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Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске. ФОТО

Украинская делегация продемонстрировала на заседании Постоянного совета ОБСЕ копии российских паспортов оккупационного "главы ДНР" Дениса Пушилина и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом "Укринформу" сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - сказал он.

По словам посла, в ходе заседания он продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой - так называемым "министрам иностранных дел" т.н. "ЛНР" и "ДНР" соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия от имени ОРЛО и ОРДО.

Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске 01Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске 02

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Кроме того, на заседании Постоянного совета ОБСЕ был продемонстрирован и российский паспорт так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина - главы российской оккупационной администрации на оккупированной Донетчине.

Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске 03

"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - подчеркнул Цимбалюк.

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Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не владеют российскими паспортами.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ глава миссии Украины при ОБСЕ также напомнил, что состав Трехсторонней контактной группы четко определен в первом предложении Минского протокола, которое выглядит следующим образом: "По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 года, Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания относительно необходимости осуществления следующих шагов".

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"Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ", - подчеркнул постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Автор: 

гражданство (1314) ОБСЕ (4877) паспорт (1180) россия (95515) Цимбалюк Роман (84) Пушилин Денис (134) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+26
Согласен, а паспорта спустить в унитаз.
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21.05.2020 16:37
+22
Мышебратья, анишедети!!! Бился в истерике Сивохо, и катался по обоссаному полу...
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21.05.2020 16:38
+17
Слепым что то показывать - бесполезно.
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21.05.2020 16:31
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Повесить их в уборной на гвоздик...
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21.05.2020 16:26 Ответить
Согласен, а паспорта спустить в унитаз.
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21.05.2020 16:37 Ответить
Всё тайное когда-нибудь становится явным
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21.05.2020 16:27 Ответить
какая разница ?
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21.05.2020 16:30 Ответить
Слепым что то показывать - бесполезно.
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21.05.2020 16:31 Ответить
Бомба!
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21.05.2020 16:32 Ответить
Бимба
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21.05.2020 16:54 Ответить
Бумба
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21.05.2020 17:04 Ответить
La Bamba
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21.05.2020 17:16 Ответить
Что скажет по этому поводу ЗЕ и Ермак? Два великих стратега.
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21.05.2020 16:33 Ответить
Ты идиот?
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21.05.2020 16:43 Ответить
Да ничего они не скажут!Морды "тяпками" и рогом,вперёд проводить выборы на той стороне.
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21.05.2020 16:47 Ответить
Будуть "продавлювати" через Раду закон про подвійне громадянство. Намір є.
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21.05.2020 17:23 Ответить
У них також є подібні паспорти, як і у Галдона, Рабиновича, Бойка та інших Мураєвих!
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22.05.2020 11:47 Ответить
У многих обысцыешников тоже есть такие паспорта
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21.05.2020 16:36 Ответить
ну так кацапія ж типа член, от і направляє своїх, а ОБеСЦеЄ кацапію не вважає стороною, тому й допускають їхніх до патрулів
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21.05.2020 18:05 Ответить
Все руководство террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" вплоть до низового звена являются российскими гражданами - это факт. Это прямое доказательство,что Россия главный участник конфликта и оккупант.
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21.05.2020 16:37 Ответить
я не ожидал
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21.05.2020 16:37 Ответить
Мышебратья, анишедети!!! Бился в истерике Сивохо, и катался по обоссаному полу...
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21.05.2020 16:38 Ответить
А будет на ветке озвучена обязательная к исполнению мантра "Зеленский сливает Украину"?
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21.05.2020 16:40 Ответить
Ты уже озвучил....
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21.05.2020 16:42 Ответить
Я как раз за Зеленского, а зелебобики как известно отродясь не говорят такого. Так что тут мимо
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21.05.2020 16:51 Ответить
Угу. Для вас же это не слив, а возвращение в "родную говень".
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21.05.2020 16:57 Ответить
Глупость.
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21.05.2020 16:58 Ответить
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21.05.2020 16:59 Ответить
ты, главное, наклейку с машины не снимай) "зЭ!" )))
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21.05.2020 17:41 Ответить
Зеленский ничего не сливает, потому как не способен ни на что, кроме как зачитывать тексты...
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21.05.2020 16:43 Ответить
нет, наоборот укрепляет двойным гражданством... А ты знал, что зеленский - вальцман?
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21.05.2020 16:44 Ответить
Вон оно что, Михалыч....
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21.05.2020 16:46 Ответить
Так отож оказывается , оно дрыщ голимое.
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21.05.2020 17:06 Ответить
а ще він брата вбив, якщо ти не вкурсі
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21.05.2020 18:08 Ответить
А Ермак их так хвалил. Наши люди, такие же украинцы...
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21.05.2020 16:41 Ответить
Они такие же наши как и он.
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21.05.2020 17:03 Ответить
так и я о том же
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21.05.2020 17:09 Ответить
но бубочка имеет свой план. План бубочки - легализовать двойное гражданство. И тогда все эти пушилины и прочая кацапская срань автоматически становятся участниками процесса. Всё легко и просто...
Зебня, чем больше вглядываюсь в ближневосточные черты криворожского мальчика, тем больше понимаю, что он - вальцман. Кстати, куда делся его брат? Их же было двое. Убил мабуть, брательника ссвого ридного...
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21.05.2020 16:43 Ответить
Надо признать-неплохо сработано.Копии паспортов этих товарищей?Откуда?
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21.05.2020 16:52 Ответить
///
Глава Чеченской республики Кадыров может быть болен коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграмм-канал «База».
По его данным, несколько дней назад Кадыров почувствовал недомогание. Он счел, что заболел острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако его состояние стало быстро ухудшаться. Тогда врачи рекомендовали ему обратиться одну из больниц Москвы. Вчера Глава Чечни был экстренно доставлен в столицу на самолете.
«У Рамзана Ахматовича уже диагностировано серьезное поражение легких. Правда, пока диагноз COVID-19 поставлен ему под подозрение»
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21.05.2020 16:53 Ответить
Айяйяй какой ужасть для украинцев
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21.05.2020 17:08 Ответить
ужОс, уже коронавирус и от ишаков передается))
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21.05.2020 18:03 Ответить
Та пусть живёт---пусть дождётся то что давно уготовано ему---и от своих!
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22.05.2020 20:31 Ответить
Так шо , это уже нинашилюдиниукраинцы ? Какой конфуз!
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21.05.2020 16:58 Ответить
Наши гавнюки ихних гавнюков знатно макнули. Наши может быть и не совсем гамнюки , но до Зеркаль им как до Марса.
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21.05.2020 17:02 Ответить
Це не їхні паспорти! Їх вирвали із контекста! Це провокація СБУ!
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21.05.2020 17:27 Ответить
- Шо? Га? Де? - сказало обесеє.
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21.05.2020 17:42 Ответить
Неплохо кацапов нагнули их же паспортами!
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21.05.2020 18:00 Ответить
Копии нотариально заверены, так что теперь не отвертятся.
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21.05.2020 18:19 Ответить
народная дипломатия-это последний аргумент перед капитуляцией , убежище для политиков-проходимцев
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21.05.2020 18:28 Ответить
аусвайс лёни пчеловода не раскопали? хорошо спрятал, гнида эфэсбашная....
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21.05.2020 18:39 Ответить
Двойное гражданство оказалось неожиданно палкой с двумя концами.
Молодцы. Использовать оружие врага против него самого, это сильный ход!
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21.05.2020 21:17 Ответить
Розкрили чергову таємницю Полішинеля...
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21.05.2020 22:00 Ответить
Дык Порошенко в свое время уже показывал кучу паспортов, военных билетов и тп. Толку-то?
Я вообще не понимаю чего наши ждут от ОБСЕ и тп. Придут и за нас наши проблемы порешают?
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21.05.2020 22:57 Ответить
Тут конечно давно ясно что, кто и деньги чьи на той войне против нас. Не просчитали кацапы другое, когда с начала года стали паспорта легко выдавать всем подряд. Там кстати далеко не се смогут ехать в РФ на постоянно и получать с паспортом гражданство. Вроде как живёшь на месте где и жил, но уже паспорт РФ. Теперь пошли проколы. Надо срочно добивать наповал вот чем. Инфа кто сменил паспорт есть---автоматом лишать украинского гражданства! Категорически всех. Сам Донбалласт кацапам не нужен как таковой. А нам не нужен тот сброд что там формировался последние 75 лет! Пусть валят такие и побыстрей. Ясно ведь и так, что та индустрия что там больше работать не сможет---хана технологическая, 20 век. энерго-сверх-расходная, не рентабельно давно. Там сталкерная зона давно уже---пора признать всем. Вкладывать смысла нет. Мировой рынок занят другими крепкими странами по тяжёлой индустрии. Поезд умчался---пусть за ним и мчатся в кацапию в челябинские края.
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22.05.2020 20:47 Ответить
Как же ш так?
"Ета ж наши люді!" © Нєлох
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22.05.2020 22:51 Ответить
 
 