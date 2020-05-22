Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+

Подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Dетектив-Info" со ссылкой на собственный источник.

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Сообщается, что около часа ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с его арендатором. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семерых мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

"Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия", - сообщает издание.

"Накануне трагедии на сайте полиции Житомирщины было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, который требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн", - отмечает издание.

По информации источника "Dетектив-Infо", речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "запакованным оборотнем в погонах" оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

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