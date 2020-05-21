Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор. ФОТОрепортаж

Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили побывал вместе с представителями бизнеса на встрече в Офисе генпрокурора.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жёсткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента", - написал Саакашвили.

По его словам, "Венедиктова абсолютно открыта к диалогу и вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".

Саакашвили сообщил о договоренности создать в ОГП департамент по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, "которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции, и прочих в экономику".





Читайте также: Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам

"Встреча была совместной инициативой Национальной рады реформ и Офиса генеральной прокуратуры, и я думаю, что это начало очень хорошего сотрудничества", - подытожил Саакашвили.