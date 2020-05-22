Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик. ФОТОрепортаж (обновлено)
Правоохранители Черкасской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором четыре человека погибли и четверо травмированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"Сегодня, 22 мая, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на 154 км автодороги М 05 "Киев - Одесса", возле села Марийка, Жашковского района Черкасской области произошло дорожно - транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один малолетний ребенок. Еще три человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
На месте происшествия выехали и работают работники полиции, ГСЧС и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели деблокировали тела погибших.
Как позже написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий авария унесла жизни четырех человек - троих взрослых и 6-летнего мальчика.
"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.
Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся", - написал он.
В автомобиле ВАЗ-21114 находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли - 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.
Билошицкий отметил, что ни в одном из автомобилей не было автокресел для детей.
"Невнимательность, легкомыслие, чрезмерная самоуверенность и, самое главное - грубое нарушение ПДД, стоило сегодня жизни четырем людям. И еще неизвестно, какие последствия будут для жизни и здоровья потерпевших", - добавил он.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины также напомнил, что за январь-апрель 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 42 человек.
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вогнепальну зброюавтотранспорт, він вбиває стільки людей!
Скорость в Украине НИКАК вообще не контролируется!!! Такого даже в Косово, та даже в Судане нет! В результате - тысячи трупов, в том числе и детских. Ни в чем не повинные люди...Не икается Авакову, ничего ночью кровавое не снится?
И авакову там ничего не икается. Пробраться к такому корыту и удерживать его столько лет может только колированый людоед, в привычном понимании оно - давно не человек. Думаю, он только на пути к креслу за плечами десяток трупов оставил, так что все те тысячи жертв, к которым он косвенно причастен прибывая в своей должности не заставят его даже почесаться.
"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта"
Видно точки белые под разметку, асфальт новый. Могли по односторонке пускать в обе стороны если другая двухполоска в ремонте
как обгон по встречке... если присутствует отбойник, разделяющий потоки???
или в том месте где этот "трактор" убил "жигуль" не было отбойника?