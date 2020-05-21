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Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Черновицкой области ознакомился с работой врачей во время пандемии, осмотрел имеющиеся средства индивидуальной защиты и ознакомился с протоколами лечения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ознакомившись с работой госпиталя и пообщавшись с персоналом, могу сказать, что врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, всем необходимым оборудованием и лекарствами. При лечении пациентов с COVID-19 медперсонал пользуется исключительно масками многоразового использования со сменными фильтрами 3М, они надежны и комфортны. Врачи придерживаются протокола лечения пациентов с COVID-19", - рассказал министр.

Аваков за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, инициативу и настойчивость, весомый личный вклад в развитие и укрепление ведомственной медицинской службы вручил медикам ценные подарки - наручные часы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД. ФОТОрепортаж

Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков 01
Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков 02
Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков 03
Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков 04

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Буковина (894) МВД (9318) награда (1798) врачи (1515)


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Топ комментарии
+6
Мусор аваков яке відношення має до медиків??? МВС перетворилось в ОЗУ а він хизується на фото..гидко дивитися на цю владу..СОВОК..
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21.05.2020 15:15
+5
Вот откуда мент Аваков знает, что необходимо медикам ? !!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2020 15:11
+3
Дно вже пробито...
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21.05.2020 15:13
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Вот откуда мент Аваков знает, что необходимо медикам ? !!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2020 15:11 Ответить
тут 2 варианта развития события:
1) Они всем обеспечены и довольны (все должны улыбаться! Даже если не видно этого под маской)
2) Они организовали убийство шеремета.
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21.05.2020 15:22 Ответить
Дно вже пробито...
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21.05.2020 15:13 Ответить
Мусор аваков яке відношення має до медиків??? МВС перетворилось в ОЗУ а він хизується на фото..гидко дивитися на цю владу..СОВОК..
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21.05.2020 15:15 Ответить
так приехал представлять яценюка, чтоб вспомнили, хвалили друг друга, чуть в жопу не целовали, вот цель их приезда, опять всунуть кроля к бюджету
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21.05.2020 15:17 Ответить
Это капец, товарищи. А при чем здесь Аваков? У медработников своего министра нет?
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21.05.2020 15:17 Ответить
Мало того, что он (министр) есть. Он еще и поехал туда с гр.Аваковим А.Б. ........... Чого вони заткнулися????
Треба ще, щоб А.Геращенко повідомив нам про своє бачення цієї проблеми.........
Очима Арсена Борисовича))
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21.05.2020 15:32 Ответить
Это не твоя парафия Рюкзаков , скоро в двери не войдёшь ,разожрался у корыта хамелион🐲позорный !
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21.05.2020 15:17 Ответить
його парафія давно перетворилась в ОЗУ, банду, гопників. особливо патрульна поліція)))
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21.05.2020 15:19 Ответить
Хто в ліс хто по дрова
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21.05.2020 15:18 Ответить
Аваков, ты кто такой? Давай, - до свидания!
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21.05.2020 15:20 Ответить
Охорона громадського порядку на перевіряємій території відповідає Євростандартам........
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21.05.2020 15:34 Ответить
Ну, кто там мне рассказывал про то, что эти все вспышки из-за цыган и всё такое, и что Аваков едет туда по этому поводу?
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21.05.2020 15:22 Ответить
Як на мене, поліцейський повинен фотографуватися на місці злочину, де його робота і за яку йому гроші платять.
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21.05.2020 15:23 Ответить
А він це і робить?
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21.05.2020 15:31 Ответить
* крапка в кінці.
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21.05.2020 15:41 Ответить
Аваков скоро Сивоху наздожене за розмірами. Скільки можна жерти???
Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 6034
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21.05.2020 15:44 Ответить
Аваков инспектировал ведомственне медицинские учреждения заодно и общественные медучреждения!!что не понятно убогие?)
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21.05.2020 16:28 Ответить
 
 