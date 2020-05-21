Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж
Министр внутренних дел Арсен Аваков в Черновицкой области ознакомился с работой врачей во время пандемии, осмотрел имеющиеся средства индивидуальной защиты и ознакомился с протоколами лечения COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Ознакомившись с работой госпиталя и пообщавшись с персоналом, могу сказать, что врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, всем необходимым оборудованием и лекарствами. При лечении пациентов с COVID-19 медперсонал пользуется исключительно масками многоразового использования со сменными фильтрами 3М, они надежны и комфортны. Врачи придерживаются протокола лечения пациентов с COVID-19", - рассказал министр.
Аваков за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, инициативу и настойчивость, весомый личный вклад в развитие и укрепление ведомственной медицинской службы вручил медикам ценные подарки - наручные часы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) Они всем обеспечены и довольны (все должны улыбаться! Даже если не видно этого под маской)
2) Они организовали убийство шеремета.
Треба ще, щоб А.Геращенко повідомив нам про своє бачення цієї проблеми.........
Очима Арсена Борисовича))