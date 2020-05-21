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Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор. ФОТОрепортаж

Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили побывал вместе с представителями бизнеса на встрече в Офисе генпрокурора.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жёсткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента", - написал Саакашвили.

По его словам, "Венедиктова абсолютно открыта к диалогу и вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".

Саакашвили сообщил о договоренности создать в ОГП департамент по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, "которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции, и прочих в экономику".

Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор 01Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор 02
Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор 03

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"Встреча была совместной инициативой Национальной рады реформ и Офиса генеральной прокуратуры, и я думаю, что это начало очень хорошего сотрудничества", - подытожил Саакашвили.

Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор 04

бизнес (1620) Саакашвили Михеил (3307) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+17
Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор - Цензор.НЕТ 8371
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21.05.2020 15:51
+12
Зебіл уже став шиколядним?
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21.05.2020 15:56
+10
Ще й вишиванку одягла, мразь прокацапська...
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21.05.2020 15:55
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Пир во время чумы: новые «бюджетные» подарки для Коломойского Май 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%b8%d1%80-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%87%d1%83%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4.html#comments Комментарии: 1

Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор - Цензор.НЕТ 294Активы олигарха получат госфинансирование. Кабинет министров принял постановления о финансировании из госбюджета биатлонного комплекса в Карпатах и аэропорта в Днепре. Оба эти объекта находится в сфере интересов олигарха Игоря Коломойского.
Об этом https://apostrophe.ua/article/economy/finansy/2020-05-21/pir-vo-vremya-chumyi-novyie-byudjetnyie-podarki-dlya-kolomoyskogo/32902 говорится в сегодняшней статье издания «Апостроф».
Издание разбиралось случайны ли эти решения правительства.
В Украине построят современный биатлонный комплекс. Разумеется, в Карпатах - это лучшее место в Украине для занятий зимними видами спорта. А, учитывая, что нигде кроме них в последнюю зиму в Украине снега, в общем-то, и не было, то, возможно, это на сегодня - единственное место для подобных занятий.
Именно в Карпатах украинские руководители времен президентства Виктора Януковича хотели провести зимнюю Олимпиаду 2022 года. Эта идея появилась в 2010 году, и на протяжении всего недобытого срока беглого (впоследствии) президента на подготовку к Олимпийским играм выделялись немалые средства. Только в бюджете на 2011 год на эти цели были предусмотрены порядка 500 миллионов долларов.
Но в июне 2014 года - в разгар российской агрессии против Украины - Львов, который был определен официальным кандидатом, отказался от участия в борьбе за право принять Олимпиаду-2022. Может быть и правильно, что отказался - победителем конкурса стал Пекин, с которым сложно было бы тягаться. Да и не понятно пока, состоится ли вообще Олимпиада, учитывая ситуацию с коронавирусом. Биатлон - вещь серьезная
Но Украина не оставляет надежд на проведение чего-нибудь серьезного, что связано с зимними видами спорта. Так, на заседании Кабинета министров 20 мая было принято постановление об утверждении порядка и условий выделения из госбюджета субвенции на строительство современного биатлонного комплекса.
Субвенция будет предоставлена бюджету города Яремче Ивано-Франковской области - для сельсовета села Поляныця. Именно в этом населенном пункте планируется построить спортивный комплекс.
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B9.html Объявит ли Коломойский настоящую войну Зеленскому - эксперт
Как известно, в апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 2020 года. Изменения были обусловлены ситуацией с распространением коронавируса и вызванными им экономическими проблемами. Так, прогнозируемо было увеличено, хоть и незначительно, финансирование системы здравоохранения. При этом целым отраслям и сферам, в том числе, науке, образованию и даже, как ни странно, медицине, были срезаны миллионы, а, в некоторых случаях, и миллиарды гривен по целому ряду программ.
Кстати, судя по высказываниям членов правительства, финансирования в полном объеме на создание 500 тысяч новых рабочих мест еще нет.
https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E.html Зеленский - «ширма», за которой действуют Коломойский, Пинчук, Порошенко и Аваков, - политолог
Еще две-три недели назад можно было с уверенностью говорить о том, что позиции Игоря Коломойского существенно пошатнулись. Основным поводом так считать стало принятие скандального законопроекта о невозможности возвращения прежним собственникам национализированных банков. По умолчанию, речь идет о «ПриватБанке», который перешел в собственность государства в декабре 2016 года. После этого, олигарх не оставлял надежд вернуть себе этот актив или получить за него крупную денежную компенсацию.
Окончательно «антиколомойский» закон был принят 13 мая. Это произошло, несмотря на более чем 16 тысяч поданных к нему поправок.
Казалось бы, Коломойский проиграл, при этом проиграл по-крупному. Однако, похоже, что в качестве компенсации за один «ПриватБанк» власть подарит олигарху сразу два банка. Речь - об «Ощадбанке» и создаваемом «почтовом» банке на базе госкомпании «Укрпочта».
Последние решения Кабмина наводят на мысль, что Игорь Коломойский не только не утратил, но, наоборот, в последнее время даже нарастил свое влияние.
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21.05.2020 15:49 Ответить
Наверное опять на морском побережье появятся прокурорские кварталы
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21.05.2020 15:50 Ответить
А ,кто эта женщина легкого поведения в КРАСНОЙ ЮБКЕ ??? НУ,и ВКУС---ДЯРЕВНЯ !!!!!
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21.05.2020 16:32 Ответить
Не всі хочуть ходити в кокошніках, як твої земляки і родичі.
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21.05.2020 18:46 Ответить
Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор - Цензор.НЕТ 8371
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21.05.2020 15:51 Ответить
Михо любит "жостко".
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21.05.2020 15:51 Ответить
Вот прям видно по фотографиям, что все было крайне жестко.

Особенно, учитывая тот момент, что Венедиктова, если что, по указке ЗЕ может в любой момент оформить экстрадицию Сааки в Грузию.
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21.05.2020 15:52 Ответить
Не може, бо він має громадянство.
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27.05.2020 04:47 Ответить
Новая реформа от саака -ему надо раз в неделю бухать с сепаршей
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21.05.2020 15:52 Ответить
Зебіл уже став шиколядним?
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21.05.2020 15:56 Ответить
правильно писать "О ней отзывался".... они знакомы? )))) пусть пользуется, отличная возможность из бомжа стать охранников в прокуратуре.
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21.05.2020 16:34 Ответить
Ще й вишиванку одягла, мразь прокацапська...
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21.05.2020 15:55 Ответить
Вони ******** Україну - по своему , особливо..., тут їм дозволено ВСЕ ....
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21.05.2020 16:09 Ответить
На фотографиях участвующих намордники висят на их шеях. Похоже это как новый стиль одежды.
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21.05.2020 15:56 Ответить
Якщо розмовляли так,як з Супрун...
Цікавіше,представники якого бізнесу попросили Саака їх покришувати (чи порєшать).
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21.05.2020 15:56 Ответить
серьёзно , посидели пообщались по улыбались и постановили убрать силовые структуры от бизнеса , от кормушки ... вы серьёзно ??? да их пачками сажать надо , чтобы что то изменить , а не в кабинете общаться
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21.05.2020 15:58 Ответить
которые положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции, и прочих в экономику/ Один солдат на свете жил, красивый и отважный,но он игрушкой детской был:ведь был солдат бумажный.Он переделать мир хотел,чтоб был счастливым каждый,а сам на ниточке висел:ведь был солдат бумажный.
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21.05.2020 16:03 Ответить
чо-та ржу

https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
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21.05.2020 16:04 Ответить
судя по последней фотке, кто-то кого-то удовлетворил.......
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21.05.2020 16:04 Ответить
**неприроднім способом**???, как ежедневно пишут в новотсях)))
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21.05.2020 19:27 Ответить
Короче, перетёрлись кто теперь будет доить эту "корову"!
П,С. "Корова" - фопы, малый и средний бизнес, бюджет.
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21.05.2020 16:05 Ответить
от коровы одни рога и копыта остались.....
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21.05.2020 21:12 Ответить
Не розумію, нашо Міхо поліз у це гуано..? Вже ж був досвід "рехворм" попередника..
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21.05.2020 16:06 Ответить
Як завжди - гроші.
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21.05.2020 16:13 Ответить
Не знаю..може за дахами скучив..
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21.05.2020 16:16 Ответить
а ото в спортивной мастерке, шерстяных колготах и пуховике то глава какой именно бизнес-ассоциации?
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21.05.2020 16:12 Ответить
А ви вибагливий, ніт щоби на обличчі інтелект шукати)))
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21.05.2020 17:11 Ответить
пофоткались, поусміхались , але нічого не зміниться, бо прокурори хочуть їздити на красивих машинах - то ж вони будуть боротися за бізнес!
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21.05.2020 16:12 Ответить
Саак учит как нужно носить маску
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21.05.2020 16:20 Ответить
Невже М.С. такий наївний?! Вангую, незабаром він буде ганяти підсрачниками чільницю ОГУ, а потім добереться й до лошари!
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21.05.2020 16:21 Ответить
Ага, жди. Он пристроился к кормушке, чтоб кусать крмящую руку? Будет делать шоу и критиковать кого укажут.
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21.05.2020 16:27 Ответить
Инвесторами будут заниматься и "няни", и "депортаменты" и еще какие-то органы,которые навыдумывают Сссака с Зеленским, чтобы доить бизнес. Они же "самые честные" им же все можно.
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21.05.2020 16:22 Ответить
Теперь пойдут рехВормы в жостком турборежиме.
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21.05.2020 16:22 Ответить
март 2019 "Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.

НА 2020 пенсия в Грузии 90$.
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21.05.2020 16:36 Ответить
а скільки 1 літр молока? якщо пенсія 90, а молоко 10 центів за літр,то це не погано.
да...90 долярів. це десь 2 500 грн, а в нас у мільйонів людей пенсія менша.
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21.05.2020 18:03 Ответить
Узнай какая пенсия в Украине - 1685 гривен .
Грузинские пенсионеры богачи по сравнению с Украинскими ....
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21.05.2020 19:47 Ответить
да?
Тільки проблема в тому, що в Грузії - недиферинційована пенсія, "всім однаково" і нині складає "220 лари (около 80 долларов)" - https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
Тоді грузинські пенсії з українськими потрібно з нашою середньою пенсією. І тут - здається, на одному рівні.
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21.05.2020 20:12 Ответить
У них нет субсидии и бесплатного проезда.
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21.05.2020 22:29 Ответить
Нет- все равно 80 долларов = 2160 гривен , на ТРЕТЬ больше чем 1685 )
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21.05.2020 23:36 Ответить
ще раз: з мінімальною українською порівнювати - некоректно! У нас пенсія - диференційована! У нас середній клас (лікарі. вчителі) отримують пенсію близько трьох тисяч.
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22.05.2020 00:53 Ответить
Ну вот как хорошо! Нарко-шашлычник обещал до конца 2019 года 5000. Беги на почту, получай)))) Он же не какой-то там популист и сказочник.
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21.05.2020 22:27 Ответить
Кто что обещал когда - можно с датой обещаний ? А так-то и Супрун обещала медикам по 100 000 гривен - но не сложилось .....
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21.05.2020 23:38 Ответить
Макакашвили урок усвоил. Теперь будет лизать барыгам властям хорошо.
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21.05.2020 16:29 Ответить
Первая пристрелка. Все в радужном настроении. Никто систему менять не будет. Миша это поймет потом.
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21.05.2020 16:50 Ответить
Та йому це і не потрібно, наївний ви наш. Аби світитись і балакати.
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21.05.2020 20:58 Ответить
Аби злізти з шиї у тестя.
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27.05.2020 04:57 Ответить
Прокуратура з Саакашвілі будуть реформувати бізнес? Чи бізнес з Саакашвілі реформують прокуратуру? Чи бізнес з прокураторую будуть робити щось з Саакашвілі?
Навіщо збиралися? В дурку їх
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21.05.2020 16:56 Ответить
Назначение Михи свидетельствует о необучаемости ЗЕгенерата. То есть у него "проблемы умственного развития". Это теперь свершившийся факт. Последствия скоро наступят.
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21.05.2020 17:05 Ответить
і які ж? як за Порошенка?
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21.05.2020 18:01 Ответить
Думаю набагато гірші - за Пєті рахували гроші а за ЗЕ тільки рейтинг "надувають" разом з щоками.
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21.05.2020 23:50 Ответить
Інформація для лохів. Зеленський в образі генпрокурора зустрівся із Зеленським в образі саакашвіліпілі.
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21.05.2020 17:31 Ответить
Хорошо. Правильно.
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21.05.2020 17:45 Ответить
Знатно Михо вылизывает! Отрабатывать по полной назначение на эту должность.
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21.05.2020 17:46 Ответить
он еще не получил первой зарплаты - вот и ждет, вылизывает...
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21.05.2020 23:03 Ответить
единственная надежда на Михаэля.
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21.05.2020 18:44 Ответить
Жодної надії на саакашвілі. Піаритись буде, але без результату.. Він і зеленський в цьому сенсі - близнюки-братья. Розуміють, що для українських дурнів доататньо і заяв, будуть сліпо вірити.
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21.05.2020 21:01 Ответить
Шоу маст гоу. Или бла..бла..бла...
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21.05.2020 21:22 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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21.05.2020 22:07 Ответить
Пили, ели, веселились -- посчитали, прослезились.
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27.05.2020 05:02 Ответить
 
 