 18:45 Ответить
Слухай, громадянин "своєй страни", як би ти був справжний громадянин, то написав би державною мовою, а так ти такий само підхухлятник, як Шарій. Тому білорусу ще можна вибачити, що він не знає своєй рідной мови, бо йому лисий бовдур то забороняє за вказівкою москалів, а тобі ніхто нічого не забороняє, то краще-то не гавчи як оскаженілий собака, бо сам ти бот з параші
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21.05.2020 19:25 Ответить
По перше, ти мені не "тикай". Вчись ввічливості, якщо вдаєш з себе "щирого українця", хай і за допомогою гугл-перекладача. По-друге, я спілкувався не з тобою- з "патріотом України", що втік в іншу країну та звідти повчає українців "патріотизму". По-третє, я живу у вільній країні, тому спілкуюся тією мовою, яка мені є зручною. І не тобі вказувати мені, як спілкуватися і що робити у себе вдома. Доречі, навіть твій "шоколадний бох" вдома, у побуті, спілкується російською, хоча, як і раніше, на камеру бреше українською. А взагалі, дуже дивно, яке відношенния ти маєш до цапа під бульбаруським прапорцем? Мабуть, працюєш з ним на одній ботофермі?
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21.05.2020 19:52 Ответить
Уахаха...
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21.05.2020 15:08 Ответить
Математический парадокс
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21.05.2020 15:15 Ответить
ключевое слово - ВТРАЧЕНО..
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21.05.2020 15:21 Ответить
Снег не снег, а яхта новая нужна.
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21.05.2020 15:24 Ответить
то о чем я и писал - власти нет, государство разваливается, каждый на местах берет столько власти сколько может освоить.
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21.05.2020 15:25 Ответить
Что-то я вообще не припомню снег в этом году. Вообще. И тем более такой, чтоб нужно было "вывозить". Если я был пару раз- то слабый и сразу сам таял. Это пипец, товарисчи...
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21.05.2020 15:39 Ответить
убирали хорошо и быстро, потому и "не припомню". И денег при этом очень мало потратили, надо им премию выдать 500% и льготную путевку в лепрозорий от профсоюза
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21.05.2020 23:52 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ну это просто вершина наглости
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21.05.2020 15:42 Ответить
так они всю зиму воздух лопатами грузили и снегоуборщик пыль по дорогам разгонял в три смены))
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21.05.2020 15:58 Ответить
снег вообще был может неделю...
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21.05.2020 16:16 Ответить
зато не воруют (с) ага...
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21.05.2020 16:17 Ответить
вы думаете почему снега небыло, автодор его весь убрал
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21.05.2020 16:17 Ответить
Вони нову техніку купили, в чому проблема?
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21.05.2020 16:20 Ответить
Очень сомневаюсь, что за 395 тыс грн можно купить хорошую снегоуборочную технику. А вот распилить на "уборке" вполне возможно.
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21.05.2020 17:33 Ответить
Более внимательно читайте, 395412.6 тыс.грн - это триста девяносто пять миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот гривен
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21.05.2020 23:43 Ответить
Да какая разница! (с)
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21.05.2020 17:09 Ответить
Гниди.Всі.А зелень просто гнида з гнид
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21.05.2020 17:28 Ответить
спросите у Кличка.....как так?
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21.05.2020 17:40 Ответить
Зато Педалик хороший !
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21.05.2020 17:51 Ответить
єто надо любителям Кличко читать
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21.05.2020 18:23 Ответить
Самое интересное,догадываетесь что кричали бы зебуины,если это все было бы при Порошенко?
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21.05.2020 20:10 Ответить
такое только у нас возможно.
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21.05.2020 20:40 Ответить
 
 