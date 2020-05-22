Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+
Подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия в 2015 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.
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Сообщается, что около часа ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с его арендатором. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семерых мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.
"Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия", - сообщает издание.
"Накануне трагедии на сайте полиции Житомирщины было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, который требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн", - отмечает издание.
По информации источника "Dетектив-Infо", речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "запакованным оборотнем в погонах" оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.
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Двоє вбитих в будиночку біля столу, це ті що не спали і продовжували випивати з господарем по версії слідства?
Ще двоє в траві на вулиці, один з них з автоматом, наче готувався стріляти.
Троє в будинку де "спали", при чому "спали" вони чомусь не на матраці, а на підлозі, один з них в коридорі, другий ногами в дверях.
АЛЕ тіла перекладали перед тим, як фотографувати. Подивіться на кров на тілах, кров не тече знизу в гору.
А бухали і вживали наркоту (судячи по фото) приїхавші озброєні "рибалки".
А то приїхали озброєні бандюки "рибалити", почали "пресувати" арендатора і погрожувати. І в результаті він ще й винуватий, що захистив своє життя і гідність.
А хлопці приїхали таки рибалити.Це "пресували" арендатора ще раніше місцеві ментяри(є відео затримання оборотня в пагонах).На ставку ж орендар випивав з двома посередниками,які погрожували і вимагали забрати заяву. І в результаті козел розгнівався,пішов за рушницею і одного застрелив.Інший наче б то втік,а переслідувач бігав і стріляв уже всіх підряд,бо вважав усіх спільниками навіть сонних і лежачих,яких підставили(можливо й вбив інший посередник,який подзвонив аж вранці).Вбивця зізнався,зброя підкинута,хто поранив скотину,чи самопал не зясовано.Захисту життя,як такого,не було,а гідність,наче душа невинних хлопців,які воювали на фронті,а загинули на орендованій баригами землі біля тихого ставка,полетіла в небо.Ганьба постсовковій колонії та її мародерній "владі",яка окрім розбірок бандитських та "швидких" грошей нічого не бачить,а прихватизоване у інших вважає за власне і навіть за справедливий докір(якщо такий тут і міг бути)-готова знищити любого.
Приїхали наймані бандюки пресувати арендатора. Бухали, вживали наркоту. Частина з них "відрубились", двоє озброєних залишились караулити. Але також були вмазані. Мужик цим скористався, дістав рушницю і прикінчив нелюдів.
Туди їм і дорога!!!
Мужика потрібно звільнити - він захищався від озброєних бандитів.
Якщо це правда то нестиковки у версії про "п'яні розбірки".
Скоріш за все були бухі, а що там було насправді один Бог знає.
І якщо це вчинила поліція, яка сама ж нас інформує про перебіг подій і сама бере участь в розслідування, то правди ми не дізнаємося.