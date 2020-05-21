Оперативники задержали 12 членов преступной организации мошенников, которая присвоила почти 18 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали членов преступной организации мошенников, которая действовала по всей территории Украины и присвоила почти 18 миллионов гривен .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатор, трое соорганизаторов и восемь членов преступной организации.

По его словам, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой области с участием сотрудников уголовного розыска в Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также следственных ГСУ Нацполиции задокументировали и пресекли деятельность преступной организации, которая состояла из нескольких организованных преступных групп. Спецоперация проведена при силовой поддержке спецподразделения КОРД и сотрудников полиции особого назначения. Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных "сценариев", которые зависели от поведения избранных жертв.

В частности злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить предоплату. Как только пострадавшие перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

У злоумышленников также была и преступная схема действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара на адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за доставленное имущество. Мошенник указывал расчетный счет, который они затем опустошали.

Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

"В состав организации входило более 20 участников. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полиция задержала 12 фигурантов. В частности задержан организатор, три соорганизатора и восемь наиболее активных участников преступной организации. Установлено, что злоумышленники действовали на территории всего государства", - сообщил Дзюбинский.

В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.

"Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершение мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Организатору также инкриминируют создание преступной организации", - отметил Дзюбинский.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.1,2,3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст.255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.