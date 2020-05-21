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Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса. ФОТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба и послы ЕС, Германии, Эстонии, Швеции и Польши проверили подготовку к отправке в 936 объединенных территориальных общин партии медицинских средств для противодействия распространению коронавируса.

В акции приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Эстонии в Украине Каим Кууск, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и первый секретарь Посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса 01

Среди отправленных в регионы медицинских средств — защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и средства для дезинфекции.

Их приобрели в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания Польша, Эстония) при участии Каритас Украины.

Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса 02

Помощь, закупленная Представительством ЕС в Украине, будет распределена среди медицинских работников в 936-ти объединенных территориальных общинах.

Читайте на Цензор.НЕТ: США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство

"Европейские партнеры не только активно поддерживали и поддерживают украинскую реформу децентрализации, повысившую уровень жизни миллионов украинцев. Они также демонстрируют готовность подставить плечо в трудные времена коронавирусного кризиса. Эта поддержка не только усилит способность общин противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса 03

"Здоровые общины — это основа сильной Украины. Я горжусь тем, что ЕС и U-Lead способны поддержать украинские общины в селах и небольших городах в борьбе с коронавирусом", — добавил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Также на Цензор.НЕТ: Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба

Дипломаты в вышиванках отправили в регионы партию средств защиты от коронавируса 04

Автор: 

карантин (16729) МИД (6949) дипломаты (636) Евросоюз (17121) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сьогодні свято вишиванки, тому акцентували її
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21.05.2020 16:59
+3
він знає
того і підгоріло
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21.05.2020 17:01
+3
звісно!
ти біг за мною 10 км, щоб про це повідомити
ги
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21.05.2020 17:04
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А проделай они это без вышиванок-было бы хуже?
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21.05.2020 16:56 Ответить
Сьогодні свято вишиванки, тому акцентували її
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21.05.2020 16:59 Ответить
він знає
того і підгоріло
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21.05.2020 17:01 Ответить
Гуня, ты беспросветно туп. Тебе что-то объяснять...проще проигнорить.
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21.05.2020 17:02 Ответить
звісно!
ти біг за мною 10 км, щоб про це повідомити
ги
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21.05.2020 17:04 Ответить
Какое самомнение, ну надо же...
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21.05.2020 17:09 Ответить
мені здалося, чи в тебе язик десь у районі пердильної кістки застряг?
ги
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21.05.2020 17:11 Ответить
Что тебе может показаться, если ты всё сплошь шпаришь по соевой методичке, шпрота ты бешеная
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21.05.2020 17:16 Ответить
Вышиванки это скорее способ самоидентификации, принадлежность к украинцам. А экономика или гумпомощь к ним имеет....довольно отдалённое отношение. Что в вышиванке, что без,-гумпомощь пригодится. Вот и всё, что я подразумевал.
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21.05.2020 17:04 Ответить
Коли вам немає чим пишатися, то і вишиванка нідочого. Не журіться, то наша гордість
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21.05.2020 17:14 Ответить
Коронапсихоз продолжается. Никаких средств защиты от вируса передающегося воздушно-капельным путем не существует. Изолирующие противогазы и костюмы химзащиты только спасут от заражения. Эти картинки собственно и доказывают, что Вирус существует только в медийном пространстве.
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21.05.2020 16:58 Ответить
от через таких "знавців" в нас президент - клован
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21.05.2020 17:02 Ответить
Давай, в очередной раз расскажи как перчатки на руки спасают от вируса передающегося воздушно-капельным путем.
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21.05.2020 17:06 Ответить
тупим нічого пояснити не можливо (а особливо тим, хто марить себе розумними)
тому я ніколи цього і не роблю
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21.05.2020 17:10 Ответить
Диагносцируем синдром Почтальона Печкина - у меня объяснение есть, но я его ни тебе ни кому либо другому не скажу. А знаешь почему ты не расскажешь о пользе перчаток при вирусных инфекциях?
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21.05.2020 17:37 Ответить
https://t.me/nusspavlo/706
В ходе своей пресс-конференции Зеленский отдельным пунктом «своих» достижений остановился на строительстве детской больницы «Охматдит», отметив, что «аналогов нет в Европе. Охматдит - это «космос».
Да. Там - «космос», только вот к этому «космосу» ни Зеленский ни его коррумпированное окружение не имеет никакого отношения, и об этом должен был знать не только Зеленский, но и те, кто его слушал на лужайке.
Именно ненавистная зеленым пролетариатом корпорация «ROSHEN» является основным меценатом, который потратил на клинику больше сотни миллионов гривен. Не знает Зеленский и о том, что выделить на больницу 200 миллионов гривен из «фонда Президента Украины» стало возможным исключительно благодаря распоряжению Президента Порошенко, предусмотрел этот фонд в бюджете на 2019, задолго до того, как в Украине была сменена … захвачена власть.

https://t.me/nusspavlo/706?fbclid=IwAR3dP2llTeJ1C_2i9PjM0nFyCLJ5Nk-JVvy5ZrUAlPP7maRRG4m1KCVzrb0
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21.05.2020 17:02 Ответить
это уже пошло, заезжено.
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21.05.2020 17:49 Ответить
-Вишиванка ще з давніх часів постійно супроводжувала Українця протягом усього його життєвого шляху. Під час проведення релігійних обрядів і ритуалів або інших важливих урочистостей, Українці обов'язково надягали різні за значенням вишиванки. А мужні слов'яни: українські дружинники Київської Русі, запорізькі козаки, а також патріоти козаки - воїни УНР і УПА у т них обов'язково завжди при собі була найостанніша в житті сорочка, і вони завжди одягали цю чисту білу вишиту криваво-червоного візерунками сорочку перед вирішальними важкими боями і з триразовим бойовим кличем Слава! Слава! Слава! І Слава Україні! Героям слава! хоробро йшли в свій ОСТАННІЙ нерівний бій проти найлютіших ворогів кочових тюркських народів, личакової нечисті фінно - угорських москалів -кацапів .... і інших загарбників, які прийшли з війною на святу слов'янську українську землю. Ще однією важливою прикметою був орнамент і візерунок української вишитої сорочки. Вважалося, що його ні в якому разі не можна повторювати, оскільки людина може перейняти чужу долю. Вишита сорочка повинна мати величезну кількість локальних варіантів орнаментації і крою, що надавало їй одне або відразу кілька цільових призначень. Це були і повсякденні, пожнивні і святкові і для останньої в житті битви! Так як горді українські козаки говорили що ніхто навіть сам Господь Бог не міг заборонити козакові красиво померти в останньому бою.
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21.05.2020 20:44 Ответить
 
 