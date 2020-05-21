Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса. ФОТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба и послы ЕС, Германии, Эстонии, Швеции и Польши проверили подготовку к отправке в 936 объединенных территориальных общин партии медицинских средств для противодействия распространению коронавируса.

В акции приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Эстонии в Украине Каим Кууск, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и первый секретарь Посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу МИД.

Среди отправленных в регионы медицинских средств — защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и средства для дезинфекции.

Их приобрели в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания Польша, Эстония) при участии Каритас Украины.

Помощь, закупленная Представительством ЕС в Украине, будет распределена среди медицинских работников в 936-ти объединенных территориальных общинах.

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"Европейские партнеры не только активно поддерживали и поддерживают украинскую реформу децентрализации, повысившую уровень жизни миллионов украинцев. Они также демонстрируют готовность подставить плечо в трудные времена коронавирусного кризиса. Эта поддержка не только усилит способность общин противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Здоровые общины — это основа сильной Украины. Я горжусь тем, что ЕС и U-Lead способны поддержать украинские общины в селах и небольших городах в борьбе с коронавирусом", — добавил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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