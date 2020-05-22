Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать. ФОТО

Ночью 22 мая в госпиталь на территории Винниковской ОТГ заехал автомобиль, в салоне которого было обнаружено окровавленное тело мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta1.

"Установлено, что пассажир автомобиля на польской регистрации получил многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. От полученных травм он скончался. Водитель автомобиля был задержан вторым батальоном полиции Львова. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа", - говорится в заметке.

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В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что погибшим оказался 33-летний иностранец. Также установлено, что в больницу его доставил родственник, на год старше гражданин той же страны, который проживает в Винниках.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Родственника погибшего, причастного к совершению преступления, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.