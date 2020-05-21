Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор. ФОТОрепортаж
Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили побывал вместе с представителями бизнеса на встрече в Офисе генпрокурора.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жёсткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента", - написал Саакашвили.
По его словам, "Венедиктова абсолютно открыта к диалогу и вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".
Саакашвили сообщил о договоренности создать в ОГП департамент по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, "которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции, и прочих в экономику".
"Встреча была совместной инициативой Национальной рады реформ и Офиса генеральной прокуратуры, и я думаю, что это начало очень хорошего сотрудничества", - подытожил Саакашвили.
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Пир во время чумы: новые «бюджетные» подарки для Коломойского Май 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%b8%d1%80-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%87%d1%83%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html#comments Комментарии: 1
Активы олигарха получат госфинансирование. Кабинет министров принял постановления о финансировании из госбюджета биатлонного комплекса в Карпатах и аэропорта в Днепре. Оба эти объекта находится в сфере интересов олигарха Игоря Коломойского.
Об этом https://apostrophe.ua/article/economy/finansy/2020-05-21/pir-vo-vremya-chumyi-novyie-byudjetnyie-podarki-dlya-kolomoyskogo/32902 говорится в сегодняшней статье издания «Апостроф».
Издание разбиралось случайны ли эти решения правительства.
В Украине построят современный биатлонный комплекс. Разумеется, в Карпатах - это лучшее место в Украине для занятий зимними видами спорта. А, учитывая, что нигде кроме них в последнюю зиму в Украине снега, в общем-то, и не было, то, возможно, это на сегодня - единственное место для подобных занятий.
Именно в Карпатах украинские руководители времен президентства Виктора Януковича хотели провести зимнюю Олимпиаду 2022 года. Эта идея появилась в 2010 году, и на протяжении всего недобытого срока беглого (впоследствии) президента на подготовку к Олимпийским играм выделялись немалые средства. Только в бюджете на 2011 год на эти цели были предусмотрены порядка 500 миллионов долларов.
Но в июне 2014 года - в разгар российской агрессии против Украины - Львов, который был определен официальным кандидатом, отказался от участия в борьбе за право принять Олимпиаду-2022. Может быть и правильно, что отказался - победителем конкурса стал Пекин, с которым сложно было бы тягаться. Да и не понятно пока, состоится ли вообще Олимпиада, учитывая ситуацию с коронавирусом. Биатлон - вещь серьезная
Но Украина не оставляет надежд на проведение чего-нибудь серьезного, что связано с зимними видами спорта. Так, на заседании Кабинета министров 20 мая было принято постановление об утверждении порядка и условий выделения из госбюджета субвенции на строительство современного биатлонного комплекса.
Субвенция будет предоставлена бюджету города Яремче Ивано-Франковской области - для сельсовета села Поляныця. Именно в этом населенном пункте планируется построить спортивный комплекс.
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B9.html Объявит ли Коломойский настоящую войну Зеленскому - эксперт
Как известно, в апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 2020 года. Изменения были обусловлены ситуацией с распространением коронавируса и вызванными им экономическими проблемами. Так, прогнозируемо было увеличено, хоть и незначительно, финансирование системы здравоохранения. При этом целым отраслям и сферам, в том числе, науке, образованию и даже, как ни странно, медицине, были срезаны миллионы, а, в некоторых случаях, и миллиарды гривен по целому ряду программ.
Кстати, судя по высказываниям членов правительства, финансирования в полном объеме на создание 500 тысяч новых рабочих мест еще нет.
https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E.html Зеленский - «ширма», за которой действуют Коломойский, Пинчук, Порошенко и Аваков, - политолог
Еще две-три недели назад можно было с уверенностью говорить о том, что позиции Игоря Коломойского существенно пошатнулись. Основным поводом так считать стало принятие скандального законопроекта о невозможности возвращения прежним собственникам национализированных банков. По умолчанию, речь идет о «ПриватБанке», который перешел в собственность государства в декабре 2016 года. После этого, олигарх не оставлял надежд вернуть себе этот актив или получить за него крупную денежную компенсацию.
Окончательно «антиколомойский» закон был принят 13 мая. Это произошло, несмотря на более чем 16 тысяч поданных к нему поправок.
Казалось бы, Коломойский проиграл, при этом проиграл по-крупному. Однако, похоже, что в качестве компенсации за один «ПриватБанк» власть подарит олигарху сразу два банка. Речь - об «Ощадбанке» и создаваемом «почтовом» банке на базе госкомпании «Укрпочта».
Последние решения Кабмина наводят на мысль, что Игорь Коломойский не только не утратил, но, наоборот, в последнее время даже нарастил свое влияние.
Особенно, учитывая тот момент, что Венедиктова, если что, по указке ЗЕ может в любой момент оформить экстрадицию Сааки в Грузию.
Цікавіше,представники якого бізнесу попросили Саака їх покришувати (чи порєшать).
https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
П,С. "Корова" - фопы, малый и средний бизнес, бюджет.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.
НА 2020 пенсия в Грузии 90$.
да...90 долярів. це десь 2 500 грн, а в нас у мільйонів людей пенсія менша.
Грузинские пенсионеры богачи по сравнению с Украинскими ....
Тільки проблема в тому, що в Грузії - недиферинційована пенсія, "всім однаково" і нині складає "220 лари (около 80 долларов)" - https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
Тоді грузинські пенсії з українськими потрібно з нашою середньою пенсією. І тут - здається, на одному рівні.
барыгамвластям хорошо.
Навіщо збиралися? В дурку їх