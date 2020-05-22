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Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать. ФОТО

Ночью 22 мая в госпиталь на территории Винниковской ОТГ заехал автомобиль, в салоне которого было обнаружено окровавленное тело мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta1.

"Установлено, что пассажир автомобиля на польской регистрации получил многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. От полученных травм он скончался. Водитель автомобиля был задержан вторым батальоном полиции Львова. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа", - говорится в заметке.

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Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать 01

В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что погибшим оказался 33-летний иностранец. Также установлено, что в больницу его доставил родственник, на год старше гражданин той же страны, который проживает в Винниках.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Родственника погибшего, причастного к совершению преступления, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Нацполиция (16459) убийство (6484) Львовская область (2903)


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Домбасяне Астанавитесь!
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22.05.2020 13:03 Ответить
о..на маєш..Чікаго
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22.05.2020 13:09 Ответить
Чікаго?Ген.прокурор Луценко сказав, де в нас Чікаго.
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22.05.2020 13:34 Ответить
поляк?.
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22.05.2020 13:25 Ответить
Два принци з Еміратів посварилися. Гаряча арабська кров... посперечалися про елітні авто або породи коней - і "вай-вай, зарэзал!" Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать - Цензор.НЕТ 5116
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22.05.2020 13:36 Ответить
З Грузії обидва брати.
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22.05.2020 14:15 Ответить
Кавказ рулит! Гнать бы их всех с Украины к ипеням.
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22.05.2020 13:46 Ответить
 
 