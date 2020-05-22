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Новости Фото ДТП
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Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик. ФОТОрепортаж (обновлено)

Правоохранители Черкасской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором четыре человека погибли и четверо травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Сегодня, 22 мая, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на 154 км автодороги М 05 "Киев - Одесса", возле села Марийка, Жашковского района Черкасской области произошло дорожно - транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один малолетний ребенок. Еще три человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик 01

На месте происшествия выехали и работают работники полиции, ГСЧС и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели деблокировали тела погибших.

Как позже написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий авария унесла жизни четырех человек - троих взрослых и 6-летнего мальчика.

Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик 02

"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся", - написал он.

В автомобиле ВАЗ-21114 находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли - 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик 03

В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Билошицкий отметил, что ни в одном из автомобилей не было автокресел для детей.

"Невнимательность, легкомыслие, чрезмерная самоуверенность и, самое главное - грубое нарушение ПДД, стоило сегодня жизни четырем людям. И еще неизвестно, какие последствия будут для жизни и здоровья потерпевших", - добавил он.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины также напомнил, что за январь-апрель 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 42 человек.

Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик 04
Фото: сайт Нацполиции

Пошел на обгон: на трассе Киев-Одесса в тройном ДТП погибли 4 человека, в том числе 6-летний мальчик 05

ДТП (7673) Нацполиция (16459) ГСЧС (4966) Билошицкий Алексей (112) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+9
На ровной дороге , по две полосы в каждую сторону , гололёда нет . Как такое возможно !!?? .
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22.05.2020 14:06
+6
Терміново треба заборонити вогнепальну зброю автотранспорт, він вбиває стільки людей!
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22.05.2020 14:17
+4
Скорее всего лихое опережение.
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22.05.2020 14:18
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На ровной дороге , по две полосы в каждую сторону , гололёда нет . Как такое возможно !!?? .
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22.05.2020 14:06 Ответить
с отбойниками, на одной полосе...
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22.05.2020 14:15 Ответить
Отбойник спас встречку .
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22.05.2020 14:19 Ответить
да попасть под 200 Кукурузник, боком, это, что под танк!!
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22.05.2020 14:09 Ответить
І не потрібно ні війни, ні "смертельної пандемії". Просто приїхали....
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22.05.2020 14:10 Ответить
Авто роблять з фольги?
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22.05.2020 14:11 Ответить
жигулі
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22.05.2020 14:25 Ответить
Зовсім інша річ була "Победа". Лист 1.2 мм.
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22.05.2020 14:29 Ответить
Від 0,8 мм до 2,0 мм ... певно, КАМАЗ наскрізь проїде
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22.05.2020 15:28 Ответить
Розстріл і ця дтп,це вже мінус 11 людей.І це тільки два випадки.А хтось ще каже,чому населення зменшується.
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22.05.2020 14:14 Ответить
скільки вже втонуло...
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22.05.2020 14:16 Ответить
Терміново треба заборонити вогнепальну зброю автотранспорт, він вбиває стільки людей!
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22.05.2020 14:17 Ответить
МВД просто надо средства контроля скорости, наконец-то закупить, а не тратить сотни миллионов евро на не очень нужные глючные фрацузские вертолеты. Та и бронетехника тоже непонятно зачем Авакову.
Скорость в Украине НИКАК вообще не контролируется!!! Такого даже в Косово, та даже в Судане нет! В результате - тысячи трупов, в том числе и детских. Ни в чем не повинные люди...Не икается Авакову, ничего ночью кровавое не снится?
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22.05.2020 15:45 Ответить
Да...средство контроля скорости точно не для крузера..
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22.05.2020 16:07 Ответить
В данном дтп это причём вообще? На трассе разрешённая скорость - 90-110 кмч. Это уже фатальная скорость, даже без превышений.
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22.05.2020 16:22 Ответить
Съем свои носки, если тот же ЛК ехал с такой скоростью. На такой скорости можно затормозить, уйти в сторону, не допустить, чтобы машины так в лепешку. Даже в Тоете серьезно пострадавшие. Часто приходилось ехать по Харьковской трассе. 90-110 едут только те, кто не может больше. И двухсотки точно! Всегда удивляло - как на этом слабоуправляемом сарае летают типа как на 911-м Порше. И какой на скоростях за 150 расход у этих бензиновых бегемотов. К чему эти бычьи понты?
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22.05.2020 17:22 Ответить
Ответ на вопрос "К чему эти бычьи понты?" можно найти посмотрев на поведение обезьян, бабуинов к примеру.
И авакову там ничего не икается. Пробраться к такому корыту и удерживать его столько лет может только колированый людоед, в привычном понимании оно - давно не человек. Думаю, он только на пути к креслу за плечами десяток трупов оставил, так что все те тысячи жертв, к которым он косвенно причастен прибывая в своей должности не заставят его даже почесаться.
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22.05.2020 17:41 Ответить
Скорее всего лихое опережение.
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22.05.2020 14:18 Ответить
Я тоже не понимаю как он шел на обгон по встречке если там были разделительные отбойники??

"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта"
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22.05.2020 15:09 Ответить
Легко.
Видно точки белые под разметку, асфальт новый. Могли по односторонке пускать в обе стороны если другая двухполоска в ремонте
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22.05.2020 16:09 Ответить
на трасі біля Марійки скільки себе пам'ятаю постійно народ гинув.
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22.05.2020 14:36 Ответить
Увы на сегодня еще очень много летающего автобыдла, которое само не знает куда оно так спешит и валит прилично за сотню.
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22.05.2020 14:36 Ответить
Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114. Так там 2 полоси в кожному напрямку і відбійники стоять, нічого не зрозумів.
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22.05.2020 14:57 Ответить
Может ремонт... Вечно эту дорогу строят...
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22.05.2020 15:29 Ответить
не понимаю ничего...
как обгон по встречке... если присутствует отбойник, разделяющий потоки???
или в том месте где этот "трактор" убил "жигуль" не было отбойника?
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22.05.2020 15:01 Ответить
Там іде ремонт - рух організовано по одній половині дороги, внаслідок цього і було зіткнення на зустрічці.
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22.05.2020 15:49 Ответить
во гандон ланд крузер против ваза шо танк..
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22.05.2020 15:26 Ответить
Ничего не понял, там объезд, что ли?
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22.05.2020 15:31 Ответить
Какая встречка, там два ряда в каждом направлении
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22.05.2020 15:36 Ответить
Суки!!!!! Позавчора їхав по цій дорозі в Одесу . В цьому місці ремонт. Дорога з односторонньої РАПТОМ переходить в ДВОХ. !!! ЖОДНОГО попереджувального знаку ! В Европі 3 (три)!!! рази попереджують якщо така ситуація. Ще встиг подумати, не дай Бог щось трапиться...Аваков ,падло, горі у пеклі !!!
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22.05.2020 15:37 Ответить
Аваков ще той перец, але хіба він відповідає за знаки та ремонт?
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22.05.2020 16:43 Ответить
Хтось відповість за жахіття яке творится на дорогах? краще загинув той негідник на тойотічим невині люди, раніше хоч ДАІ трохи боялись зараз повний хаос на дорогах, ну Аваков незаміний.
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22.05.2020 15:55 Ответить
С добрым утром. Справедливости в жизни нет, а потом мы ещё и сдохнем все до одного.
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22.05.2020 16:24 Ответить
ехал сегодня там, видел эту аварию. картина была жуткая. причина этой и многих других жутких аварий на одесской трассе - ее бесконечные ремонты. с двухсторонней дороги с разделительной полосой автопоток переводят на одну сторону, а культура езды многих наших водителей такова, что в этом узком месте они вместо того, чтобы снизить скорость и повысить бдительность начинают делать идиотские маневры и пытаться побыстрее поскочить этот участок. аварий на таких ремонтируемых участках я за годы насмотрелся уже достаточно. и сам не раз попадал в опасные ситуации из-за дебилов, которые в таких местах начинают чудить. поэтому давно уже стараюсь в подоных местах спрятаться за фурой или камазом и проехать под таким прикрытием пусть медленно, но верно всю ремонтируемую дистанцию. когда властелин мира на крузаке вылетает на встречку и видит камаз, то шансов, что он вернется в свою полосу намного больше, чем если он видит жигу или ланос.
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22.05.2020 16:27 Ответить
Прочитал какую то чушь ... Выехал на встречку ( через отбойник? ) Допустил лобовое столкновение ( на односторонней полосе? )... Я не знаю что там произошло , но версия полиции брехня от начала до конца
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23.05.2020 12:42 Ответить
А на один комент выше, сложно было посмотреть?)
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24.05.2020 22:48 Ответить
 
 