С воином 93-й ОМБр Евгением Сафоновым, погибшим в зоне ООС 21 мая, простятся завтра в Павлограде. ФОТО

Завтра, 23 мая, в городе Павлоград Днепропетровской области, в 12.00 на кладбище "Сосновка" (район школы №14) состоится прощание с Евгением Николаевичем Сафоновым (позывной Сафон), 1988 года рождения, солдатом, номером расчета противотанкового артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб вчера, 21 мая, около 4.00 утра в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области в результате смертельных ранений потерпевший во время попадания 120-мм мины в военный грузовик Вооруженных сил Украины. Ранения получили еще пять воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед похоронами в 9.30 возле городской больницы №4, расположенной на улице Новороссийской, состоится формирование колонны из автомобилей, которые будут сопровождать тело погибшего военнослужащего к месту его жительства (переулок Бирюзовый, дом 12).

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Евгений Сафонов родился 25.11.1988 года в Павлограде. Имел среднее образование, в 2007 году получил специальность электрогазосварщика в Западно-Донбасском профессиональном лицее (г.. Павлоград), работал на павлоградских предприятиях, в последнее время - на шахте "Терновская". С 2014 года воевал в составе добровольческого батальона "Айдар", в 93-й ОМБр - с 30.01.2019 года.

У него остались мать, брат, жена и сын.