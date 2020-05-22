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Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку, расстрелял семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда", - рассказал Геращенко.

По его словам, около 1 часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

"Сначала он убил двоих, которые находились рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семь человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье из которого было осуществлено массовое убийство изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет", - подытожил Геращенко.

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Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области сообщил, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы.

Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко 01

Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко 02

Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко 03
Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко 04
Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко 05

Автор: 

массовое убийство (71) Геращенко Антон (1438) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+34
Интересно, чем это помогло бы спящим.
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22.05.2020 09:17
+34
Ну почитай про последние расстрелы в США.
Посчитай, сколько там при возможном наличии оружия у каждого успевают нащелкать желающие.

Там культура владения оружием насчитывает 2 века. Тут страна населена даунами, которые вверяют судьбу страны клоуну-наркоману.
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22.05.2020 09:22
+31
Понимаешь ли, этот чувак, если бы был способен думать, вообще вряд ли стал бы стрелять.
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22.05.2020 09:23
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Х.рова історія. Було 8 людей - стало 7 трупів і 1 в тюрязі
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22.05.2020 22:07 Ответить
9.
1 - живий.
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23.05.2020 02:14 Ответить
Той що утік, той не рахується, рахую тільки "трагичну" статистику.
Нажаль з Рюкзакевича як з гуся вода буде, а "смотрящіє" з 90 х як були так і залишаться у всіх областях України. Погано що сюди були втягнуті добровольці і волонтери з АТО.
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23.05.2020 23:14 Ответить
каарочи, кацап - не жилец(на киче много АТОшников). Ладно состояние аффекта - замочил двоих... Но пошел искать остальных, которые уже спали... Это не просто превышение самозахисту, это какое-то маниакальное сафари.
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22.05.2020 22:13 Ответить
Маньяк и убийца примерно 60 человек , Онуприенко умер тем не менее своей смертью, хотя с ним желала расправится и удавить вся страна так что он получит пожитуху и будет находится в отдельной камере
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23.05.2020 03:50 Ответить
Українець він, а не кацап, хай слідство розбирається що на риболовлі робили люди з карабінами і що там було. Факт є факт - накануні цей Захарченко допоміг посадити ментовського високопосадовця який вимагав грощі від нього, а це були друзі цього посадовця.
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23.05.2020 23:17 Ответить
Правды мы уже никогда не узнаем.
Кто кого и за что?
Все будут писать то, что им выгодно.
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22.05.2020 22:30 Ответить
Кто-то кого-то предупредил что ситуация является крайне напряжённой, и что ещё чуть-чуть - начнётся полномасштабная стрельба.
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23.05.2020 07:46 Ответить
В статье неувязка. Смотрим фото здесь https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%bc.html

Лишь двое легли спать. Остальные убиты в разных местах вокруг: на траве, на полу, возле машины и т.д.
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22.05.2020 22:48 Ответить
Если гАндошка,сунет свой пятак-значит у Авакяна шо-то пошло не так.
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23.05.2020 07:32 Ответить
чудовищная потеря...скорблю...
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23.05.2020 06:41 Ответить
Озброєні виродки-рекитири отримали по "заслугах".........
Жаль мужика. Наше "правосуддя" його не зрозуміє.
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23.05.2020 07:19 Ответить
С таким другом и врагов не надо
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23.05.2020 08:00 Ответить
Читаем шо сказала официальная говоруха житомирских ментов
"На самом деле все восемь мужчин - киевляне возрастом от 29 до 50 лет - приехали на пруд еще до задержания полицейского, в ночь на 21 мая. Они давно знакомы с арендатором пруда, неоднократно приезжали сюда, как и в этот раз, на рыбалку.
Больше информации на портале Антикор:
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23.05.2020 08:53 Ответить
Антоша - красавчик! Розставив усі крапки над "Ї":
- розстріляв усіх орендатор ставка, бо був п'яний і неадекватний (довідку психекспертизи скоро додамо);
- вимагання грошей начальником райвідділку не було (це був наклеп того ж неадекватного алкоголіка-орендаря);
- затримання порядного правоохоронця - прикрий інцендент (приносимо свої вибачення).
Справа розкрита. Аваков - самий ефективний міністр!
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23.05.2020 09:17 Ответить
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