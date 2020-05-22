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Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+

Подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Сообщается, что около часа ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с его арендатором. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семерых мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

"Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия", - сообщает издание.

"Накануне трагедии на сайте полиции Житомирщины было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, который требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн", - отмечает издание.

По информации источника "Dетектив-Infо", речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "запакованным оборотнем в погонах" оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Также читайте: Полиция о массовом убийстве на Житомирщине: "Алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей"

Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 01
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 02
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 03
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 04
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 05
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 06
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 07
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 08
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 09
Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ 10

Автор: 

убийство (6484) массовое убийство (71) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+34
Водка никогда до добра не доводила
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22.05.2020 12:41
+28
Рассказали о погибших.. А теперь подноготную "стрелка" кто и что... Расстрелять столько человек тоже не просто ( тем паче это "громко"), т.е. делал все осознанно. Значит должна быть причина..От "политических противоречий" до ( судя о наездах на него с требованием взятки) простого наезда.. ( может гости были нежеланными). Версия что во всем виновата "водка" сомнительна, убит не один, а семеро ( потенциально могло быть восьмеро), что то тут не так...
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22.05.2020 12:50
+20
По твоей логике "летчики" только в небе, "доктора" только в больницах, а фермеры все на фермах?
Военный это тот, кто принял присягу и находится на военной службе.
Как показывает практика, военные бывают не только на фронте, а клоуны - не только в цирке.
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22.05.2020 13:00
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Alexeyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008117959400&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1Njg4NDY2Nzc1NzE2M18xMDE1Njg4NDcwMzUxMjE2Mw%3D%3D Isay(знав їх особисто і не раз бував на тому озері разом з усіма): Они все дружили с хозяином Толиком! И 5 из них не пили алкоголь вообще!

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156884667757163?comment_id=10156884703512163
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23.05.2020 19:39 Ответить
Дякую. Я читала вчора на сторінці Мирослава Гая.
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23.05.2020 21:02 Ответить
Так кто кого перестрелял в таком случае?
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23.05.2020 09:49 Ответить
Не знаю Я читаю в фейсбуці переписку їх знайомих. І всі пишуть, що рейдерами вони точно не були. З тим господарем дружили. А я бачу нестиковки в офіційній версії.
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23.05.2020 19:47 Ответить
Он им всем в зад стрелял?
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22.05.2020 22:01 Ответить
на столе мокрый стоит, перед смертью хапанули пацаны
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22.05.2020 23:02 Ответить
Фотки не підтверджують версію, яку поліція повідомила.
Двоє вбитих в будиночку біля столу, це ті що не спали і продовжували випивати з господарем по версії слідства?
Ще двоє в траві на вулиці, один з них з автоматом, наче готувався стріляти.
Троє в будинку де "спали", при чому "спали" вони чомусь не на матраці, а на підлозі, один з них в коридорі, другий ногами в дверях.
АЛЕ тіла перекладали перед тим, як фотографувати. Подивіться на кров на тілах, кров не тече знизу в гору.
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23.05.2020 00:13 Ответить
Может в агонии шевелились. В голове не укладывается. А матрас они под голову постелили, потому что людей много было и на всех одной кровати не хватило бы..Вот и легли на пол.
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23.05.2020 05:55 Ответить
Я там не був, але фотки вказують на нестиковку в версії поліції. Дивно лягати ногами в двері. Та й один з тих, кого на вулиці застрелили і якого поліція враховує, як одного з поснулих, то він взутий. Дивно спати взутим на вулиці. А якщо вискочив на постріли, то хіба мав би час взуватися. А другий з тих, що мав би спати теж вбитий на вулиці зі зброєю в руках, але він босий якраз.
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23.05.2020 19:36 Ответить
Это не автомат))) Так что твоя писанина - ТРЕШ!
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23.05.2020 09:03 Ответить
Називайте, як хочете,але то вогнепальна зброя в руках загиблого на вулиці. між тим нам кажуть, що він спав. То він спав в траві і обнімав зброю?
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23.05.2020 19:30 Ответить
а как у вспыльчивого и у неуравновешенного появилось оружие?
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23.05.2020 07:12 Ответить
Приїхали озброєні бандюки, ранили мужика. А що йому залишалось робити?!
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23.05.2020 07:13 Ответить
Ты идиот? откуда ранили? прям из домика? находясь в труханах? включи мозг...
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23.05.2020 21:46 Ответить
Хорошо так по бухали!))))))) Это ж в каком состоянии надо было быть, чтобы такую толпу расстрелять с бердянки!...)))
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23.05.2020 09:26 Ответить
Мабуть був у тверезому стані.
А бухали і вживали наркоту (судячи по фото) приїхавші озброєні "рибалки".
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23.05.2020 11:46 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе-в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе!"Класичне вбивство патріотів,які повернулися з фронту, зрощеним під час війни барижним орендо-синдикатом під "дахом" ментярні(Ще в 2015-му не відреагували на злочинця).Тому без різниці,чи синдикат зелено-каломойний,чи шоколадно-колорадний,бо він при владі 29-ть років і різниться тільки за імям пахана з 90-х.Хіба за це стояв Майдан?
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23.05.2020 10:42 Ответить
Злочинці які прикриваються "патріотизмом" та "геройством" - вже геть чисто нівелювали ці поняття в головах людей.
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23.05.2020 11:44 Ответить
Ця історія зайвий раз доводить, що перед запровадженням вільного володіння зброєю потрібно прийняти чіткий закон про застосування цієї зброї.
А то приїхали озброєні бандюки "рибалити", почали "пресувати" арендатора і погрожувати. І в результаті він ще й винуватий, що захистив своє життя і гідність.
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23.05.2020 11:42 Ответить
Ця історія не доводить, що зброя застосовувалася(озброєних не здолати).Закон про застосування зброї тут ні до чого-приїзжали рибалити туди й раніше(є свідки),тому можливо їх повбивали посередники-менти напередодні зустрічі з арендатором(думали-це охорона).Арендатор був баригою і злочинцем(в2015-му затримувався,але відкупився,що вазує про зрощення криміналу з органами влади).
А хлопці приїхали таки рибалити.Це "пресували" арендатора ще раніше місцеві ментяри(є відео затримання оборотня в пагонах).На ставку ж орендар випивав з двома посередниками,які погрожували і вимагали забрати заяву. І в результаті козел розгнівався,пішов за рушницею і одного застрелив.Інший наче б то втік,а переслідувач бігав і стріляв уже всіх підряд,бо вважав усіх спільниками навіть сонних і лежачих,яких підставили(можливо й вбив інший посередник,який подзвонив аж вранці).Вбивця зізнався,зброя підкинута,хто поранив скотину,чи самопал не зясовано.Захисту життя,як такого,не було,а гідність,наче душа невинних хлопців,які воювали на фронті,а загинули на орендованій баригами землі біля тихого ставка,полетіла в небо.Ганьба постсовковій колонії та її мародерній "владі",яка окрім розбірок бандитських та "швидких" грошей нічого не бачить,а прихватизоване у інших вважає за власне і навіть за справедливий докір(якщо такий тут і міг бути)-готова знищити любого.
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23.05.2020 12:46 Ответить
А як на мене все набагато простіше.
Приїхали наймані бандюки пресувати арендатора. Бухали, вживали наркоту. Частина з них "відрубились", двоє озброєних залишились караулити. Але також були вмазані. Мужик цим скористався, дістав рушницю і прикінчив нелюдів.
Туди їм і дорога!!!
Мужика потрібно звільнити - він захищався від озброєних бандитів.
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23.05.2020 13:05 Ответить
Що ж-на безриб'ї і рак-риба.
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23.05.2020 13:27 Ответить
Нестиковки в вашій простій версії. П'ятеро з них взагалі не вживали алкоголь.
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23.05.2020 19:51 Ответить
Є вже висновки експертизи?
Якщо це правда то нестиковки у версії про "п'яні розбірки".
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23.05.2020 20:01 Ответить
І чого їх тоді всіх підстрелили як куропаток без зайвого клопоту?
Скоріш за все були бухі, а що там було насправді один Бог знає.
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23.05.2020 23:36 Ответить
Вже писав, що п'ятеро з них взагалі не вживали алкоголь.
І якщо це вчинила поліція, яка сама ж нас інформує про перебіг подій і сама бере участь в розслідування, то правди ми не дізнаємося.
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25.05.2020 20:48 Ответить
Вже шість років влада позбавляється добровольців і волонтерів, це правда, може і в цьому суть...
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26.05.2020 00:00 Ответить
Це ви збрехали. Влада не шість років позбавляється волонтерів, а останній рік. А попередні п'ять років волонтери були на піку своєї діяльності, але в своїй більшості хотіли більшого і отримали Зеленського, як баба з "Золотої рибки" отримала корито.
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26.05.2020 21:47 Ответить
Де логіка?Мамик і Малек-друзі дитинства-медики,один щойно з фронту поїдуть з Киева трусити якогось орендаря ставка на селі та ще й при цьому ляжуть спати?
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23.05.2020 13:57 Ответить
Вот вам и самооборона.... чуваки на него в трусах и термухе нападали????
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23.05.2020 21:46 Ответить
Підозрілі смерті - як один мисливець міг завалити 7 чоловік, і не просто громадянських, а людей які воювали у АТО і вміли користуватись зброєю ??
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23.05.2020 23:38 Ответить
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