Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Черновицкой области ознакомился с работой врачей во время пандемии, осмотрел имеющиеся средства индивидуальной защиты и ознакомился с протоколами лечения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ознакомившись с работой госпиталя и пообщавшись с персоналом, могу сказать, что врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, всем необходимым оборудованием и лекарствами. При лечении пациентов с COVID-19 медперсонал пользуется исключительно масками многоразового использования со сменными фильтрами 3М, они надежны и комфортны. Врачи придерживаются протокола лечения пациентов с COVID-19", - рассказал министр.

Аваков за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, инициативу и настойчивость, весомый личный вклад в развитие и укрепление ведомственной медицинской службы вручил медикам ценные подарки - наручные часы.

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