Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик. ФОТОрепортаж (обновлено)

Правоохранители Черкасской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором четыре человека погибли и четверо травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Сегодня, 22 мая, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на 154 км автодороги М 05 "Киев - Одесса", возле села Марийка, Жашковского района Черкасской области произошло дорожно - транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один малолетний ребенок. Еще три человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

На месте происшествия выехали и работают работники полиции, ГСЧС и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели деблокировали тела погибших.

Как позже написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий авария унесла жизни четырех человек - троих взрослых и 6-летнего мальчика.

"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся", - написал он.

В автомобиле ВАЗ-21114 находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли - 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Билошицкий отметил, что ни в одном из автомобилей не было автокресел для детей.

"Невнимательность, легкомыслие, чрезмерная самоуверенность и, самое главное - грубое нарушение ПДД, стоило сегодня жизни четырем людям. И еще неизвестно, какие последствия будут для жизни и здоровья потерпевших", - добавил он.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины также напомнил, что за январь-апрель 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 42 человек.



Фото: сайт Нацполиции





